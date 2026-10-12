Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Anthropic aggiorna le regole d'uso di Claude e vieta comportamenti abusivi o crudeli verso l'IA. Una scelta che fa discutere il settore e riapre il dibattito sulla presunta coscienza delle macchine.

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Se usi Claude ogni giorno e ti capita spesso di insultarlo, forse è il caso di darsi una regolata. Con il suo ultimo aggiornamento, Anthropic vuole mettere un freno a chi assume comportamenti abusivi, crudeli o prolungati verso i suoi modelli di intelligenza artificiale.

Una mossa decisamente curiosa da parte della società guidata da Dario Amodei, soprattutto in questo periodo, dove sempre più analisti e studiosi si interrogano se sia davvero possibile o sensato attribuire una sorta di coscienza alle macchine.

Anthropic difende Claude: basta maltrattare l’intelligenza artificiale

Da tempo Claude viene impiegato impropriamente per svolgere una pletora di attività ingannevoli: dalla gestione di reti di profili falsi e siti di notizie inventate, creati per influenzare gli elettori o interferire con le elezioni, fino ai tentativi di utilizzare i modelli per sviluppare sistemi di guida e controllo per le armi.

Già ad agosto 2025 Anthropic aveva posto un freno a queste iniziative. Ma oggi, con le nuove disposizioni sulle proprie linee guida (in vigore dal 12 novembre 2026), la società se la prende anche con chi ne fa un uso scorretto della piattaforma.

Anthropic ha infatti ufficializzato il blocco delle interazioni in caso di comportamenti definiti “crudeli, abusivi e non necessari“. Tutti questi atteggiamenti ora rientrano ora tra le azioni proibite, insieme al bullismo, all’incitamento all’autolesionismo e alla creazione di immagini intime non consensuali.

Cosa cambia davvero nell’uso di tutti i giorni

Non verrai punito se contesti le risposte del modello o usi toni forti, anche perché insultare un programma ha ben poco senso dato che l’output dipende esclusivamente dal prompt che gli hai fornito.

La nota ufficiale specifica infatti che la regola si applica unicamente a casi estremi, “in cui gli utenti agiscono ripetutamente in modo crudele nei confronti dei nostri modelli, senza uno scopo riconoscibile“. La norma non riguarda infatti particolarità come la normale frustrazione, le contestazioni sulle risposte errate, i testi creativi dalle sfumature oscure o le attività di ricerca e testing.

In questi casi, se l’atteggiamento aggressivo diventa persistente, scatta il blocco: il modello potrà insomma interrompere direttamente la conversazione.

Le macchine hanno una coscienza? E meritano gentilezza?

L’idea di applicare tutele simili ad un’intelligenza artificiale fa riflettere, visto che ricordano molto le norme anti-bullismo pensate per le interazioni tra persone. Ma ha senso fare lo stesso con un programma?

Nel corso dei mesi si è discusso a lungo su come rapportarsi con le IA: c’è chi sostiene che usare un tono gentile renda le risposte più precise, mentre c’è chi ritiene che trattarle con durezza dia gli stessi identici esiti.

È buffo: sembra quasi di parlare con un essere umano, un essere con una coscienza. In effetti, proprio il tema della coscienza e dunque della “crudeltà” verso le macchine è quello che ha acceso le discussioni più vivaci.

Come evidenziato dalla BBC, l’annuncio della società ha suscitato reazioni contrastanti sui social: da una parte c’è chi elogia la scelta come un invito all’educazione, dall’altra c’è chi fa notare come sia quantomeno bizzarro parlare di crudeltà nei confronti di righe di codice e calcoli matematici.

Eppure, soprattutto negli Stati Uniti, c’è un movimento crescente di persone convinte che l’IA possa sviluppare una forma di coscienza e che meriti rispetto e tutele. E poi, perché bisogna essere per forza duri con le macchine?