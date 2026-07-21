Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

L'intelligenza artificiale è sempre più autonoma, ma chi risponde quando provoca un danno o viola la legge?

Shutterstock

Sei un professionista, oppure un responsabile aziendale, e utilizzi l’intelligenza artificiale per svolgere un’attività destinata a un cliente, che si tratti di un consumatore o di un’altra impresa. Per ridurre tempi e costi, lasci operare il software in piena autonomia.

Dopo qualche tempo, scopri che l’IA (chatbot, agente AI che sia) non ha svolto correttamente il proprio compito. Peggio ancora, ha provocato un danno al cliente finale oppure ha violato una norma.

E qui la domanda: chi finisce sotto processo?

La responsabilità del danno nell’era dell’IA

Fino a poco tempo fa questi sistemi producevano esclusivamente testi, immagini, codice o altri contenuti su richiesta dell’utente. Oggi, invece, sono in grado di agire in maniera proattiva: inviano comunicazioni, modificano dati, effettuano operazioni, eseguono transazioni. E tutto questo senza dover rendere conto a nessuno, nemmeno alla società.

Insomma, l’IA è diventata autonoma, il che farebbe pensare che sia pure responsabile delle proprie azioni, no?

Per il momento, no. Anche perché questa autonomia non coincide con una piena responsabilità giuridica. Un sistema IA (ad oggi) non possiede (ancora) una personalità giuridica e, di conseguenza, non può essere chiamato a rispondere direttamente dei danni che provoca.

Il suo utilizzatore, però, sì. Anche quando una macchina prende decisioni complesse in pochi istanti e senza un intervento umano diretto, la responsabilità continua a ricadere sul decisore umano. Quindi sul professionista di turno, così come sull’organizzazione che ha scelto di implementare e utilizzare quel sistema.

Quando sotto accusa finiscono anche le aziende che sviluppano l’IA

Esistono però delle “eccezioni” in cui a finire in tribunale non è tanto l’utente che usa l’IA quanto la società che sviluppa tali strumenti. È il caso della controversa scoppiata l’anno scorso tra Amazon e Comet, il browser basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Perplexity.

Nell’autunno del 2025 il sistema di sicurezza di Amazon aveva rilevato accessi considerati anomali agli account dei clienti da parte di Comet. Il browser infatti è capace di esplorare autonomamente i cataloghi online e arrivare fino alla finalizzazione delle transazioni. In risposta ai blocchi disposti dalla società di Bezos, Perplexity avrebbe in seguito aggiornato il software per aggirare i meccanismi di rilevamento.

Da qui è poi partita quella che sarebbe (forse) la prima causa federale incentrata sull’utilizzo commerciale di un agente AI. Ma questo tra Big Tech: il nodo della responsabilità autonoma a prescindere non cambia.

Sempre più regole per l’IA (e più sanzioni)

Affidare a un’intelligenza artificiale il potere di agire autonomamente non significa poter rinunciare ai controlli. Chi decide di adottare queste tecnologie deve infatti garantire che il sistema sia sicuro, affidabile e conforme alle norme poste a tutela degli utenti.

Soprattutto in Europa, dove è in vigore da qualche anno l’AI Act, che ha introdotto tra le tante nuovi obblighi in materia di sicurezza, gestione del rischio e conformità, soprattutto per i sistemi classificati come ad alto rischio.

E soprattutto in Italia, dove il quadro normativo è destinato inoltre a diventare ancora più rigoroso. Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo attuativi della legge italiana sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, con l’obiettivo di completare l’allineamento dell’ordinamento nazionale all’AI Act europeo.

Tra le principali novità previste all’articolo 24 della legge figura l’introduzione di specifiche fattispecie di reato, perseguibili sia a titolo di dolo sia di colpa, legate all’omessa adozione o all’insufficiente adeguamento delle misure di sicurezza dei sistemi IA.

In particolare, come prevede il comma 5 lettera b dell’articolo, le nuove disposizioni riguardano la produzione, la messa in circolazione e anche l’utilizzo professionale dell’IA, nei casi in cui tali omissioni possano determinare un concreto pericolo per la vita, per l’incolumità individuale o pubblica oppure per la sicurezza dello Stato.

Le sanzioni previste non sono di lieve entità. Con la (eventuale) introduzione del nuovo articolo 612-quater nel Codice Penale, si andrebbe da uno a cinque anni di reclusione.