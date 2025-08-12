Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

C’è stata una notevole interferenza della Luna durante le Perseidi 2025, o stelle cadenti di San Lorenzo: ecco perché se ne sono viste così poche

La notte di San Lorenzo 2025, attesa da migliaia di appassionati di astronomia e romantici, ha riservato una sorpresa meno spettacolare del previsto. Lo sciame meteorico delle Perseidi, famoso per offrire decine di scie luminose ogni ora, è stato quest’anno meno generoso. Il colpevole? Una Luna gibbosa calante che, con la sua intensa luminosità, ha ridotto sensibilmente il numero di meteore visibili. Un fenomeno naturale che unisce bellezza e scienza, ma che ha giocato contro a chi sperava di ammirare uno spettacolo celeste senza interferenze.

Le Perseidi e la loro origine

Le Perseidi sono uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. Ogni estate, intorno al 10 agosto, la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa Swift-Tuttle (ufficialmente 109P/Swift-Tuttle), che ha effettuato l’ultimo passaggio vicino al nostro pianeta nel 1992.

Quando queste minuscole particelle entrano nell’atmosfera terrestre a velocità elevatissime, si incendiano per attrito, dando vita alle cosiddette stelle cadenti. Sebbene i frammenti provengano dalla cometa, la prospettiva dalla Terra fa sembrare che partano tutti da un unico punto nel cielo, situato nella costellazione di Perseo, da cui deriva il nome dello sciame.

La luce lunare e il suo impatto sullo spettacolo

In condizioni ideali, lontano dalle luci artificiali e sotto cieli limpidi, le stelle cadenti di San Lorenzo 2025 avrebbero potuto regalare fino a 40 o 50 meteore visibili all’ora. Tuttavia, la presenza della Luna dello Storione proprio nelle ore centrali della notte ha modificato lo scenario. La sua luce intensa ha ridotto il contrasto del cielo, cancellando dalla vista le meteore più deboli e lasciando percepibili solo le più luminose. Il risultato è stato un numero stimato di appena 10 – 20 scie visibili ogni ora, un calo significativo rispetto alla media.

Il fenomeno non è raro: quando la fase lunare coincide con il picco delle Perseidi, l’osservazione diventa più difficile. La luce della Luna funziona come un gigantesco faro naturale, diffondendosi nell’atmosfera e impedendo ai nostri occhi di adattarsi completamente al buio. Per gli astronomi e gli astrofili più esperti, questa è una sfida che si ripete ciclicamente e che può essere mitigata solo scegliendo i momenti e i luoghi di osservazione più adatti.

L’orario migliore per osservare e i consigli degli esperti

Nonostante l’interferenza, alcuni osservatori sono riusciti a godersi lo spettacolo scegliendo orari e condizioni ottimali. Gli specialisti, per un paio di giorni, raccomandano di puntare la sveglia tra le due e le tre del mattino, quando la radiazione luminosa della Luna è leggermente più bassa e il radiante delle Perseidi è ben visibile. Cercare un luogo rurale, lontano dalle città, permette di evitare l’inquinamento luminoso artificiale, che sommato a quello naturale della Luna peggiora ulteriormente la visibilità.

Un altro trucco è distogliere lo sguardo dal disco lunare: fissarlo riduce la sensibilità degli occhi alla luce debole, proprio quella delle meteore meno brillanti. Così, anche nelle prossime notti, si potrebbe cogliere qualche scia imprevista e particolarmente luminosa.

Un fenomeno che ritorna ogni anno

Il fatto che quest’anno lo spettacolo sia stato parzialmente offuscato non diminuisce l’importanza scientifica e culturale delle Perseidi. Lo sciame tornerà, come sempre, l’anno prossimo, quando la posizione della Luna potrebbe essere più favorevole, regalando un numero maggiore di meteore visibili anche a occhio nudo.

Le stelle cadenti rimangono un appuntamento con il cosmo che unisce scienza e poesia. Anche se le Perseidi 2025 hanno mostrato meno scie del solito, chi ha avuto la pazienza di cercarle lontano dalla luce ha potuto comunque percepire la bellezza di un fenomeno che da secoli accompagna le notti di mezza estate.