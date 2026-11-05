Gli scienziati monitorano con l’IA il canto dei lemuri più grandi al mondo per salvarli dall’estinzione
I ricercatori dell'Università di Torino usano l'intelligenza artificiale e registratori acustici per censire gli indri in Madagascar, primati simbolo a rischio che non vivono in cattività.
- Ricercatori dell’Università di Torino usano registratori acustici e intelligenza artificiale per censire gli indri, lemuri del Madagascar minacciati di estinzione.
- Nella riserva di Maromizaha, 26 dispositivi hanno raccolto per tredici mesi i canti dei primati, analizzati con algoritmi e spettrogrammi.
- I risultati aiutano a individuare le aree prioritarie per la conservazione, affiancando il monitoraggio al ripristino delle foreste e all’educazione ambientale.
I ricercatori dell’Università di Torino usano l’intelligenza artificiale e registratori acustici per censire gli indri in Madagascar, primati simbolo ma a rischio che non vivono in cattività.
- Ascoltare senza disturbare
- Algoritmi e spettrogrammi tra gli alberi
- Una strategia integrata per la conservazione della specie
Ascoltare senza disturbare
Nelle foreste pluviali del Madagascar risuona un richiamo unico nel suo genere, una sequenza vocale potente che ricorda a tratti il canto delle balene e l’ululato dei lupi.
A produrlo è l’indri, il lemure più grande del pianeta. Questa specie vive esclusivamente sull’isola africana ed è oggi classificata come criticamente minacciata di estinzione.
La causa principale del declino risiede nella distruzione dell’habitat naturale, provocata soprattutto dalla pratica dell’agricoltura taglia-e-brucia e dalla produzione di carbone di legna.
Proteggere l’indri sul campo rappresenta l’unica strada percorribile, poiché ogni tentativo di conservazione in cattività è storicamente fallito. Per difendere questi primati, però, serve conoscere il loro numero reale, una sfida complessa tra la fitta vegetazione.
La risposta della scienza si basa sul monitoraggio bioacustico passivo, una tecnica non invasiva che permette di ascoltare la foresta senza disturbare la fauna.
L’indri possiede una particolarità etologica fondamentale: è l’unico lemure a produrre veri e propri canti organizzati.
I gruppi famigliari, composti da due a quattro individui, utilizzano tali “duetti” sonori per marcare il territorio rispetto alle famiglie rivali.
Quando un gruppo comincia a cantare, i vicini rispondono subito creando una reazione a catena che attraversa gli alberi.
Algoritmi e spettrogrammi tra gli alberi
Per trasformare la musica della foresta in dati certi, la ricerca guidata da Valeria Ferrario e Filippo Carugati dell’Università di Torino si è concentrata nella riserva protetta di Maromizaha.
Insieme alle guide locali, il team ha posizionato 26 dispositivi di registrazione autonoma sugli alberi. I microfoni si attivavano per dieci minuti ogni mezz’ora, ottimizzando autonomia e memoria.
I file audio raccolti durante 13 mesi sono stati elaborati tramite modelli di intelligenza artificiale addestrati a riconoscere la struttura acustica dei canti e a distinguere le frequenze emesse.
Identificare un suono non equivale tuttavia a contare i soggetti presenti. La medesima famiglia può cantare più volte nella stessa giornata, oppure il rumore di fondo può coprire i toni più deboli.
Per risolvere l’enigma, i ricercatori hanno analizzato gli spettrogrammi, grafici digitali che mostrano l’intensità e la frequenza delle note nel tempo. Sfruttando la gradazione di colore delle tracce visive, è stato possibile calcolare la distanza esatta della fonte sonora dai microfoni.
L’algoritmo ha individuato oltre 5000 potenziali canti, depurandoli dai falsi positivi fino a stimare una densità di 5,55 gruppi per chilometro quadrato, valore nettamente coerente con le rilevazioni tradizionali a terra.
Una strategia integrata per la conservazione della specie
L’efficacia del test dimostra come l’uso delle tecnologie acustiche possa rivoluzionare la conservazione delle specie a basso costo.
L’analisi automatizzata dei suoni consente di raccogliere informazioni preziose su ampie porzioni di territorio, individuando con precisione le aree prioritarie dove concentrare le risorse per il gli indri del Madagascar.
L’impiego degli algoritmi non si limita peraltro ai soli primati, ma trova applicazione nello studio di anfibî, volatili e altri mammiferi in diversi ecosistemi del mondo.
Il monitoraggio tecnologico rappresenta solo una parte di una strategia più ampia. Sul territorio, i ricercatori collaborano con l’associazione locale GERP per ripristinare le zone deforestate attraverso la piantumazione di alberi autoctoni.
Parallelamente, le attività di educazione ambientale coinvolgono i bambini delle comunità locali per mostrare loro il valore della biodiversità e l’importanza di preservare la voce della foresta.