Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

L’intelligenza artificiale ha potenzialità enormi e può essere applicata in tanti settori differenti, rappresentando uno strumento in grado di fare la differenza, aiutando persone, aziende e organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi e a rendere più efficiente l’attività.

Grazie all’IA, anche le previsioni del tempo potrebbero diventare più precise e affidabili e, soprattutto, potrebbero essere effettuate con grande anticipo. Questo aspetto può essere rilevante non tanto per sapere se tra una settimana pioverà o ci sarà bel tempo.

L’IA, infatti, potrà essere impiegata per prevedere in anticipo fenomeni meteorologici di grande rilevanza, come avvenuto in questi giorni negli Stati Uniti. Ancora una volta, è NVIDIA, azienda sempre più di riferimento per il settore, che vuole puntare a sorprendere tutti con i suoi modelli previsionali basati sull’intelligenza artificiale.

Un nuovo progetto per l’IA: il meteo

Il nuovo progetto di NVIDIA prende il nome di Earth-2 e punta a rendere le previsioni meteorologiche più rapide e accurate. La presentazione è avvenuta in occasione della conferenza dell’American Meteorological Society a Houston.

Secondo quanto affermato dall’azienda, il modello Earth-2 Medium Range, supera il modello meteorologico di intelligenza artificiale di Google DeepMind, GenCast (rilasciato nel dicembre del 2024), su oltre 70 variabili e benchmark specifici.

Il sistema si sarebbe dimostrato molto più accurato dei modelli meteorologici esistenti. Il modello IA, infatti, potrebbe arrivare a generare previsioni accurate per un arco temporale di 15 giorni.

Mike Pritchard, direttore della simulazione climatica di Nvidia, ha sottolineato: “Ci stiamo allontanando dalle architetture di intelligenza artificiale di nicchia, personalizzate, e ci stiamo orientando verso il futuro di architetture semplici, scalabili e trasformabili”.

Alla base del nuovo modello IA, infatti, c’è l’architettura chiamata Atlas che punta a rappresentare la base di partenza ideale su cui sviluppare tecnologie precise e affidabili, su scala globale.

Gli altri modelli per le previsioni meteo

La suite Earth-2 di NVIDIA include anche un modello Nowcasting, per previsioni a breve termine che possono aiutare l’analisi dell’evoluzione di fenomeni meteo, come le tempeste ad alta intensità, nel corso delle successive 6 ore.

Questo modello si basa sulle osservazioni satellitari geostazionarie. Di conseguenza, Nowcasting può essere applicato su scala globale e può aiutare Governi e organizzazioni a capire l’evoluzione dei fenomeni meteorologici estremi, prendendo le dovute contromisure in tempo.

C’è poi un altro modello incluso in Earth-2. Si tratta di Global Data Assimilation ed è in grado di utilizzare dati provenienti da fonti come stazioni meteorologiche e palloni aerostatici per produrre istantanee continue delle condizioni meteorologiche.

Le istantanee generate da questo modello possono poi essere utilizzate come base di partenza da parte degli altri modelli per l’elaborazione delle previsioni. Rispetto ai sistemi tradizionali, inoltre, questo modello richiede molto tempo e molta meno energia per la generazione dei risultati.