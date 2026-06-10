Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Instagram ha introdotto Reorder Grid, che permette di riorganizzare la griglia del profilo spostando post con drag and drop.

La funzione è semplice: pressione prolungata, selezione e trascinamento; le modifiche sono immediate e visibili a tutti.

Il rilascio globale è iniziato l'8 giugno su mobile e procede gradualmente, mentre desktop e iPad restano esclusi per ora.

C’è una richiesta che gli utenti di Instagram ripetono da anni, ogni volta che sui profili ufficiali viene aperta una sessione di domande e risposte: la possibilità di cambiare la disposizione dei propri contenuti nella griglia, riordinandola a proprio piacimento.

Ecco, ora qualcosa è cambiato. Con l’ultimo aggiornamento, il profilo smette di essere un archivio rigido in ordine cronologico e diventa uno spazio da comporre a piacere, senza trucchi e senza sacrifici.

L’annuncio

A ufficializzare la novità è stato il canale Instagram Creators: la funzione si chiama Reorder Grid (Riordina la griglia) e permette di spostare qualsiasi post in qualsiasi posizione, indipendentemente dalla data di pubblicazione.

Il funzionamento è tanto semplice quanto immediato: basterà una pressione prolungata su un contenuto del proprio profilo, selezionare la voce dal menu a comparsa e trascinare foto e video dove si preferisce. Le modifiche vengono salvate subito e sono visibili a tutti i visitatori.

Ci sono solo due eccezioni: i post fissati in alto, che mantengono la loro posizione privilegiata e appaiono oscurati nella schermata di riordino, e le sottosezioni del profilo (come la scheda dei Reel), che restano in ordine cronologico.

Per tutto il resto, via libera. Nel proprio annuncio, Meta suggerisce qualche caso d’uso: inaugurare una nuova fase, riportare in superficie contenuti del passato, rinfrescare l’estetica del profilo o mettere in vetrina i progetti più importanti.

Una modifica attesa

Quanto fosse attesa questa funzione lo dice il post con cui l’Head of Instagram, Adam Mosseri ne ha celebrato il rilascio: una sola parola, "finally" (finalmente). Un’autoironia che suona anche come ammissione, visto che l’annuncio risaliva a quasi un anno fa e che tracce della funzione erano state scovate nel codice dell’app già nel 2022.

A rendere il riordino una necessità era stato il passaggio della griglia dal formato quadrato a quello verticale, una scelta dettata dalla centralità dei Reel che aveva stravolto da un giorno all’altro migliaia di profili costruiti come mosaici visivi. Mosseri si era scusato all’epoca con i creator penalizzati, promettendo un rimedio.

Quando arriverà in Italia?

Il rilascio globale è partito l’8 giugno su Android e iOS e procede in modo graduale: se la voce Riordina griglia non compare ancora nel menu, è solo questione di giorni. Conviene aggiornare l’app all’ultima versione disponibile e riprovare.

Nessuna traccia, per ora, della versione desktop: il riordino resta un’esclusiva dell’app mobile. E intanto la community ha già rilanciato, ricordando a Mosseri la prossima promessa da mantenere: un’app nativa per iPad.