La griglia Instagram si potrà (finalmente) riordinare: arriva il drag and drop
Addio all'ordine cronologico obbligato su Instagram: la nuova funzione Reorder Grid permette di riorganizzare il profilo trascinando i post dove si vuole
- Instagram ha introdotto Reorder Grid, che permette di riorganizzare la griglia del profilo spostando post con drag and drop.
- La funzione è semplice: pressione prolungata, selezione e trascinamento; le modifiche sono immediate e visibili a tutti.
- Il rilascio globale è iniziato l'8 giugno su mobile e procede gradualmente, mentre desktop e iPad restano esclusi per ora.
C’è una richiesta che gli utenti di Instagram ripetono da anni, ogni volta che sui profili ufficiali viene aperta una sessione di domande e risposte: la possibilità di cambiare la disposizione dei propri contenuti nella griglia, riordinandola a proprio piacimento.
Ecco, ora qualcosa è cambiato. Con l’ultimo aggiornamento, il profilo smette di essere un archivio rigido in ordine cronologico e diventa uno spazio da comporre a piacere, senza trucchi e senza sacrifici.
L’annuncio
A ufficializzare la novità è stato il canale Instagram Creators: la funzione si chiama Reorder Grid (Riordina la griglia) e permette di spostare qualsiasi post in qualsiasi posizione, indipendentemente dalla data di pubblicazione.
Il funzionamento è tanto semplice quanto immediato: basterà una pressione prolungata su un contenuto del proprio profilo, selezionare la voce dal menu a comparsa e trascinare foto e video dove si preferisce. Le modifiche vengono salvate subito e sono visibili a tutti i visitatori.
Ci sono solo due eccezioni: i post fissati in alto, che mantengono la loro posizione privilegiata e appaiono oscurati nella schermata di riordino, e le sottosezioni del profilo (come la scheda dei Reel), che restano in ordine cronologico.
Per tutto il resto, via libera. Nel proprio annuncio, Meta suggerisce qualche caso d’uso: inaugurare una nuova fase, riportare in superficie contenuti del passato, rinfrescare l’estetica del profilo o mettere in vetrina i progetti più importanti.
Una modifica attesa
Quanto fosse attesa questa funzione lo dice il post con cui l’Head of Instagram, Adam Mosseri ne ha celebrato il rilascio: una sola parola, "finally" (finalmente). Un’autoironia che suona anche come ammissione, visto che l’annuncio risaliva a quasi un anno fa e che tracce della funzione erano state scovate nel codice dell’app già nel 2022.
A rendere il riordino una necessità era stato il passaggio della griglia dal formato quadrato a quello verticale, una scelta dettata dalla centralità dei Reel che aveva stravolto da un giorno all’altro migliaia di profili costruiti come mosaici visivi. Mosseri si era scusato all’epoca con i creator penalizzati, promettendo un rimedio.
Quando arriverà in Italia?
Il rilascio globale è partito l’8 giugno su Android e iOS e procede in modo graduale: se la voce Riordina griglia non compare ancora nel menu, è solo questione di giorni. Conviene aggiornare l’app all’ultima versione disponibile e riprovare.
Nessuna traccia, per ora, della versione desktop: il riordino resta un’esclusiva dell’app mobile. E intanto la community ha già rilanciato, ricordando a Mosseri la prossima promessa da mantenere: un’app nativa per iPad.