Intelligenza artificiale, quali cambiamenti aspettarsi nel 2026?

In sintesi

Il 2026 vedrà un’accelerazione dell’IA nella robotica avanzata, nella mobilità autonoma e in sistemi “always-on” capaci di assistere gli utenti in tempo reale.

Tuttavia, questa crescita dovrà affrontare sfide infrastrutturali e un possibile ridimensionamento economico del settore, con tagli ai costi e focus su progetti più sostenibili.

Crescono le preoccupazioni per la privacy e il controllo sociale, specialmente nel mondo del lavoro, dove il monitoraggio dei dipendenti potrebbe essere usato per addestrare sistemi destinati a sostituirli.

Secondo gli esperti di tecnologia, il 2026 potrebbe essere un anno cruciale per l’intelligenza artificiale, in cui questa tecnologia potrebbe diventare ancora più centrale per utenti e aziende.

Come è facile intuire, dunque, il prossimo anno, si assisterà a un’accelerazione importante per questi strumenti, con netti miglioramenti sul fronte della robotica, delle infrastrutture, del lavoro e della mobilità, anche se questo porterà molto probabilmente a nuove incognite legate a privacy, controllo e pervasività dell’AI. Vediamo allora alcuni possibili scenari che potrebbero vedere la luce nel 2026.

La sicurezza dei data center

L’espansione dell’IA passa inevitabilmente dai data center, le enormi infrastrutture fisiche spesso invisibili al grande pubblico ma sempre più contestate a livello locale. In tutto il mondo, infatti, comunità e amministrazioni iniziano a opporsi alla loro costruzione a causa dell’impatto ambientale, del consumo energetico e dell’uso del territorio.

A causa di queste incognite, alimentate da campagne di disinformazione e fake news, si potrebbe assistere a un rallentamento dello sviluppo tecnologico occidentale, favorendo indirettamente potenze rivali come Cina e Russia. La competizione sull’intelligenza artificiale, dunque, non è più solo una questione tecnologica ma diventa anche un dibattito pubblico.

Lavoro, raccolta dati e automazione

Uno degli aspetti più delicati della questione riguarda il mondo del lavoro. Software di monitoraggio (già diffusi all’interno delle aziende) potrebbero diventare strumenti di raccolta sistematica dei comportamenti dei dipendenti, con l’obiettivo di addestrare sistemi di IA capaci di replicarne le attività. Una prospettiva che solleva timori concreti non solo per la privacy, ma anche per la possibilità che il lavoro umano venga progressivamente sostituito utilizzando i dati prodotti dagli stessi lavoratori.

Robot più intelligenti, ma lontani dalla quotidianità

Secondo gli esperti, nel 2026 le fiere tecnologiche diventeranno vetrine affollate di robot capaci di muoversi, interagire e prendere decisioni grazie a modelli linguistici avanzati. Google e altri big stanno lavorando su sistemi in grado di comprendere ambienti complessi senza essere addestrati su ogni singolo gesto. Il risultato, però, potrebbe restare solo un’illusione e questa tecnologia potrebbe non essere ancora pienamente matura e affidabile da entrare stabilmente nelle case delle persone.

Intelligenza artificiale sempre in ascolto

Nel 2026 crescerà la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale “always-on”, progettati, cioè, per ascoltare, trascrivere e sintetizzare conversazioni in tempo reale.

Il rischio principale, però, è che questi strumenti pensati per aumentare la produttività possano aprire nuove controversie legali ed etiche sollevando dubbi su privacy e gestione dei dati raccolti con l’aumentare di controversie legali e un sempre più urgente bisogno di una normativa efficace.

Ridimensionamento degli investimenti sull’AI

Dopo anni di investimenti e assunzioni, nel 2026 il settore dell’intelligenza artificiale potrebbe affrontare una fase di raffreddamento e ridimensionamento, con le aziende che potrebbero essere costrette a tagliare costi e personale per concentrarsi sui progetti realmente sostenibili.

Ma mentre le big tech dovranno fare i conti con questi tagli, molte giovani startup potrebbero cercare di fare il grande passo, cercando di sfruttare “gli strascichi di questo hype per l’AI”.

Robotaxi, una novità che si diffonde

L’ultima novità per il 2026 riguarda la mobilità autonoma, che potrebbe essere vicina a un punto di svolta. Secondo gli esperti, infatti, il settore dei robotaxi continuerà ad espandersi (soprattutto negli Stati Uniti), con milioni di corse settimanali e nuove città coinvolte.

Nonostante la diffidenza iniziale, i dati suggeriscono che questi veicoli siano già oggi molto più sicuri di molte alternative guidate dall’uomo. Se non si verificheranno incidenti gravi di grande risonanza, l’IA alla guida potrebbe diventare una presenza normale, quasi invisibile, nella vita urbana.