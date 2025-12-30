Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

L’AI diventa è centrale per le persone ma ci sono alcuni professionisti che ancora di “ribellano” a questa tecnologia, preferendo competenza ed esperienza umana

In Sintesi

Molti professionisti e artisti scelgono di non delegare il cuore del proprio lavoro alle macchine per evitare l’indebolimento delle capacità cognitive e del giudizio critico.

Esperti in settori scientifici, economici e tecnici limitano l’uso dell’IA per non perdere l’accuratezza garantita dall’esperienza umana.

Molti scelgono di escludere chatbot e risposte automatizzate dalle conversazioni private per preservare le sfumature, l’ascolto e l’empatia genuina, evitando che il dialogo venga svuotato di significato da interazioni predefinite e artificiali.

Mentre l’intelligenza artificiale continua a trasformare profondamente il modo in cui gli utenti lavorano, comunicano e creano contenuti, cresce anche un movimento “contrario”, fatto di quelle persone che scelgono deliberatamente di non usare l’AI nelle loro attività.

Secondo un articolo di Axios, questa tendenza non deriva da uno scetticismo verso questa tecnologia, ma piuttosto da scelte consapevoli su quando delegare compiti alle macchine e quando conservare il controllo umano.

Secondo gli esperti, infatti, l’intelligenza artificiale è uno strumento “potente e tentatore”, ma allo stesso tempo può incentivare un ricorso troppo facile alle scorciatoie se non viene usata con equilibrio, col rischio di arrivare a un’eccessiva dipendenza dagli algoritmi che potrebbe indebolire competenze cognitive, creatività e capacità di giudizio critico.

Utilizzare l’AI nel settore dell’arte e della creatività

Un ambito in cui la resistenza all’uso dell’AI è particolarmente sentito è quello della creatività artistica. Artisti, musicisti e scrittori stanno infatti riflettendo su cosa significhi veramente creare qualcosa di autentico e non intendono affidare interamente il proprio processo creativo alle macchine.

In questo senso, l’AI viene vista come una sorta di “intern” digitale: utile per alcune fasi di lavoro, ma incapace di sostituire la passione, la visione e il legame emotivo che caratterizzano l’opera umana. Inoltre, la tentazione di usare eccessivamente l’AI viene interpretata da alcuni creativi come la perdita di una parte fondamentale dell’identità artistica.

Formazione professionale e intelligenza artificiale

La scelta di non utilizzare l’intelligenza artificiale riguarda anche molte persone che hanno investito anni nella formazione professionale. Secondo testimonianze raccolte da Axios, figure come programmatori, analisti e specialisti tecnici evitano di affidare all’AI compiti che sono il cuore del loro mestiere.

Questo vale soprattutto in settori dove accuratezza e valutazione critica dei dati sono cruciali, come nella ricerca scientifica, nell’analisi economica o nel decision making basato su prove empiriche.

In questo caso, però, non si verifica un rifiuto totale della tecnologia, ma piuttosto un utilizzo “frenato”, soprattutto in ambiti complessi, dove l’esperienza, la formazione e il senso critico dell’essere umano restano insostituibili.

Relazioni, autenticità e conversazioni reali non accettano l’AI

Un’altra dimensione importante della scelta di non usare l’AI riguarda le relazioni personali e sociali. Alcuni professionisti della comunicazione affermano di evitare l’uso dell’intelligenza artificiale nelle conversazioni con amici e familiari continuando a preferire l’interazione umana diretta fatta di sfumature, empatia e ascolto e che non può essere replicata da un algoritmo.

Delegare risposte o suggerimenti a un chatbot può spezzare il filo narrativo di un dialogo genuino e impoverire la qualità delle relazioni, trasformando scambi ricchi e personali in interazioni standardizzate e preconfezionate.

Precisione e limiti tecnici dell’AI

Infine, un motivo ricorrente nella scelta di non utilizzare l’AI è legato ai limiti tecnici degli strumenti attuali. In settori come scienza e matematica, molti utenti preferiscono fare affidamento sulla propria competenza piuttosto che su algoritmi che possono commettere errori nella valutazione di dati complessi o nella verifica di fonti e bias.

Questo punto tocca un tema cruciale nel dibattito sull’intelligenza artificiale sottolineando la differenza tra gli strumenti che aumentano l’efficienza e quelli che sostituiscono il pensiero critico umano. Anche se l’AI può offrire supporto in compiti ripetitivi o di produzione di massa, molti professionisti scelgono di mantenere il controllo completo quando è in gioco la qualità del loro lavoro.