Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Che l’intelligenza artificiale possa rappresentare un supporto per lo sviluppo di armi biologiche non è una novità. Già anni fa uno studio del think tank statunitense Rand Corporation aveva sottolineato come i comuni chatbot possano offrire spunti utili proprio per la realizzazione di agenti patogeni pericolosi.

Fortunatamente, la stessa tecnologia può essere impiegata anche sul fronte opposto per prevenire queste minacce. È il caso di Omnii Defense, progettato per identificare agenti patogeni (naturali o creati da agenti) con grande semplicità.

Come funziona Omnii Defense, l’IA per identificare i virus patogeni

Sviluppato dalla startup Radical Numerics, Omnii Defense può stimare la probabilità che essa sia patogena o generata dall’IA, e determinare a quale gruppo tassonomico sia più strettamente correlata, semplicemente analizzando una sequenza genetica.

Stando a quanto riportato da Wired, il modello assegna a un genoma un “punteggio di minaccia” che va da 0 a 1 (più alto è il punteggio, maggiore è la minaccia); e combina inoltre la probabilità che esso sia di origine non naturale con previsioni sulle sue funzioni biologiche.

Insomma, una tecnologia portentosa, eppure nemmeno troppo onerosa in termini di requisiti. Per sfruttare il modello, riferisce Wired, è sufficiente un computer portatile e un sequenziatore genetico collegato via USB. Tra l’altro, può operare completamente senza connessione internet, un po’ come Survival LLM.

Nonostante questi requisiti, i test condotti finora mostrano come Omnii sia decisamente efficiente. Durante una simulazione, i ricercatori hanno eliminato dai dati di addestramento il virus Bundibugyo, agente responsabile di una grave epidemia di Ebola.

Nonostante l’esclusione della specifica specie, il modello ha comunque etichettato come pericoloso il 33% delle sequenze del virus esaminate; rimuovendo addirittura l’intero genere di appartenenza, la percentuale di rilevamento si è attestata al 22%.

Per cosa si potrebbe utilizzare il modello IA

In primis quello di intercettare per tempo le nuove minacce biologiche. Sebbene per molti esperti il pericolo concreto di armi create dall’intelligenza artificiale resti ancora contenuto, è bene non sottovalutare la rapidità con cui questi sistemi evolvono.

Tra l’altro, applicazioni molto simili sono già realtà. Omnii Defense condivide infatti la stessa base tecnologica del modello Omnii, sviluppato sempre da Radical Numerics per progettare batteriofagi su misura (virus in grado di attaccare ed eliminare specifici batteri) destinati a contrastare un ceppo di Escherichia coli resistente agli antibiotici.



In questo caso l’utilizzo è pienamente giustificato e controllato, dal momento che il trattamento è stato somministrato a un paziente grazie a una deroga speciale della Food and Drug Administration (FDA). Ben diverso sarebbe invece impiegare una tecnologia del genere per mettere a rischio la salute di tutti.

Perché il rischio è quello per il prossimo futuro.

Il pericolo dell’IA come fabbricante di armi biologiche

Un po’ di timori si sono sollevati nel mondo scientifico dopo che un team della Stanford University e dell’Arc Institute ha utilizzato i modelli Evo1 ed Evo2 per progettare e sintetizzare in laboratorio 16 virus completamente inediti in natura. È forse la prima dimostrazione pratica di come l’IA possa generare nuovi agenti virali.

Certo, lo studio ha finalità esclusivamente scientifiche, ma ripetiamo: se finisce nelle mani sbagliate, una tecnologia del genere potrebbe diventare una minaccia concreta per tutti noi.

Anche perché difficilmente possiamo fidarci oggi della capacità dell’IA di autocensurarsi davanti a certe richieste. Già il citato rapporto firmato Rand Corporation aveva avvertito che, pur senza consegnare istruzioni tecniche dettagliate per fabbricare un’arma, strumenti come i chatbot rischiano di colmare importanti lacune operative, rendendo più efficace e meno rischiosa l’azione di eventuali malintenzionati.

Diventa quindi indispensabile mantenere un controllo rigoroso sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale e sfruttare le sue stesse potenzialità difensive per anticipare chi volesse farne un uso ostile. Infatti, soluzioni come Omnii Defense dimostrano che, se indirizzata correttamente, l’intelligenza artificiale può fungere da efficace barriera protettiva anziché trasformarsi in una specie di Cavaliere dell’Apocalisse.