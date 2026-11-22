Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Da anni le reti neurali artificiali vengono descritte come sistemi ispirati al funzionamento del cervello umano, eppure hanno dimostrato che non è esattamente così. Un nuovo studio della York University, pubblicato su Nature Machine Intelligence, rivela che questa somiglianza è solo apparente: i modelli di intelligenza artificiale riescono a prevedere le risposte dei neuroni biologici, pur adottando meccanismi interni completamente diversi dai nostri.

Un nuovo approccio, la “predittività inversa”

Lo studio in questione porta la firma di Sabine Muzellec, ricercatrice post-dottorato del programma Connected Minds, e di Kohitij Kar, docente di neuroscienze visive alla York University, a Toronto.

Finora gli scienziati avevano valutato i sistemi di visione artificiale in una sola direzione, verificando se un modello AI fosse capace di prevedere l’attività delle cellule cerebrali durante l’osservazione di un’immagine. Il team ha ribaltato l’approccio, introducendo la cosiddetta reverse predictivity, ovvero la “predittività inversa”. Semplicemente, hanno invertito il percorso.

Partendo dall’attività neuronale registrata in un cervello biologico, hanno cercato di capire se potesse predire le caratteristiche e i processi interni delle reti neurali artificiali. Il risultato è stato netto: se l’AI riesce a replicare e anticipare l’output dei neuroni, i segnali biologici risultano molto meno efficaci nel prevedere ciò che accade nell’algoritmo.

Stimoli visivi per mettere a confronto AI e cervello

Il team di Toronto ha sottoposto i modelli artificiali e i soggetti biologici a un ampio set di stimoli visivi, in particolare 1.320 fotografie naturali e immagini sintetiche realistiche raffiguranti dieci soggetti familiari (orso, elefante, volto, mela, auto, cane, sedia, aereo, uccello e zebra), inseriti in diversi contesti ambientali sia interni sia esterni. A questo primo blocco sono state aggiunte, poi, altre 300 immagini degli stessi soggetti in stili visivi alternativi (disegni, contorni, rappresentazioni semplificate, anche interpretazioni artistiche).

Un passaggio chiave dello studio ha riguardato il test di controllo tra cervelli biologici: confrontando i neuroni di un cervello biologico con quelli di un altro cervello biologico, questa asimmetria predittiva scompare. La frattura si evidenzia, quindi, solo quando si mette a confronto il cervello umano o dei primati con i modelli artificiali, e ciò conferma che l’intelligenza artificiale si affida a scorciatoie e strategie interne che la biologia non utilizza.

Perché imitare i risultati non basta per rendere l’AI affidabile

Con tali conclusioni, certamente cambia il modo in cui possiamo progettare o anche solo valutare l’intelligenza artificiale. Ottenere risposte simili a quelle umane non garantisce che il sistema stia elaborando le informazioni nello stesso modo e, proprio questo scarto, ci aiuta a capire perché molti algoritmi possano risultare fragili di fronte agli imprevisti.

Lo studio osserva, infatti, che le porzioni dei modelli AI che si allineano davvero al funzionamento cerebrale sono anche quelle più capaci di prevedere il comportamento reale dell’uomo.

Per spingere l’intero settore a colmare questa distanza, Muzellec e Kar hanno reso pubblico un toolkit di valutazione accessibile agli sviluppatori, con l’obiettivo di orientare lo sviluppo verso architetture più coerenti nei processi interni. Un modo per migliorare, in un futuro non troppo lontano, trasparenza e affidabilità dei futuri sistemi intelligenti.