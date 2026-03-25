Libero
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Intelligenza artificiale, dal Nepal l'innovazione per "predire" frane e disastri naturali

Sviluppata un'intelligenza artificiale che individua terreni instabili, segnala zone a rischio e aree sicure, aiutando le popolazioni contro eventuali frane e disastri naturali.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Hanno scoperto come e dove è più probabile che si verifichino frane: le regioni a rischio 123RF

Le frane stanno diventando sempre più frequenti, spinte non solo dai cambiamenti climatici, ma anche da attività umane come costruzioni e estrazioni minerarie. Ogni anno, in tutto il mondo, causano migliaia di vittime: in Nepal, regione particolarmente vulnerabile a frane e valanghe, nell’ottobre 2025 un’ondata di frane ha provocato circa 60 morti. Proprio in quest’area è stata avviata la sperimentazione di un’intelligenza artificiale capace di identificare vaste zone instabili, al fine di salvaguardare la sicurezza degli abitanti e la stabilità delle infrastrutture.

Vediamo però come funziona, e quali potrebbero essere le sue applicazioni, nonché i suoi attuali limiti.

L’intelligenza artificiale contro frane e disastri naturali: dal Nepal la svolta

Frane, valanghe, terremoti e altri eventi catastrofici provocano ogni anno migliaia di vittime e danni economici per miliardi di dollari. Basti pensare al caso di Niscemi, in Sicilia, con centinaia di famiglie rimaste senza casa e danni stimati complessivi ben superiori al miliardo di euro.

Finora la tecnologia “tradizionale” non è riuscita a prevedere questi fenomeni, ma la rivoluzione potrebbe arrivare dall’intelligenza artificiale, a giudicare da questo progetto rivoluzionario, per il quale è stata sviluppata un’intelligenza artificiale capace di identificare all’interno di una mappa ampie zone a rischio. In particolare, l’AI le evidenzia con un rosso acceso, segno che il terreno è ad alto rischio. Ma non solo: il sistema riconosce anche le aree sicure, utili per definire percorsi di evacuazione o punti di raccolta. Per realizzare questa “mappa del rischio” sono stati utilizzati i dati del satellite europeo Sentinel-1, che invia al suolo circa 2.000 impulsi radar al secondo, mappando così il terreno con precisione millimetrica.

C’è da dire che il progetto non è il solo in corso. Nel Regno Unito, ad esempio, i ricercatori stanno usando algoritmi AI per analizzare le immagini radar di Sentinel-1 su 300.000 pendii, individuandone 3.000 in movimento attivo. Movimenti impercettibili a occhio nudo, dell’ordine di pochi millimetri l’anno, ma che possono indicare potenziali frane o cedimenti in grado di compromettere strade e binari ferroviari.

Intelligenza artificiale, le applicazioni contro frane e disastri naturali

Le applicazioni di questa tecnologia sono evidenti: un’analisi che richiederebbe mesi o persino anni se condotta dagli esseri umani può essere completata in pochi minuti o ore da questa AI, grazie all’apprendimento automatico (machine learning).

Inoltre, grazie a questa capacità di mappare il terreno a partire dai dettagli più minuti, diventa possibile non solo informare i cittadini sui rischi, ma anche monitorare la situazione sul suolo, pianificando percorsi di evacuazione e punti di raccolta.

E se nelle aree a rischio ci sono strade o binari ferroviari, l’AI può consentire interventi rapidi, ad esempio rinforzando il terreno o deviando (o programmando) il transito di uomini e mezzi, così da ridurre al minimo il pericolo per chi si trova nelle vicinanze.

I limiti dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio

Non mancano naturalmente dei limiti. Stando a quanto riportato dalla BBC, al momento, la tecnologia non ha accesso a dati in tempo reale (troppo costosi da acquisire), e deve dunque fare affidamento su informazioni non sempre aggiornate.

Inoltre, si tratta di un sistema che non può operare in totale autonomia: la supervisione umana resta indispensabile, soprattutto per evitare falsi positivi, cioè segnalazioni di aree considerate a rischio quando in realtà non lo sono.

È la regola d’oro, che vale per tutti i settori: anche quando l’intelligenza artificiale diventerà estremamente sofisticata, non sostituirà mai la guida umana. Il suo ruolo sarà quello di assistere con precisione e rapidità, fornendo strumenti potenti per decisioni più sicure ed efficaci.

FAQ

Come funziona l'AI che individua le frane?

Analizza dati radar (Sentinel-1) con machine learning per evidenziare zone instabili (rosso) e aree sicure, mappando il terreno con precisione millimetrica.

Quali dati usa il sistema?

Utilizza i dati satellitari di Sentinel-1 che inviano impulsi radar al suolo per mappare deformazioni e movimenti millimetrici.

Quali applicazioni pratiche ha l'AI?

Può identificare zone a rischio, definire percorsi di evacuazione, punti di raccolta e supportare interventi su strade o binari.

Quali sono i limiti principali della tecnologia?

Mancanza di dati in tempo reale e rischio di falsi positivi; la supervisione umana rimane indispensabile.

Ti suggeriamo

Compass

Ti potrebbero interessare

Gatti Seregno

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963