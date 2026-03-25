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Sviluppata un'intelligenza artificiale che individua terreni instabili, segnala zone a rischio e aree sicure, aiutando le popolazioni contro eventuali frane e disastri naturali.

123RF

Le frane stanno diventando sempre più frequenti, spinte non solo dai cambiamenti climatici, ma anche da attività umane come costruzioni e estrazioni minerarie. Ogni anno, in tutto il mondo, causano migliaia di vittime: in Nepal, regione particolarmente vulnerabile a frane e valanghe, nell’ottobre 2025 un’ondata di frane ha provocato circa 60 morti. Proprio in quest’area è stata avviata la sperimentazione di un’intelligenza artificiale capace di identificare vaste zone instabili, al fine di salvaguardare la sicurezza degli abitanti e la stabilità delle infrastrutture.

Vediamo però come funziona, e quali potrebbero essere le sue applicazioni, nonché i suoi attuali limiti.

L’intelligenza artificiale contro frane e disastri naturali: dal Nepal la svolta

Frane, valanghe, terremoti e altri eventi catastrofici provocano ogni anno migliaia di vittime e danni economici per miliardi di dollari. Basti pensare al caso di Niscemi, in Sicilia, con centinaia di famiglie rimaste senza casa e danni stimati complessivi ben superiori al miliardo di euro.

Finora la tecnologia “tradizionale” non è riuscita a prevedere questi fenomeni, ma la rivoluzione potrebbe arrivare dall’intelligenza artificiale, a giudicare da questo progetto rivoluzionario, per il quale è stata sviluppata un’intelligenza artificiale capace di identificare all’interno di una mappa ampie zone a rischio. In particolare, l’AI le evidenzia con un rosso acceso, segno che il terreno è ad alto rischio. Ma non solo: il sistema riconosce anche le aree sicure, utili per definire percorsi di evacuazione o punti di raccolta. Per realizzare questa “mappa del rischio” sono stati utilizzati i dati del satellite europeo Sentinel-1, che invia al suolo circa 2.000 impulsi radar al secondo, mappando così il terreno con precisione millimetrica.

C’è da dire che il progetto non è il solo in corso. Nel Regno Unito, ad esempio, i ricercatori stanno usando algoritmi AI per analizzare le immagini radar di Sentinel-1 su 300.000 pendii, individuandone 3.000 in movimento attivo. Movimenti impercettibili a occhio nudo, dell’ordine di pochi millimetri l’anno, ma che possono indicare potenziali frane o cedimenti in grado di compromettere strade e binari ferroviari.

Intelligenza artificiale, le applicazioni contro frane e disastri naturali

Le applicazioni di questa tecnologia sono evidenti: un’analisi che richiederebbe mesi o persino anni se condotta dagli esseri umani può essere completata in pochi minuti o ore da questa AI, grazie all’apprendimento automatico (machine learning).

Inoltre, grazie a questa capacità di mappare il terreno a partire dai dettagli più minuti, diventa possibile non solo informare i cittadini sui rischi, ma anche monitorare la situazione sul suolo, pianificando percorsi di evacuazione e punti di raccolta.

E se nelle aree a rischio ci sono strade o binari ferroviari, l’AI può consentire interventi rapidi, ad esempio rinforzando il terreno o deviando (o programmando) il transito di uomini e mezzi, così da ridurre al minimo il pericolo per chi si trova nelle vicinanze.

I limiti dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio

Non mancano naturalmente dei limiti. Stando a quanto riportato dalla BBC, al momento, la tecnologia non ha accesso a dati in tempo reale (troppo costosi da acquisire), e deve dunque fare affidamento su informazioni non sempre aggiornate.

Inoltre, si tratta di un sistema che non può operare in totale autonomia: la supervisione umana resta indispensabile, soprattutto per evitare falsi positivi, cioè segnalazioni di aree considerate a rischio quando in realtà non lo sono.

È la regola d’oro, che vale per tutti i settori: anche quando l’intelligenza artificiale diventerà estremamente sofisticata, non sostituirà mai la guida umana. Il suo ruolo sarà quello di assistere con precisione e rapidità, fornendo strumenti potenti per decisioni più sicure ed efficaci.