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Un aggiornamento software interno ha bloccato iCloud, Apple Pay e App Store per diverse ore. Apple esclude qualsiasi attacco informatico e conferma il progressivo ripristino delle piattaforme.

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Un aggiornamento software interno ha bloccato per diverse ore iCloud, Apple Pay, App Store e altri servizi Apple, causando disagi agli utenti.

Apple ha escluso attacchi informatici e ripristinato progressivamente le piattaforme, mentre i problemi residui riguardavano soprattutto l’autenticazione degli account iCloud.

Il disservizio è arrivato durante una settimana difficile per le infrastrutture tecnologiche, ma non è collegato ai recenti incidenti di Microsoft e Optimizely.

Un aggiornamento software interno ha bloccato iCloud, Apple Pay e App Store per diverse ore. Apple esclude qualsiasi attacco informatico e conferma il progressivo ripristino delle piattaforme.

Cosa è successo ai servizi Apple

Nel tardo pomeriggio del 17 novembre, migliaia di utenti su iPhone e Mac si sono trovati improvvisamente disconnessi dai propri account.

L’interruzione dei servizi Apple ha colpito piattaforme centrali per la vita digitale quotidiana, rendendo impossibile accedere a iCloud, scaricare applicazioni dall’App Store, ascoltare brani su Apple Music o completare transazioni tramite Apple Pay.

Le prime conferme sono arrivate direttamente dalla pagina di stato ufficiale della società di Cupertino, mentre i portali di monitoraggio come Downdetector registravano picchi di oltre 2000 segnalazioni per i pagamenti digitali e circa 1800 per l’archiviazione cloud.

Anche le piattaforme dedicate agli sviluppatori, come App Store Connect, e gli strumenti aziendali quali Apple Business Manager hanno subito rallentamenti.

Il disagio non è rimasto confinato alle mura domestiche: negli Stati Uniti, l’emittente NBC Philadelphia ha documentato difficoltà operative perfino all’interno di un punto vendita ufficiale, dove il personale non riusciva a finalizzare gli acquisti alle casse.

La causa ufficiale e il ripristino

Davanti al moltiplicarsi delle segnalazioni tra Europa e Stati Uniti, un portavoce dell’azienda ha chiarito l’origine del problema, attribuendo il disservizio a un aggiornamento interno dei sistemi.

La società ha così smentito categoricamente l’ipotesi di un’intrusione esterna o di una violazione della sicurezza informatica, pur senza entrare nei dettagli tecnici di quale componente dell’infrastruttura abbia generato l’errore a catena.

Le operazioni di ripristino sono procedute per gradi durante la serata. Intorno alle 19:53 ora italiana sono tornati operativi l’App Store e Apple Music, seguiti poco dopo da iCloud Mail e dal servizio di assistenza AppleCare.

Alle 22:25 i sistemi ancora in difficoltà si erano ridotti a quattro, concentrati principalmente sulle procedure di autenticazione degli account iCloud e sulle applicazioni web su iCloud.com.

Nelle ore successive, Apple ha comunicato di aver rimesso in funzione la quasi totalità delle piattaforme coinvolte, proseguendo il lavoro tecnico per normalizzare gli ultimi nodi residui.

Un mese critico per le infrastrutture cloud

Il problema di Cupertino si inserisce in una settimana particolarmente complessa per i grandi colossi tecnologici americani, sebbene gli episodi restino del tutto indipendenti tra loro.

Solo pochi giorni prima, il 12 novembre, Microsoft aveva affrontato un vasto blocco globale dei servizi Microsoft 365, inclusi Teams, Outlook e OneDrive.

In quel caso, l’indagine tecnica aveva individuato la causa in un difetto nascosto nel software di rete, aggravato da un picco anomalo di traffico e da una temporanea riduzione della capacità dei server.

Parallelamente, sul fronte della sicurezza informatica, il 16 novembre era emerso un attacco alla catena di fornitura legato alla piattaforma Optimizely, capace di compromettere script su oltre centosettanta siti aziendali internazionali.

Gli analisti di sicurezza confermano però che questa campagna malevola non ha alcun legame con il malfunzionamento dell’ecosistema della mela.