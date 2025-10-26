Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

PixieMe / Shutterstock.com

In sintesi

Le nuove funzioni AI di Instagram permettono di modificare immagini e video direttamente dalle Storie.

Meta continua a puntare sull’intelligenza artificiale per offrire strumenti sempre più creativi e interattivi.

C’era un tempo in cui una fotografia sembrava una prova inconfutabile: le foto non mentono, si diceva. Ora, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa, quella certezza è svanita. Le immagini possono essere cambiate, reinventate, manipolate con una semplicità disarmante. E da oggi anche su Instagram questa possibilità è più a portata di mano che mai. Meta ha infatti introdotto nuovi strumenti di editing AI direttamente nelle Storie, rendendo la creazione di contenuti ancora più dinamica e personalizzabile.

Cosa sono le nuove funzioni di editing AI nelle Storie di Instagram

Le nuove funzioni di editing basate sull’intelligenza artificiale permettono agli utenti di Instagram di aggiungere, rimuovere o modificare elementi visivi in foto e video semplicemente scrivendo un comando testuale, agendo direttamente nelle Stories.

L’utente può chiedere, ad esempio, di cambiare il colore dei capelli, aggiungere una corona, oppure trasformare lo sfondo in un tramonto sul mare. Anche i video possono essere trasformati: si può simulare una nevicata, ad esempio, o aggiungere delle fiamme.

Meta ha inoltre integrato effetti preimpostati che consentono di modificare lo stile o l’abbigliamento nelle immagini, come aggiungere occhiali da sole o una giacca particolare, oppure applicare un effetto acquerello.

Dove sono le nuove funzionalità AI su Instagram

Tutte le nuove opzioni si trovano nel menu “Restyle” delle Storie, accessibile toccando l’icona del pennello nella parte superiore dello schermo. Da qui è possibile scegliere tra tre comandi principali: “add” (aggiungi), “remove” (rimuovi) e “change” (cambia).

Nella barra del prompt, l’utente può descrivere con parole semplici ciò che desidera ottenere e lasciare che l’intelligenza artificiale faccia il resto. Questo sistema testuale semplifica enormemente il processo di modifica, eliminando la necessità di competenze grafiche o di app esterne.

Cosa comporta usare gli strumenti IA su Instagram

L’utilizzo degli strumenti di editing AI implica l’accettazione dei Termini di servizio sull’intelligenza artificiale di Meta, che autorizzano l’azienda ad analizzare i contenuti multimediali e le caratteristiche facciali degli utenti.

Cosa significa? In sostanza, in base a tali termini, Meta può riassumere, modificare o generare nuovi contenuti a partire dalle immagini caricate da un profilo.

È quindi importante che gli utenti siano consapevoli delle implicazioni in termini di privacy e trattamento dei dati, soprattutto quando condividono immagini che ritraggono se stessi o altre persone.

In che modo Meta usa la IA sulle sue piattaforme

L’introduzione dell’editing AI nelle Storie di Instagram è solo l’ultimo passo della strategia di Meta per integrare l’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme social.

Recentemente, ad esempio, l’azienda ha testato la funzione “Write with Meta AI”, che aiuta gli utenti a scrivere commenti creativi sotto i post. Inoltre, ha lanciato “Vibes”, un feed di video generati da AI disponibile nell’app Meta AI.

Parallelamente, per tutelare i più giovani, Meta ha introdotto nuovi strumenti di controllo parentale che permettono ai genitori di disattivare le chat con personaggi AI e monitorare le conversazioni tra i figli e il chatbot.