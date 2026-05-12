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L’intelligenza artificiale diventa il nuovo terreno di scontro tra USA e Cina. Tra rischi militari, modelli avanzati e tensioni geopolitiche, cresce il timore di una nuova “bomba atomica digitale”.

L’intelligenza artificiale è ormai una tecnologia sempre più al centro delle attenzioni di superpotenze come Stati Uniti e Cina. Proprio le élite politiche e tech di Washington e Pechino osservano con crescente preoccupazione l’accelerazione di questa tecnologia, che mese dopo mese diventa sempre più potente. E anche altrettanto pericolosa, come poteva essere la bomba atomica durante la Guerra Fredda.

Ma è davvero così?

L’IA al centro delle tensioni tra USA e Cina

I rispettivi presidenti di Cina e USA, Xi Jinping e Donald Trump, si incontreranno a Pechino il 14 e 15 maggio e tra i temi sul tavolo potrebbe figurare anche l’intelligenza artificiale, ormai diventata un elemento centrale sia per la crescita economica delle due potenze sia per la competizione geopolitica globale.

Ma soprattutto per i rischi associati. L’intelligenza artificiale, infatti, si sta rivelando allo stesso tempo uno strumento di deterrenza e una potenziale arma da impiegare. È il caso di Mythos, il modello sviluppato da Anthropic, così capace di individuare falle nelle difese informatiche da non poter essere reso pubblico.

Una tecnologia che, come la bomba atomica al suo tempo, garantirebbe al primo che la brevetta (e la sfrutta) come arma la possibilità di dominare l’avversario da un punto di vista cyber, anche se questo significherebbe far trascinare il mondo in uno scenario da piena Guerra Fredda.

IA come la bomba atomica? Sì, ma non solo

Il rischio che l’IA diventi la bomba atomica del secolo c’è, e non solo quello. Che l’intelligenza artificiale possa trasformarsi in uno strumento bellico, o persino nell’arma del secolo, è ormai un dato di fatto.

Pure il Pentagono punta a integrare sempre più queste tecnologie nei propri sistemi, tanto da scontrarsi con le aziende che invece si oppongono a questi usi. Come accaduto recentemente con Anthropic, restia a vedere l’IA diventare un’arma, anche perché il rischio che possa diventare un fattore di instabilità globale è sempre più preso sul serio.

Un recente studio del King’s College London ha messo a confronto diversi modelli (ChatGPT, Gemini Flash, Claude…) in simulazioni di scenari di guerra. In alcuni casi, i chatbot avrebbero mostrato comportamenti inattesi, arrivando anche a simulare escalation del conflitto e minacce estreme, inclusa la possibilità di ricorrere ad armi nucleari. Ovviamente nei contesti di gioco, ma cosa succederebbe se nella realtà l’IA avesse questa possibilità?

Non è un caso, come riporta il Wall Street Journal, che a Washington si sta intensificando il dibattito interno su come rafforzare i meccanismi di valutazione e controllo dell’intelligenza artificiale avanzata.

Come evitare di trasformare l’IA in uno strumento bellico

Come accadde durante la Guerra Fredda con la bomba atomica, per anni Washington ha cercato di contenere la proliferazione nucleare attraverso misure varie (trattati, meccanismi di deterrenza, accordi multilaterali) che permettessero di evitare che una tecnologia strategica finisse fuori controllo.

Un approccio simile potrebbe diventare necessario anche oggi con l’intelligenza artificiale. A tal riguardo, l’Economist ha ipotizzato diverse possibili forme di cooperazione tra Stati Uniti e Cina per gestire i rischi legati.

Ad esempio, le due superpotenze potrebbero impegnarsi in una sorta di “rassicurazione strategica, al fine di ridurre l’incertezza reciproca sullo sviluppo delle rispettive tecnologie.

Oppure concordare su come testare la sicurezza dei modelli, senza condividere o divulgare i risultati, così da placare i timori di fughe di dati tecnici.

Oppure cercare un accordo più strutturato, basato su standard comuni di verifica e su sistemi di controllo incrociato, attraverso ispezioni o scambi selettivi di dati tecnici.

Ma la domanda sorge spontanea: USA e Cina si fidano l’una dell’altra oggi? Perché senza un minimo di fiducia reciproca, anche i meccanismi più sofisticati rischiano di restare sulla carta. E il rischio di un’IA a forma di bomba atomica rimane.