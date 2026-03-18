Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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L’intelligenza artificiale è spesso raccontata come uno strumento capace di migliorare qualsiasi attività, quasi indipendentemente da chi la utilizza. Eppure, i dati e le analisi più recenti mostrano una realtà diversa: le performance migliori non dipendono solo dalla tecnologia, ma da chi la guida.

Curiosità, capacità di fare domande e pensiero creativo restano elementi centrali anche nell’era dell’AI. Non basta avere accesso agli strumenti: ciò che incide davvero è il modo in cui vengono usati, a partire dalla qualità del ragionamento umano che li orienta.

Gli studi e le deduzioni

A riportare questo risultato è una sintesi di ricerche sull’interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale, rilanciata anche da ANSA, che mette a confronto il comportamento degli utenti nell’uso dei sistemi generativi. Non si tratta di un singolo esperimento isolato, ma di osservazioni convergenti emerse nell’ambito delle scienze cognitive e dell’interazione uomo-macchina.

Il punto centrale riguarda il modo in cui le persone utilizzano l’AI: gli studi, tra cui Divergent creativity in humans and large language models (pubblicato su Nature), Exploring creativity in human–AI co-creation: a comparative study across design experience (pubblicato su Frontiers) e altri curati da enti con strumenti all’avanguardia come la John Hopkins University e l’Università di Montreal, osservano che i risultati migliorano quando l’utente è in grado di:

formulare domande efficaci ;

; esplorare più ipotesi ;

; mantenere un approccio attivo e riflessivo.

In altre parole, l’intelligenza artificiale non lavora “da sola”, ma risponde alla qualità del pensiero che la guida. Tutti questi studi, precisiamolo, si inquadrano nel campo interdisciplinare delle scienze cognitive, che studiano proprio i processi di pensiero e il modo in cui sistemi naturali e artificiali elaborano informazioni.

Le osservazioni dei ricercatori di Mnesys

Comparando tutti questi studi, dunque, l’AI viene osservata come uno strumento che amplifica le capacità cognitive, rendendo più evidenti le differenze tra chi la utilizza in modo passivo e chi invece la usa come leva per ragionare meglio. Ma perché, dato che gli studi vanno avanti da diverso tempo, queste osservazioni stanno prendendo sempre più spazio? Per ciò che concerne l’Italia, è merito dei ricercatori di Mnesys, un ampio progetto di ricerca dedicato allo studio del cervello e delle sue funzioni.

Finanziato nell’ambito del PNRR, il programma coinvolge università, centri clinici e istituti di ricerca su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di approfondire i meccanismi alla base di memoria, apprendimento e comportamento. All’interno di questo quadro, gli studiosi osservano che il rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale non è neutro.

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Cosa significa? Che dipende fortemente dalle caratteristiche cognitive di chi utilizza questi strumenti. In particolare, curiosità, creatività, flessibilità mentale e capacità di collegare informazioni diverse risultano elementi decisivi per ottenere risultati più efficaci nell’interazione con sistemi generativi.

L’impatto di queste rilevazioni

Ma tutto ciò come può essere utile a chi usa l’AI? In realtà in molti modi, specie se la si utilizza nel contesto lavorativo e formativo. L’idea che l’intelligenza artificiale possa sostituire automaticamente competenze e capacità umane viene ridimensionata: ciò che emerge è una dinamica più complessa, in cui il risultato finale dipende dalla qualità dell’interazione tra persona e tecnologia.

Nel quotidiano questo si traduce in una differenza evidente e decisiva tra chi la usa come scorciatoia e chi invece la integra in un processo di ragionamento: nel primo caso si rischia un appiattimento dei contenuti e delle soluzioni, mentre nel secondo, l’AI diventa uno strumento che accelera e amplia le possibilità, senza sostituire il pensiero critico.

Anche in ambito educativo e nella formazione emerge una conseguenza chiara. Non basta insegnare a usare gli strumenti, ma diventa centrale sviluppare competenze cognitive come la capacità di fare domande, interpretare le risposte e rielaborarle. Lo avrete già sentito dire, ma repetita iuvant: l’intelligenza artificiale non elimina la necessità di pensare, ma la rende ancora più evidente e necessaria.