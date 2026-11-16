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Una ricerca a cura di Samsung e Toluna svela il complesso rapporto tra adolescenti e IA, e il rischio percepito dai genitori che i chatbot possano rimpiazzarli nel lungo periodo.

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A forza di passare il tempo con l’intelligenza artificiale, i propri figli preferiranno relazionarsi con i chatbot piuttosto che con i propri genitori. È sostanzialmente questo il timore di un genitore su tre intervistato nell’ambito della ricerca promossa da Samsung Electronics Italia e realizzata da Toluna, con la collaborazione di Jonas Ets.

Una fotografia che restituisce un quadro meno stereotipato del rapporto tra adolescenti e IA; e che, nonostante tutto, non è così catastrofico per quanto riguarda il tentativo di mantenere il dialogo con i propri figli.

Come percepiscono i genitori il peso dell’intelligenza artificiale sui propri figli

In genere si tende a pensare che il mondo digitale rappresenti un pericolo costante per il rapporto tra genitori e figli, ma la realtà emersa da questa ricerca è decisamente più sfumata e complessa.

Soprattutto davanti all’intelligenza artificiale, uno strumento sempre più adottato dai giovani: oltre la metà dei genitori (precisamente il 55%) considera l’intelligenza artificiale al tempo stesso un’opportunità e un rischio.

Un’opportunità ad esempio per aiutarli nello studio, visto che secondo i dati il 61% dei ragazzi utilizza strumenti di intelligenza artificiale per compiti e ricerche scolastiche.

In effetti, se manca il tempo per seguirli adeguatamente o si teme di non possedere le competenze giuste per informarli come si deve, l’intelligenza artificiale può essere una manna per i genitori.

Ma come detto sopra, oltre alle opportunità, l’IA può presentare dei rischi, soprattutto quando i ragazzi vi si rivolgono per qualcosa in più di qualche compitino.

Perché i giovani vogliono affidarsi all’intelligenza artificiale e meno ai genitori

Non solo per lo studio, ma anche per questioni sentimentali. Sempre secondo la ricerca, il 30% dei genitori si dichiara molto o completamente preoccupato che i ragazzi possano rivolgersi all’intelligenza artificiale (e non a loro) per affrontare una difficoltà personale o emotiva.

A detta loro, il 20% dei giovani utilizza questi strumenti per porre domande che trova difficili da rivolgere agli adulti, e il 12% li sfrutta come spazio di confronto personale per sfogarsi.

Non si tratta di dati del tutto inediti. Già una precedente ricerca condotta dalla Drexel University aveva fatto presente come gli AI companion, ovvero i chatbot progettati per offrire compagnia, vengano impiegati non tanto per scopi didattici, quanto per cercare un supporto emotivo.

Una deriva vera e propria, che a lungo andare può trasformarsi in una vera e propria dipendenza mentale (e già non mancano i primi casi clinici documentati).

Non a caso, il 68% dei genitori intervistati ritiene che il digitale possa amplificare problemi già esistenti o far emergere nuove difficoltà tipiche dell’età adolescenziale.

Occorre opporsi all’intelligenza artificiale?

No, anzi impedire l’accesso alla tecnologia è una misura che si rivelerebbe inevitabilmente controproducente. Occorrerebbe invece far comprendere ai ragazzi che l’intelligenza artificiale è uno strumento utile per il lavoro e lo studio, ma assolutamente inadatto per trattare questioni personali ed emotive.

Per ambiti del genere devono esserci i genitori, e la vera sfida odierna è proprio comprendere ciò che i figli vivono online imparando a riconoscere tempestivamente eventuali segnali di disagio.

Quasi la metà dei genitori (il 45%) dichiara infatti di voler acquisire maggiore capacità nell’identificare fragilità e situazioni problematiche, mentre il 49% ammette di sentirsi meno preparato ad affrontare le emozioni vissute dai figli negli ambienti digitali rispetto a quelle che emergono nella vita offline.

Non è infatti una passeggiata di salute, e i genitori lo sanno bene, per questo c’è chi non ha affatto rinunciato al proprio ruolo educativo. E al dialogo: il 38% afferma di parlare regolarmente con i figli di ciò che fanno online, il 35% si affida soprattutto al binomio di dialogo e fiducia, e un ulteriore 35% stabilisce insieme ai ragazzi regole e limiti di utilizzo ben definiti.

In fondo, non serve affatto essere adulti perfetti, ma semplicemente rendersi presenti con autorevolezza, offrendo ascolto costante, limiti sani e reciproca fiducia.