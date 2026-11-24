Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Si chiama ipotesi di Riemann, riguarda la distribuzione dei numeri primi ed è considerata da quasi 170 anni uno dei problemi più importanti della matematica, in gran parte per via della sua estrema complessità.

Una complessità che l’intelligenza artificiale Claude ha deciso di sfidare e che, stando alle parole di un dipendente di Anthropic, sarebbe persino riuscita a sconfiggere.

Claude risolve l’ipotesi di Riemann? Anthropic rivendica la svolta

Venerdì scorso, appena il giorno dopo il debutto di Anthropic sul mercato azionario statunitense, Levent Alpöge (matematico alle dipendenze dell’azienda stessa) ha dichiarato di aver utilizzato il chatbot aziendale per dimostrare la celebre congettura.

Per arrivare a questo risultato, Alpöge ha impiegato circa sei settimane di lavoro fianco a fianco con Claude, arrivando a elaborare una dimostrazione dettagliata del problema.

Molto dettagliata: oltre 250.000 pagine. E per dare solidità all’operazione, l’intera argomentazione è stata codificata in Lean, un linguaggio di programmazione creato appositamente per la verifica formale dei teoremi matematici, che permette di controllare ogni singolo passaggio logico e di scovare eventuali errori nascosti nel ragionamento.

Sempre più aziende IA vogliono risolvere quesiti matematici

Non è in realtà una novità nel mondo della matematica. Da tempo diverse aziende attive nell’intelligenza artificiale si sono cimentate in quesiti matematici rimasti aperti per decenni, arrivando in alcuni casi a rivendicarne la risoluzione.

Ad esempio, a settembre alcuni ricercatori di OpenAI erano riusciti a risolvere parte di un problema notoriamente ostico (riguardava le equazioni di Navier-Stokes, fondamentali per descrivere il movimento dei fluidi) in appena 88 ore, mettendo in campo oltre 10.000 agenti AI. Anche Anthropic, sulla stessa scia, ha recentemente rivendicato altri importanti progressi e soluzioni sia in ambito matematico sia nella fisica.

A sua volta, la stessa intelligenza artificiale sta dimostrando notevoli capacità anche nelle competizioni stesse. L’anno scorso, Gemini (nella variante avanzata Gemini Deep Think di Google DeepMind) ha raggiunto il livello da medaglia d’oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica (IMO) 2025, eguagliando il punteggio ottenuto anche da un modello sperimentale di OpenAI.

Un attivismo notevole, che però non è tuttora ben visto dagli stessi studiosi di matematica.

Intelligenza artificiale, una minaccia secondo i matematici

Un gruppo di matematici ha infatti criticato apertamente l’atteggiamento delle società di IA, sostenendo che usare grandi teoremi come vetrina per dimostrare quanto siano sofisticati i loro prodotti commerciali sia in realtà “dannoso per la scienza matematica“.

Non hanno usato mezzi termini alcuni di loro in una recente lettera congiunta. “Siamo di fronte a una minaccia generale per il lavoro intellettuale”, si legge nel testo riportato dalla BBC, “caratterizzata da uno scollamento tra i risultati ottenuti tramite l’IA e gli obiettivi iniziali per cui era stata concepita“.

Per questo i matematici non vogliono darla vinta subito all’intelligenza artificiale.

L’IA sotto esame: quanto ci vorrà per saperne di più?

La comunità scientifica dovrà verificare con attenzione che l’intera dimostrazione sia stata tradotta senza intoppi in Lean e, soprattutto, che il ragionamento matematico di fondo sia davvero valido e risolva in modo definitivo l’ipotesi di Riemann.

Al momento, riporta il Guardian, due gruppi indipendenti della comunità Lean e Mathlib hanno certificato che l’enunciato dimostrato corrisponde esattamente all’ipotesi di Riemann e che la dimostrazione formale in Lean è priva di errori logici o di compilazione.

Serviranno però mesi, se non ancora più tempo, per semplificare, leggere e comprendere l’enorme mole dell’argomentazione generata. Nella speranza che dietro quelle 250mila pagine di codice non si nasconda soltanto un gigantesco caso di AI slop matematico.

Certo, se tutto venisse confermato, ci troveremmo davanti a un successo di portata planetaria, “all’alba, per la scienza, di qualcosa di molto più grande” per usare le parole dello stesso Alpöge. Anche perché le possibili applicazioni di una simile scoperta sarebbero infinite.