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ChatGPT, Gemini, Claude, Suno e Midjourney a confronto: ecco tutti i piani da Free a Pro, così per capire quale IA conviene davvero tra prezzi e prestazioni.

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Fino a qualche anno fa l’intelligenza artificiale era una sola: ChatGPT. All’inizio era gratis per tutti, poi OpenAI ha deciso di renderla disponibile in versione potenziata solo per gli utenti paganti, con tanto di piani di abbonamento. Così hanno fatto fin da subito le sue rivali, da Gemini a Claude, fino a Suno e Midjourney per la generazione immagini AI.

Ormai è difficile capire quale di queste sia la migliore in rapporto costi-benefici, per questo abbiamo voluto metterle a confronto e capire quale performi meglio al prezzo più conveniente.

ChatGPT, da Free a Pro: un chatbot per ogni attività

Partendo da ChatGPT, il chatbot di OpenAI offre un sacco di piani di abbonamento, con funzionalità avanzate e maggior numero di messaggi da poter inviare all’IA. Ecco i principali piani per gli utenti customer:

Piano Free (Gratuito): da entry-level, ti offre l’accesso (ovviamente limitato) a GPT-5.5 Instant (5 prompt ogni 3 ore), messaggi, caricamenti di file, velocità di generazione delle immagini e accesso alla funzione “Deep Research” (per l’analisi di dati e creazione di report).

(Gratuito): da entry-level, ti offre l’accesso (ovviamente limitato) a GPT-5.5 Instant (5 prompt ogni 3 ore), messaggi, caricamenti di file, velocità di generazione delle immagini e accesso alla funzione “Deep Research” (per l’analisi di dati e creazione di report). Piano Go (8 €/mese): incrementati notevolmente i limiti rispetto alla versione gratuita, e con una memoria di contesto più ampia per mantenere il filo dei discorsi passati. Questo piano permette l’invio di fino a 160 messaggi ogni 3 ore con il modello Instant, e offre un accesso mirato al modello “Thinking” (fino a 10 messaggi ogni 5 ore), utile per compiti che richiedono ragionamenti strutturati.

(8 €/mese): incrementati notevolmente i limiti rispetto alla versione gratuita, e con una memoria di contesto più ampia per mantenere il filo dei discorsi passati. Questo piano permette l’invio di fino a 160 messaggi ogni 3 ore con il modello Instant, e offre un accesso mirato al modello “Thinking” (fino a 10 messaggi ogni 5 ore), utile per compiti che richiedono ragionamenti strutturati. Piano Plus (23 €/mese): è il livello di riferimento per professionisti e creator. Rispetto al Go, hai maggiore accesso a GPT-5.5 Thinking, una maggiore precisione nella generazione di immagini, funzionalità estese per la modalità “Agente” e un uso più robusto dei tool di ricerca.

(23 €/mese): è il livello di riferimento per professionisti e creator. Rispetto al Go, hai maggiore accesso a GPT-5.5 Thinking, una maggiore precisione nella generazione di immagini, funzionalità estese per la modalità “Agente” e un uso più robusto dei tool di ricerca. Piano Pro (circa 229 €/mese): il livello d’élite, offre una capacità operativa da 5 a 20 volte superiore rispetto al piano Plus, accesso illimitato ai modelli più potenti (inclusi GPT-5.5 Pro), velocità massima nella creazione di immagini e una gestione totale dei flussi di lavoro più complessi.

A chi consigliamo ChatGPT

Se sei alle prime armi con l’IA, o sei tipo uno studente o uno che ha bisogno di risposte rapide, ChatGPT fa al caso tuo, almeno nella versione Free. Se vuoi sfruttarlo al meglio per studio, scrittura o ricerca, e vuoi una maggiore continuità nelle conversazioni, allora passa al piano Go. Gli altri piani, Plus e Pro, invece, sono piani ideali per professionisti, creator e freelance che lavorano quotidianamente con testi, contenuti o analisi.

Google Gemini, da Free a AI Ultra: un servizio decisamente integrato

Passando a Google Gemini, anche qui i piani vanno dal gratis a quello super costoso, ma il focus qui è l’integrazione dell’IA in un ecosistema integrato sotto il brand “Google AI”, che fonde insieme a Gemini l’archiviazione cloud e servizi premium. Ecco come si articola l’offerta attuale:

Piano Free : include Gemini 3.5 Flash (con accesso variabile al 3.1 Pro), funzioni di ricerca avanzata come Deep Research e Canvas, e lo studio creativo Google Flow per la produzione di contenuti. Offre inoltre 15 GB di spazio condiviso su Drive, Gmail e Foto e NotebookLM limitato a 50 fonti al giorno.

: include Gemini 3.5 Flash (con accesso variabile al 3.1 Pro), funzioni di ricerca avanzata come Deep Research e Canvas, e lo studio creativo Google Flow per la produzione di contenuti. Offre inoltre 15 GB di spazio condiviso su Drive, Gmail e Foto e NotebookLM limitato a 50 fonti al giorno. Google AI Plus (4,99 €/mese): raddoppia i limiti di utilizzo rispetto al gratuito. Include 400 GB di archiviazione, 200 crediti per Google Flow, accesso a Gemini Omni Flash e il potenziamento di NotebookLM (fino a 100 fonti).

(4,99 €/mese): raddoppia i limiti di utilizzo rispetto al gratuito. Include 400 GB di archiviazione, 200 crediti per Google Flow, accesso a Gemini Omni Flash e il potenziamento di NotebookLM (fino a 100 fonti). Google AI Pro (21,99 €/mese): aumenta lo storage a 5 TB e include benefici aggiuntivi come YouTube Premium Lite, l’integrazione di Gemini in app come Docs e Vids, e la piattaforma Google Antigravity per lo sviluppo di agenti IA. NotebookLM sale a 300 fonti.

(21,99 €/mese): aumenta lo storage a 5 TB e include benefici aggiuntivi come YouTube Premium Lite, l’integrazione di Gemini in app come Docs e Vids, e la piattaforma Google Antigravity per lo sviluppo di agenti IA. NotebookLM sale a 300 fonti. Google AI Ultra (da 99,99 €/mese): con limiti di utilizzo fino a 20 volte superiori rispetto al Pro e fino a 20-30 TB di spazio cloud, offre accesso prioritario a tecnologie d’avanguardia come Gemini Spark e Deep Think. Include il pacchetto completo YouTube Premium, funzionalità di videosorveglianza avanzata (Google Home Premium) e, negli Stati Uniti, l’accesso agli agenti IA attivi 24/7.

A chi consigliamo Gemini

Anche qui, se sei studente o uno agli inizi con l’IA, Gemini Free è utile, soprattutto se sei già inserito nell’ecosistema Google e utilizzi strumenti come Gmail, Drive o Foto in modo occasionale. Se vuoi più spazio cloud e un’integrazione più strutturata con i servizi Google, Google AI Plus può essere utile. Come per GPT, i piani Pro e Ultra sono ideali per professionisti, aziende e team che operano su progetti complessi e necessitano di grandi risorse.

Claude, da Free a Max: piani improntati al lavoro e all’interazione

Nel caso di Claude, anche qui non mancano i piani di abbonamento, ma Anthropic punta più sulla qualità dell’interazione e sulla fluidità del lavoro. Ecco i tre principali piani per i customer:

Piano Free : punto di ingresso per testare le capacità del modello, prevede un limite di utilizzo che varia a seconda della sessione e viene azzerato ogni cinque ore.

: punto di ingresso per testare le capacità del modello, prevede un limite di utilizzo che varia a seconda della sessione e viene azzerato ogni cinque ore. Piano Pro (20 €/mese o 200 €/anno): offre una capacità operativa almeno cinque volte superiore rispetto al piano gratuito, accesso prioritario anche nei momenti di alto traffico e la possibilità di utilizzare in anteprima strumenti avanzati come Claude Code (per la programmazione da terminale) e Cowork (per gestire task complessi in più fasi direttamente su desktop).

(20 €/mese o 200 €/anno): offre una capacità operativa almeno cinque volte superiore rispetto al piano gratuito, accesso prioritario anche nei momenti di alto traffico e la possibilità di utilizzare in anteprima strumenti avanzati come Claude Code (per la programmazione da terminale) e Cowork (per gestire task complessi in più fasi direttamente su desktop). Piano Max (da 100 a 200 €/mese): questo piano eleva ulteriormente i limiti di utilizzo (da 5 a 20 volte superiori rispetto al Pro) garantendo la possibilità di operare su progetti estesi e complessi senza interruzioni. Tra le particolarità di questo piano, potrai avere l’accesso immediato ai modelli più recenti e sperimentali, oltre a una flessibilità scalabile per adeguare il livello di servizio in base ai carichi di lavoro.

A chi consigliamo Claude

Rispetto alle altre IA, già Claude Free è adatto a chi vuole testare un assistente orientato alla scrittura e al lavoro, anche senza impegno. Se vuoi un’esperienza più professionale, i piani pro e Max sono ideali, specie per testi complessi o codice, dunque con necessità di alte prestazioni e accesso prioritario ai modelli più recenti.

Suno, da Free a Premier: un’IA per creator esigenti

Ora passiamo alle intelligenze artificiali adibite alla generazione di immagini. La prima è Suno, che propone abbonamenti pensati per creator con esigenze diverse. Ecco i principali piani:

Piano Free : puoi creare musica con il modello v4.5, offrendo 50 crediti giornalieri (circa 10 brani), ma senza diritti di uso commerciale e con funzionalità limitate

: puoi creare musica con il modello v4.5, offrendo 50 crediti giornalieri (circa 10 brani), ma senza diritti di uso commerciale e con funzionalità limitate Piano Pro (8 dollari al mese): hai accesso al modello più avanzato v5.5, con tanto di crediti mensili fino a 2.500 (circa 500 brani), la possibilità di uso commerciale, strumenti di editing avanzati e funzioni come la separazione delle tracce e il caricamento di audio fino a 30 minuti.

(8 dollari al mese): hai accesso al modello più avanzato v5.5, con tanto di crediti mensili fino a 2.500 (circa 500 brani), la possibilità di uso commerciale, strumenti di editing avanzati e funzioni come la separazione delle tracce e il caricamento di audio fino a 30 minuti. Piano Premier (24 dollari al mese): arriva a 10.000 crediti mensili (fino a 2.000 brani), include Suno Studio, tutte le funzioni avanzate di editing e priorità nella coda di generazione.

A chi consigliamo Suno

Se vuoi provare la generazione musicale senza alcun investimento, va bene anche il piano Free. Se sei però un music creator, producer indipendente e content creator che inizia a utilizzare la musica in modo più serio, meglio passare al Pro. Per quanto riguarda il piano Premier, è valido per professionisti della musica, studi creativi e utenti intensivi che necessitano di grandi volumi di produzione.

Midjourney, da Basic a Mega: l’IA pronta per utenti consapevoli

Infine Midjourney, che come Suno segue una logica a livelli che va dall’uso base fino a un accesso professionale completo. Ma con qualche particolarità in più, come si può vedere dai suoi piani di abbonamento:

Piano Free: non esiste , è l’unica IA nella nostra selezione senza accesso gratuito.

, è l’unica IA nella nostra selezione senza accesso gratuito. Piano Basic (10 dollari al mese): offre circa 3,3 ore di GPU Fast e un uso limitato delle generazioni.

(10 dollari al mese): offre circa 3,3 ore di GPU Fast e un uso limitato delle generazioni. Piano Standard (30 dollari al mese): offre 15 ore di GPU e la modalità Relax, che permette generazioni illimitate di immagini.

(30 dollari al mese): offre 15 ore di GPU e la modalità Relax, che permette generazioni illimitate di immagini. Piano Pro (60 dollari al mese): aggiunge più potenza (30 ore di GPU), la modalità Stealth per contenuti privati e l’accesso illimitato anche ai video in Relax Mode

(60 dollari al mese): aggiunge più potenza (30 ore di GPU), la modalità Stealth per contenuti privati e l’accesso illimitato anche ai video in Relax Mode Piano Mega (120 dollari al mese): il massimo dell’IA, con 60 ore di GPU, maggiore capacità di generazione simultanea e tutte le funzionalità premium senza restrizioni operative.

A chi consigliamo Midjourney

Rispetto agli altri, Midjourney è più utile per chi vuole entrare direttamente nella generazione avanzata di immagini ma con consapevolezza (dei costi). Se vuoi vuole testare lo strumento o usarlo in modo occasionale, va bene il piano Basic. Se sei invece un designer o creator digitale, meglio passare allo Standard, anche per via della modalità Relax. Come per Suno, i piani più avanzati (Pro e Mega) sono ideali per professionisti e studi creativi che necessitano di volumi più alti.