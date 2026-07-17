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In vista della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, abbiamo chiesto un pronostico alle migliori IA, da ChatGPT a Gemini e Claude: ecco per chi parteggiano.

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Domenica 19 luglio alle 21 ore italiane si terrà la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Una sfida che sta facendo impazzire tutti i pronostici e gli scommettitori, infatti non ci sarebbe da stupire se qualcuno chiedesse all’intelligenza artificiale come potrebbe andare a finire.

Lo abbiamo fatto noi rivolgendoci alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity, con un semplice prompt: “Guardando ai risultati delle partite precedenti di Spagna e Argentina, chi tra le due vincerà il Mondiale 2026?"

Chi otterrà la coppa dei Mondiali 2026 per ChatGPT 5.5

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.5, la versione più recente del chatbot. Di seguito la sua risposta:

Al massimo delle sue potenzialità (in versione base) ma sempre veloce nel rispondere (meno di 30 secondi), GPT mantiene una posizione prudente ed equilibrata, analizzando sia per la Spagna che per l’Argentina i risultati passati, la squadra e i risultati complessivi.

Alla fine non si smarca troppo, e concede al team iberico un vantaggio di 4% sull’altro (52% vs 48%), perché a detta dell’IA la Spagna “è sembrata leggermente più continua nell’arco del torneo, soprattutto nella fase difensiva“. Ha dunque un quid in più rispetto alla squadra di Buenos Aires, pur avendo “una straordinaria capacità di reagire nei momenti difficili“.

Chi punta Gemini Flash 3.5 Flash tra Spagna e Argentina

Dato il suo recente lancio, abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.5 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“esteso"). Di seguito la sua risposta alla nostra domanda:

Un po’ più prosaica rispetto a ChatGPT, Gemini rimane comunque molto analitica e poco propensa a puntate ad alto rischio nella sua risposta, elaborata in meno di un minuto.

Come la sua rivale, analizza per entrambe le squadre i risultati passati, la squadra e i risultati complessivi, ma presentandoli come un’analisi testuale completa (e anche con un buon stile).

Anche lei però rimane sulla linea di GPT: “la Spagna sembrerebbe avere qualcosa in più per disinnescare la manovra argentina“. Tuttavia, “l’Argentina ha tutte le carte in regola per smentire i pronostici“, dato il Messi di questa competizione “così ispirato“.

Chi sarà il vincitore secondo Claude Sonnet 5

Come per Gemini, anche per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“Max"). Di seguito la sua risposta alla nostra domanda:

Nonostante il potenziale altissimo (ricordiamo, il ragionamento è al livello Max: ha richiesto circa 5 minuti per elaborare la risposta), Claude Sonnet 5 inizia con un riepilogo eccessivo rispetto alle risposte delle concorrenti.

E continua facendo quasi un riassunto dei match precedenti di entrambe le squadre, senza inserirlo in un ragionamento completo e fluido come ha provveduto invece Gemini. Tra l’altro, a differenza delle altre, l’IA ha inserito i pronostici ora in corso, collegandosi ai siti ufficiali.

Infine arriva il suo di pronostico: “sulla carta la Spagna sembra la squadra più completa [ma] l’Argentina ha dimostrato più volte […] di saper tirare fuori qualcosa in più nei momenti che contano“. Da qui il suo risultato, con tanto di potenziale numero di gol: “io la vedo leggermente a favore della Spagna, magari con un punteggio stretto tipo 2-1“.

Chi sarà a trionfare ai Mondiali 2026 per Perplexity

Rispetto alle altre intelligenze artificiali, per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato:

A differenza delle altre, la risposta di Perplexity è la più breve e concisa, elaborata in pochissimi secondi. Il grosso del suo ragionamento consiste in un’analisi veloce su alcune previsioni già pubblicate, e una lettura breve di risultati dei match precedenti, cosa che Claude ha invece evitato di calcolare perché è “un campione troppo piccolo e vecchio per dire granché sulla partita di domenica“.

Insomma, senza troppe analisi ed elucubrazioni, l’IA presenta un pronostico un po’ più coraggioso: la Spagna vincerà con una stima del 56,05%, contro il 43,95% dell’Argentina.