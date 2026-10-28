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Instagram sperimenta Features, un formato orizzontale per video fino a 90 minuti, rivolto a creator di podcast, interviste, vlog e spettacoli.

Collegando fino a otto Reel ai contenuti integrali, la piattaforma punta a unire clip brevi, visione completa e fruizione sui televisori.

Il test è in corso tra Brasile e Stati Uniti, mentre restano da definire disponibilità internazionale e strumenti per remunerare i creator.

Novanta minuti di video in orizzontale dentro l’app che per anni ha insegnato a tutti a tenere il telefono in verticale. Instagram ha annunciato Features, il nuovo formato per i contenuti lunghi, e lo ha fatto puntando dritto al terreno di YouTube.

La novità divide il pubblico tra chi la accoglie con curiosità e chi teme di veder cambiare l’anima della piattaforma. Intanto l’attesa cresce, insieme alle aspettative di creator e utenti su cosa diventerà Instagram nei prossimi mesi.

L’annuncio e l’arrivo di Features

La presentazione è arrivata il 26 ottobre con un video di circa sei minuti, in cui Adam Mosseri, responsabile di Instagram, compare insieme a Tessa Lyons, vicepresidente della divisione prodotto.

Features permette di pubblicare video orizzontali fino a 90 minuti, un salto enorme rispetto ai 20 minuti concessi finora ai Reel verticali. La durata massima è ancora in fase di prova e cambia da un account all’altro.

Per ora si tratta di una sperimentazione: dopo un primo periodo in Brasile, il formato è arrivato a un gruppo selezionato di creator negli Stati Uniti. L’Italia resta in attesa e Meta non ha indicato tempi per l’estensione ad altri Paesi.

L’obiettivo dichiarato è trattenere su Instagram anche chi cerca contenuti lunghi, che finora andava a guardarli altrove. Il rivale principale è YouTube, la piattaforma di riferimento per podcast video e spettacoli completi.

Mosseri ha spiegato la scelta in un’intervista al Colin & Samir Show: Instagram vuole essere la piattaforma più rilevante dal punto di vista culturale, e per riuscirci deve «farsi trovare dove sono le persone».

A chi si rivolge la nuova funzione?

Features nasce per i creator che lavorano su tempi lunghi: podcaster, comici, autori di vlog, interviste e puntate di serie. Il loro materiale finora approdava su Instagram solo a pezzi, sotto forma di brevi estratti che rimandavano ad altre piattaforme.

Per Mosseri il nuovo formato rappresenta un cambio di rotta. Nel video di annuncio ha ammesso di essere stato a lungo contrario ai video lunghi su Instagram, perché i Reel generano più condivisioni e più conversazioni nei messaggi privati rispetto a qualsiasi altro contenuto.

Una delle condizioni che ha posto per dare il via libera a Features è che i due formati funzionino in modo simbiotico, cioè che i video brevi e quelli lunghi si alimentino a vicenda.Il ripensamento era nell’aria da tempo: già a dicembre 2025 Mosseri aveva ammesso che i video lunghi erano un mercato in cui l’azienda aveva scelto di non entrare, lasciando aperta la possibilità di tornare sui propri passi.

Dal Reel al video completo

Il meccanismo che tiene insieme i due formati è semplice. Ogni creator può collegare fino a otto Reel allo stesso video lungo, così chi incrocia un frammento di un podcast o di uno spettacolo può aprire la versione integrale con un tocco, senza lasciare l’app.

Mosseri ha descritto proprio il caso dei podcaster, abituati a tagliare le loro puntate in clip da pubblicare sui social. Con Features Instagram metterà a disposizione strumenti per ricavare i video brevi da quello lungo, e chi vuole approfondire potrà scegliere di "immergersi e guardare tutto". I video lunghi compariranno nel feed principale e nella sezione Esplora, accanto al resto dei contenuti.

Uno sguardo alla TV

La scelta del formato orizzontale, però, guarda oltre lo smartphone: secondo Lyons la visione migliore per un contenuto lungo è quella su un grande schermo, ed è lì che Instagram si aspetta di vedere crescere il tempo di visione.

Mosseri ha collegato Features all’app di Instagram per la TV, disponibile negli Stati Uniti su Amazon Fire TV, Google TV, televisori Samsung e Apple TV. Le persone, ha spiegato, si riuniscono per guardare insieme i Reel anche sul televisore, e per offrire una buona esperienza su quello schermo servono anche contenuti più lunghi. Features debutta su mobile, con l’idea di approdare in seguito anche sull’app TV, dove Meta sta provando le serie a puntate e le dirette.

Quando arriva in Italia

Per vedere Features in Italia servirà pazienza. Il test riguarda soltanto creator selezionati negli Stati Uniti e in Brasile, e lo stesso video di annuncio risulta visibile solo dagli Stati Uniti. Mosseri ha parlato di un’apertura graduale a un numero crescente di persone, e Meta punta a coinvolgere decine di migliaia di creator americani nelle prossime fasi. Solo dopo, in base ai risultati della sperimentazione, potrebbe arrivare l’estensione ad altri mercati, Italia compresa.