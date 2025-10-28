Instagram introduce la Watch History: una sezione per rivedere i Reels visti nelle ultime quattro settimane e ritrovare facilmente i contenuti preferiti.

Ascannio / Shutterstock.com

In sintesi

Arriva la Watch History su Instagram: una nuova sezione permetterà di visualizzare la cronologia dei Reels visti nelle ultime quattro settimane, con possibilità di filtrare i contenuti per data, periodo o account, rendendo semplice recuperare video già visualizzati.

Un passo avanti strategico per il social: la funzione riduce la frustrazione degli utenti e aumenta il tempo di permanenza sull’app, rafforzando la posizione di Instagram nella sfida con TikTok e confermando la volontà di Meta di ampliare continuamente le funzionalità della piattaforma.

Instagram continua ad arricchire il suo servizio con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione come punto di riferimento del settore dei social network. Tra le novità in arrivo c’è la Watch History, nuova sezione dell’app che consentirà agli utenti di recuperare i video visti in precedenza, come avviene già su TikTok.

Si tratta, infatti, di un modo per accedere alla cronologia di visualizzazione dei Reels delle ultime quattro settimane. Gli utenti del social potranno recuperare i video già visti in pochi secondi, potendo così sfruttare un vero e proprio “archivio” digitale all’interno di Instagram. Utilizzare la funzione è semplicissimo.

Come accedere alla cronologia

Per accedere alla sezione Web History bisogna andare in Impostazioni > Attività e poi scegliere l’elenco dei Reels riprodotti di recente. I contenuti possono essere ordinati dal più recente al più vecchio (oppure viceversa) ed è possibile cercare video visualizzati in una data specifica oppure in un intervallo temporale. I filtri di ricerca consentono anche di recuperare i video pubblicati da un determinato account.

Un punto di svolta per il social

Per gli utenti Instagram si tratta di un vero e proprio punto di svolta, considerando l’assenza, in precedenza, di un archivio dei Reels visualizzati dal proprio account. Con la Web History è possibile recuperare facilmente i contenuti già visti, per salvarli o condividerli con altri utenti.

Il social mette a disposizione dei suoi utenti uno strumento che ha una doppia finalità, rendendo l’uso dell’app meno frustrante (i casi in cui si “perde” un video sono tanti) e incrementando il tempo di utilizzo del social, un aspetto centrale per Instagram (anche per quanto riguarda le entrate pubblicitarie).

Con l’arrivo della Web History, Instagram compie un importante passo in avanti e può guardare al futuro con maggiore fiducia. Nel corso delle prossime settimane, il social (sempre più punto di riferimento assoluto del web) potrà arricchirsi con ulteriori novità.

Staremo a vedere quali saranno le mosse del social. La concorrenza di TikTok diventa sempre più importante e, quindi, Instagram non può più restare con le mani in mano. Per il futuro, il social network dovrà arricchire le funzioni a propria disposizione per incentivare gli utenti a usare l’applicazione.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse.