Con l'AI anche i giocattoli per bambini diventano smart, ma a che prezzo?

L’intelligenza artificiale conquista anche il settore dei giocattoli, stanno arrivando gli AI Toys, tra innovazioni e dubbi su privacy e reale valore educativo

In Sintesi

Il settore degli AI Toys è in crescita, segnando l’ingresso definitivo dell’intelligenza artificiale anche nei giochi per l’infanzia.

Nonostante l’attrattiva, la crescita di questi giocattoli solleva seri dubbi riguardo alla sicurezza dei dati dei minori e sul potenziale rischio educativo dovuto a possibili risposte controverse o “allucinazioni” dell’IA.

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo di vivere e di lavorare delle persone e, dopo il settore della produttività, questa tecnologia si prepara a conquistare anche il mondo dei giocattoli.

Secondo il report Future Market Insights, il settore degli AI Toys ha chiuso il 2024 con un valore complessivo di 2,2 miliardi di dollari, con gli analisti che prevedono una crescita media del 14% annuo fino al 2034. Numeri impressionanti che segnano l’ingresso definitivo dell’AI nei giochi per l’infanzia pur sollevando seri dubbi su privacy e sul reale valore educativo di questi sistemi digitali.

AI Toys, l’intelligenza artificiale arriva nei giocattoli

Il mercato dei giocattoli con sistemi di intelligenza artificiale è in rapidissima crescita, superando anche il settore dei giocattoli classici. Il fenomeno, però, spaventa gli esperti, sollevando interrogativi su privacy, sicurezza e sviluppo emotivo dei più piccoli. La trasformazione, infatti, non riguarda solo i prodotti, ma anche la filosofia del gioco che sta diventando sempre più un’interazione mediata da algoritmi.

Uno dei prodotti più discussi negli USA è Grok, l’orsacchiotto ideato dalla start-up californiana Curio e che, nonostante il nome, utilizza l’intelligenza artificiale di OpenAI. Il progetto nasce con un duplice obiettivo: da un lato offrire ai bambini un compagno interattivo “intelligente”, capace di dialogare e imparare dalle conversazioni. E dall’altro, ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi, sostituendo lo smartphone con un peluche.

Lato education c’è WowWee MiP, un robot a tutti gli effetti che, tra le altre cose, è anche capace di apprendere e replicare schemi di comportamento programmati dal bambino, avvicinando i più piccoli al concetto di intelligenza artificiale come strumento creativo e didattico.

Direttamente dalla Cina c’è Ebo Air S2 di Enabot, una via di mezzo tra robot domestico e webcam mobile, un device programmato per muoversi per casa, interagisce vocalmente e dialogare sia con Alexa che con ChatGPT. Dotato di telecamera frontale e microfono, Ebo segue fisicamente il bambino, risponde alle domande e reagisce ai comandi vocali, offrendo una forma di compagnia “animata”.

Interessante anche la proposta di BubblePal, una sfera intelligente che può essere appesa a qualsiasi peluche. Grazie a un sistema basato su ChatGPT, il dispositivo consente al giocattolo di parlare, raccontare storie e proporre attività personalizzate, adattandosi agli interessi del bambino e offre ai genitori un’app per monitorare i progressi cognitivi ed emotivi.

Che cosa si rischia con questi giocattoli AI

Nonostante il grande interesse del pubblico e delle aziende verso questi AI Toys, il dubbio più grande rimane la protezione dei dati dei minori che potrebbe portare a violazioni della privacy e uso improprio dei dati raccolti. Come nel caso dei chatbot AI, infatti, ogni interazione con questa tecnologia genera informazioni potenzialmente sensibili, che possono essere archiviate, analizzate e, in alcuni casi, sfruttate a fini commerciali.

Al momento, le aziende ancora non sanno rispondere in modo trasparente su che fine fanno tutte le informazioni raccolte da questi giocattoli AI e, per molti genitori, questa incertezza rappresenta un serio problema. Oltretutto l’intelligenza artificiale non è ancora perfetta ed è soggetta ad allucinazioni e risposte controverse, cosa che potrebbe rappresentare un pericolo per i più piccoli che, si presume, dovrebbero imparare da questa tecnologia.

L’intelligenza artificiale nei giocattoli promette di ridefinire il modo in cui i bambini imparano e interagiscono, ma impone una riflessione urgente sul ruolo dei genitori, delle aziende e delle istituzioni nella tutela dei minori. Al momento, questi prodotti rappresentano ancora un mercato di nicchia ma, in futuro, potrebbero diventare sempre più comuni e questo richiede un equilibrio tra tecnologia intelligente e privacy, senza sottovalutare, ovviamente, la dimensione affettiva e le potenziali conseguenze derivanti da un rapporto così stringente con la tecnologia, soprattutto in età infantile.