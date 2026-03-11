Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

iStock

L’intelligenza artificiale al lavoro sta passando rapidamente da semplice strumento di supporto a vero e proprio parametro di valutazione professionale. In diverse grandi aziende tecnologiche l’uso dell’AI non è più soltanto incoraggiato: viene monitorato, discusso durante le review e può influire su bonus, promozioni e carriera. Un cambiamento che racconta molto di come sta evolvendo il lavoro nell’industria tech.

AI come metrica di performance

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale al lavoro è stata presentata soprattutto come una leva di produttività. Oggi, però, il quadro sta cambiando. In alcune Big Tech della Silicon Valley l’uso degli strumenti di AI viene osservato e misurato in modo sempre più sistematico.

Questo significa che non conta solo il risultato finale di un progetto. Conta anche come ci si arriva e quanto l’AI nel lavoro quotidiano contribuisce a produrre quel risultato.

Chi dimostra di saper integrare questi strumenti nei processi professionali può risultare più efficiente, ma anche più allineato alla strategia aziendale.

Non è un dettaglio: molte di queste aziende hanno investito miliardi nello sviluppo di piattaforme e modelli di intelligenza artificiale. Trasformare quell’investimento in produttività concreta è diventato un obiettivo strategico.

Il caso Amazon Web Services

Uno degli esempi più citati riguarda Amazon Web Services. Secondo quanto riportato da The Information, all’interno dell’azienda esistono strumenti interni pensati per monitorare l’adozione dell’intelligenza artificiale al lavoro da parte degli sviluppatori.

Tra questi c’è un sistema chiamato Clarity, utilizzato per raccogliere dati sull’uso dei tool di AI: quali strumenti vengono impiegati, con quale frequenza e in quali contesti. Queste informazioni possono emergere nelle discussioni sulle performance dei team.

Formalmente l’azienda sostiene che l’utilizzo dell’AI non sia un requisito obbligatorio per la valutazione dei dipendenti. Tuttavia, diverse fonti interne indicano che i manager tengono conto di quanto i lavoratori sfruttano questi strumenti quando si parla di crescita professionale o promozioni.

Il messaggio implicito è chiaro: lavorare bene resta importante, ma farlo utilizzando l’intelligenza artificiale diventa sempre più rilevante.

Pressione crescente nelle altre Big Tech

Amazon non è un caso isolato. Anche altre grandi aziende tecnologiche stanno integrando l’AI nei loro sistemi di valutazione interna.

Secondo quanto riportato da Business Insider, Meta ha modificato alcuni processi di performance review per collegare più direttamente l’uso dell’AI ai risultati dei dipendenti. Nella pratica questo significa raccogliere dati su come gli strumenti di intelligenza artificiale vengono utilizzati nei progetti.

Nel caso degli ingegneri, per esempio, possono essere analizzati elementi come l’uso degli assistenti di programmazione o la quantità di codice generato con il supporto dell’AI.

In alcuni casi l’azienda incoraggia la sperimentazione con chatbot e piattaforme interne attraverso sistemi di badge o iniziative simili a giochi.

Anche Microsoft e Google stanno spingendo nella stessa direzione. I manager vengono spronati a chiedere ai team come utilizzano l’AI nelle attività quotidiane e a documentarne l’impatto sul lavoro.

In alcune review tecniche, soprattutto per ruoli ingegneristici, compaiono indicatori legati all’uso di questi strumenti.

Un cambiamento culturale

Il fenomeno non riguarda soltanto la produttività. In gioco c’è anche una trasformazione della cultura del lavoro nel settore tecnologico.

Per molti professionisti l’AI nel lavoro rappresenta un’estensione naturale delle competenze digitali. Così come negli anni passati è diventato normale utilizzare software avanzati o piattaforme cloud, oggi saper collaborare con sistemi di intelligenza artificiale è considerato parte della professionalità.

Non tutti però vedono questa evoluzione con entusiasmo. Alcuni lavoratori temono che la crescente attenzione alle metriche possa portare a una valutazione troppo quantitativa delle performance. C’è anche il rischio che chi opera in ruoli meno compatibili con l’AI venga penalizzato rispetto ad altri colleghi.

Di certo il segnale che arriva dalle Big Tech è evidente. L’intelligenza artificiale al lavoro non è più soltanto una competenza interessante da avere. Sta diventando una delle abilità che definiscono il valore professionale nel settore tecnologico.