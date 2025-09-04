L'intelligenza artificiale (AI) sta per rivoluzionare anche il settore del cibo e delle bevande in Italia, un comparto storicamente legato all'artigianato. Uno studio prevede che l'automazione potrebbe sostituire fino a 100.000 lavoratori.

Secondo lo studio “Food&Beverage Workforce Explorer” di Bain&Company, che analizza l’impatto delle nuove tecnologie sulle aziende del comparto cibo e bevande, nell’arco di dieci anni l’intelligenza artificiale (AI) sarà in grado di sostituire circa 100 mila lavoratori su un totale di 500 mila addetti. Una trasformazione profonda che, come spesso accade nei momenti di rivoluzione tecnologica, porta con sé tanto opportunità quanto timori.

L’Intelligenza artificiale arriva anche nel comparto Food&Beverage

Se in settori come la finanza, le telecomunicazioni o la logistica l’intelligenza artificiale è già da tempo uno strumento quotidiano, il food&beverage italiano si è mosso con più cautela. E le ragioni sono diverse.

In primis, si tratta di un comparto caratterizzato da forte artigianalità, ma anche di una filiera spesso frammentata in piccole e medie imprese, con una certa resistenza culturale all’adozione di sistemi automatizzati. Tuttavia, il ritardo non significa esclusione, poiché l’AI è ormai destinata a entrare in modo pervasivo anche nelle aziende del largo consumo alimentare, spinta da esigenze di efficienza, sostenibilità e competitività internazionale.

Lo studio di Bain&Company evidenzia che la trasformazione non sarà marginale. L’automazione e le applicazioni di agentic AI (intelligenze artificiali in grado di prendere decisioni autonome) potranno infatti liberare fino al 20% delle risorse, un volume pari a circa 100 mila addetti. Non si tratta solo di “tagli”, il vero tema è dove e come verrà riallocata questa forza lavoro.

Le funzioni aziendali più colpite

La mappa delle aree coinvolte è chiara. Acquisti, produzione, marketing, vendite, servizio clienti e finanza sono le funzioni maggiormente esposte. In questi ambiti, gran parte delle attività si basa su processi standardizzati, ripetibili e misurabili, terreno fertile per l’automazione.

In particolare:

nel comparto acquisti , i sistemi AI già oggi possono analizzare fornitori, prezzi e condizioni contrattuali con una velocità e precisione impossibili per un team umano. Questo riduce tempi e costi, ma anche il numero di persone necessarie a gestire il processo;

, i sistemi AI già oggi possono analizzare fornitori, prezzi e condizioni contrattuali con una velocità e precisione impossibili per un team umano. Questo riduce tempi e costi, ma anche il numero di persone necessarie a gestire il processo; nel comparto produzione , dalla manutenzione predittiva delle macchine alla gestione intelligente delle linee, l’automazione riduce gli errori e aumenta l’efficienza, con minore bisogno di manodopera manuale;

, dalla manutenzione predittiva delle macchine alla gestione intelligente delle linee, l’automazione riduce gli errori e aumenta l’efficienza, con minore bisogno di manodopera manuale; nel settore marketing e vendite , chatbot avanzati, algoritmi di personalizzazione delle offerte e analisi predittive dei trend di consumo consentono di sostituire attività ripetitive e migliorare la customer experience;

, chatbot avanzati, algoritmi di personalizzazione delle offerte e analisi predittive dei trend di consumo consentono di sostituire attività ripetitive e migliorare la customer experience; nel servizio clienti , la sostituzione è forse più immediata. Già oggi assistenti virtuali possono gestire ordini, reclami e richieste di informazioni in modo più rapido e continuo rispetto agli operatori umani;

, la sostituzione è forse più immediata. Già oggi assistenti virtuali possono gestire ordini, reclami e richieste di informazioni in modo più rapido e continuo rispetto agli operatori umani; nel comparto finanza, dal controllo di gestione alla contabilità, molte operazioni possono essere automatizzate con software intelligenti che riducono tempi e costi.

Il risultato è una riduzione del fabbisogno di personale nelle mansioni tradizionali, con un impatto sociale ed economico che non può essere sottovalutato.

Le aree che cresceranno di valore

Se da un lato l’AI taglia, dall’altro costruisce. Ricerca & sviluppo, tecnologia e management strategico sono le aree destinate ad acquisire più rilevanza. In un mercato dove l’innovazione di prodotto è sempre più determinante (si pensi ai trend legati alla sostenibilità, al plant-based, alle alternative proteiche), le imprese dovranno investire in competenze creative e tecnologiche difficilmente sostituibili dalle macchine.

Chi saprà gestire, adattare e sviluppare sistemi di AI avrà un ruolo centrale. Più i processi operativi vengono automatizzati, più diventa cruciale la capacità di guidare l’azienda con visione e decisioni a lungo termine.

Quindi, la gerarchia del valore cambia, meno persone in ruoli esecutivi e ripetitivi, più figure qualificate e strategiche.

Opportunità e rischi per l’Italia

Il potenziale trasformativo dell’AI nel food&beverage è enorme. Un aumento della produttività del 20% significherebbe un salto competitivo fondamentale, soprattutto in un Paese come l’Italia dove il comparto vale decine di miliardi di euro e rappresenta una voce cruciale dell’export. Un sistema più efficiente, rapido e innovativo può rafforzare la leadership del Made in Italy nel mondo.

Tuttavia, non si può ignorare l’altra faccia della medaglia: 100 mila lavoratori a rischio non sono un dato secondario. La questione non è solo tecnologica, ma sociale e politica. Molti di questi addetti hanno competenze specifiche difficilmente trasferibili in altri ambiti senza percorsi di formazione mirati. Il rischio è che interi segmenti della forza lavoro vengano espulsi senza possibilità di reinserimento qualificato.

L’Italia, più di altri Paesi europei, soffre di una fragilità strutturale: un mercato del lavoro polarizzato, con un forte divario tra competenze alte e basse, e una formazione professionale che spesso non riesce a stare al passo con i cambiamenti tecnologici.

Di fronte a questa prospettiva, la domanda chiave non è se l’intelligenza artificiale sostituirà 100 mila lavoratori, ma come il sistema Paese e le imprese decideranno di gestire questa transizione.