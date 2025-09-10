Nata ad Agrigento, laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro. Scrivo di Economia e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità, i temi caldi e le nuove tecnologie.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) introduce ufficialmente l'AI nelle scuole italiane con nuove linee guida per il 2025/2026. L'obiettivo è trasformare l'istruzione rendendola più inclusiva ed efficiente.

L’Intelligenza Artificiale (AI) entra ufficialmente nel mondo della scuola italiana. Con le nuove linee guida per l’anno scolastico 2025 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha delineato un quadro normativo, etico e operativo per integrare questa nuova tencologia nelle attività didattiche, amministrative e formative.

L’obiettivo? Trasformare le scuole in ambienti più inclusivi, innovativi ed efficienti, preservando al tempo stesso la centralità dell’essere umano e la tutela dei diritti fondamentali

Perché l’Intelligenza Artificiale arriva a scuola

Il documento ministeriale sottolinea come l’AI sia ormai una tecnologia rivoluzionaria capace di migliorare i processi educativi e organizzativi. Non solo può personalizzare l’apprendimento degli studenti, ma può anche snellire i compiti amministrativi delle segreterie e supportare i docenti nella preparazione delle lezioni e nella valutazione

Tra gli obiettivi principali fissati dal MIM ci sono:

garantire equità e inclusione , contrastando dispersione scolastica e barriere di apprendimento;

, contrastando dispersione scolastica e barriere di apprendimento; promuovere un uso etico , sicuro e responsabile dell’Intelligenza Artificiale, in linea con l’AI Act europeo;

, sicuro e responsabile dell’Intelligenza Artificiale, in linea con l’AI Act europeo; favorire l’alfabetizzazione digitale e la formazione di studenti e docenti sulle nuove tecnologie;

e la formazione di studenti e docenti sulle nuove tecnologie; preservare la qualità del sistema educativo, evitando derive di dipendenza o sostituzione del ruolo umano

I quattro pilastri del modello

Il Ministero ha definito un modello di introduzione dell’AI basato su quattro pilastri strategici, ovvero:

1. Principi di riferimento (L’AI per l’Uomo)

Questo primo punto dice che l’AI non deve essere vista solo come una tecnologia, ma come uno strumento al servizio delle persone, in particolare degli studenti e degli insegnanti. L’obiettivo è usare l’AI per migliorare l’istruzione, supportando lo sviluppo della persona, la sua creatività e le sue capacità, non per sostituirla.

2. Requisiti di base (Le regole del gioco)

Questo pilastro riguarda le regole che l’AI deve seguire per essere usata in modo sicuro e corretto nelle scuole. Si parla di etica (uso responsabile), requisiti tecnici (l’AI deve funzionare bene, senza errori e in modo affidabile), norme e leggi esistenti da rispettare in particolare quelle sulla privacy, poiché le informazioni degli studenti devono essere protette in ogni modo.

3. Framework di implementazione (La guida pratica)

Questo è il piano d’azione. Non si tratta solo di dire “usiamo l’AI”, ma di dare alle scuole una procedura concreta da seguire. Il Ministero vuole accompagnare le scuole passo dopo passo, dalla fase iniziale (quando una scuola decide di voler usare l’AI per un progetto specifico) fino alla verifica dei risultati. È una sorta di manuale operativo per passare dall’idea all’applicazione pratica, e poi valutare se ha funzionato.

4. Comunicazione e governance (Il lavoro di squadra)

L’ultimo punto riguarda la condivisione e il coordinamento. Non ha senso che ogni scuola reinventi la ruota da sola. Il Ministero vuole creare un sistema per far sì che i diversi istituti possano comunicare tra loro, scambiarsi le esperienze positive e negative, e coordinare i vari progetti a livello nazionale. La piattaforma Unica serve proprio a questo: a creare un luogo digitale dove le scuole possono confrontarsi e condividere le loro scoperte, in modo che l’adozione dell’AI sia un processo collaborativo e non isolato.

Alcuni esempi di applicazioni dell’intelligenza artificiale a scuola

Le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) indicano diversi esempi concreti di come l’Intelligenza Artificiale può aiutare la didattica nelle scuole. Ecco i principali:

Per gli studenti, l’AI può:

favorire la personalizzazione dell’apprendimento con piattaforme che adattano i contenuti e i ritmi di studio alle capacità e ai bisogni di ciascun alunno e tutor virtuali e assistenti intelligenti, usati come strumenti che supportano nello studio a casa o nelle attività di recupero;

con piattaforme che adattano i contenuti e i ritmi di studio alle capacità e ai bisogni di ciascun alunno e usati come strumenti che supportano nello studio a casa o nelle attività di recupero; garantire maggiore inclusione con applicazioni che aiutano studenti con bisogni educativi speciali (es. sintesi vocale per chi ha difficoltà di lettura, traduzione automatica per studenti stranieri);

con applicazioni che aiutano studenti con bisogni educativi speciali (es. sintesi vocale per chi ha difficoltà di lettura, traduzione automatica per studenti stranieri); creare simulazioni e laboratori digitali interattivi per materie STEM e scientifiche.

Per i docenti, garantisce:

supporto alla progettazione didattica con suggerimenti di materiali, esercizi o attività personalizzate in base al livello della classe;

con suggerimenti di materiali, esercizi o attività personalizzate in base al livello della classe; strumenti di valutazion e e sistemi di correzione automatica, analisi degli elaborati e dashboard per monitorare i progressi degli studenti;

e e sistemi di correzione automatica, analisi degli elaborati e dashboard per monitorare i progressi degli studenti; formazione continua grazie a piattaforme intelligenti che aggiornano i docenti sulle metodologie innovative e li affiancano nella sperimentazione.

Per l’organizzazione scolastica, l’AI permette:

l’automazione delle segreterie con gestione digitale di registri, assenze, comunicazioni con famiglie e studenti:

con gestione digitale di registri, assenze, comunicazioni con famiglie e studenti: un’analisi rapida dei dati scolastici con strumenti che aiutano dirigenti e amministrazioni a individuare fenomeni come dispersione scolastica o difficoltà diffuse;

con strumenti che aiutano dirigenti e amministrazioni a individuare fenomeni come dispersione scolastica o difficoltà diffuse; il miglioramento dei servizi a studenti e famiglie grazie a chatbot e sistemi informativi che rendono più rapida la comunicazione scuola-famiglia

Rischi e cautele

Non mancano però i rischi. Il MIM richiama l’attenzione su possibili distorsioni algoritmiche, rischi di discriminazione, problemi legati alla protezione dei dati personali e all’uso improprio delle tecnologie. Per questo, le scuole dovranno attivare procedure di valutazione d’impatto (DPIA) e rispettare le normative europee e nazionali sulla privacy.

Inoltre, il documento individua anche quelli che sono definiti sistemi di AI “ad alto rischio” – ad esempio quelli che valutano gli studenti o influiscono sull’accesso a percorsi formativi – specificando che sarà consentito il loro uso solo con specifiche garanzie e monitoraggi costanti.

In ogni caso, le scuole in questo passaggio non saranno lasciate sole. Il Ministero metterà a disposizione strumenti digitali e operativi, una dashboard di monitoraggio e tavoli di lavoro con esperti e pedagogisti per accompagnare questa trasformazione. L’implementazione sarà graduale: ogni istituto dovrà valutare il proprio livello di maturità digitale e individuare i casi d’uso più rilevanti prima di passare alla fase operativa