Internet può andare offline? Ecco perché è uno scenario tecnicamente possibile
Internet potrebbe andare completamente offline: si tratta di uno scneario tecnicamente possibile ma che richiederebbe una combinazione di evento a catena
In sintesi
- Internet è una rete distribuita e resiliente, ma guasti tecnici, errori di programmazione o problemi infrastrutturali possono causare down parziali o a catena, riducendo la capacità di gestire il traffico globale.
- Uno stop globale è improbabile ma tecnicamente possibile: eventi estremi, attacchi, protocolli obsoleti o errori amplificati potrebbero portare a un “grande evento” senza precedenti, con modalità di ripristino ancora incerte.
Può capitare di dover fare i conti con i down di alcuni servizi web. Al giorno d’oggi, questo tipo di problema può essere legato a vari fattori. Quando il down è diffuso tra più servizi, però, ci potrebbe essere un problema con l’infrastruttura di rete utilizzata dai servizi in questione.
Dopo i recenti problemi registrati da diversi provider, il The Guardian ha ha realizzato un’indagine per capire cosa potrebbe mettere offline Internet, bloccando tutto il traffico Internet. Si tratta di uno scenario che oggi potremmo definire apocalittico, ma che non può essere escluso in assoluto.
Internet può andare offline?
La risposta a questa domanda dipende dalla definizione che diamo a Internet. La rete, infatti, è composta da numerosi datacenter che comunicano tra loro e che consentono di gestire il traffico Internet.
Di conseguenza, un guasto, un errore di programmazione o qualsiasi altro problema potrebbe ridurre la capacità della rete e, quindi, causare un down di alcuni servizi. Una serie di problemi concatenati, quindi, potrebbe essere in grado di mettere ko Internet.
Il malfunzionamento di alcuni elementi della rete, infatti, potrebbe rendere ingestibile il traffico e, quindi, causare un down a catena fino a quando non si riuscirà a risolvere tutte le problematiche emerse e ripristinare il funzionamento.
Uno scenario possibile?
Per quanto improbabile, sottolinea l’indagine, l’ipotesi di problematiche a catena (che The Guardian chiama “il grande evento” ) è uno scenario tecnicamente possibile. Problemi tecnici, eventi meteorologici, un codice scritto male (magari dall’AI) e/o un vero e proprio attacco armato potrebbero danneggiare in modo serio la rete di data center su cui si basa Internet.
Non è da escludere, inoltre, la comparsa di un errore improvviso e ingigantito da protocolli vecchi di decenni che ancora oggi regolano Internet. Una situazione di questo tipo potrebbe portare a un ko su larga scala della rete Internet globale.
In ogni caso, si tratterebbe di uno scenario completamente inedito. Steven Murdoch, professore di informatica all’University College di Londra, ha dichiarato al The Guardian: “Nessuno ha mai disattivato Internet dopo averlo riattivato. Nessuno sa con certezza come potrebbe essere ripristinato“.
I down che ogni tanto caratterizzano diversi servizi web sono, quindi, un piccolo campanello d’allarme di quello che potrebbe essere un down più generalizzato della rete Internet globale.