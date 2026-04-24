Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Instagram Instants è appena arrivata in Italia. È una nuova funzione di uno dei social più usati al mondo. Un’anteprima per il mercato italiano che, sulla carta, punta a riportare al centro l’autenticità delle immagini. Di colpo Meta sembra aver deciso di dichiarare battaglia alle immagini modificate e ai tantissimi filtri. Come se fosse stata un’altra azienda a introdurli in massa anni fa.

Si potrebbe anche interpretare tutto ciò come un tentativo per contrastare il dilagare di modifiche ottenute con l’intelligenza artificiale. Un punto di vista interessante, considerando quanto Zuckerberg abbia investito nell’AI. Insomma, si ha la netta sensazione che sia soltanto la strategia più vecchia del mondo: crea un problema e offri una soluzione.

Cos’è Instagram Instants

Foto senza modifiche mostrate online. Immagini vere, così come sono state scattate, condividere con Instants direttamente in piattaforma o tramite app dedicata, disponibile su Android e iPhone. La società sostiene di voler dare precedenza alla rappresentazione del reale, del momento così com’è. Qualcuno ha detto BeReal?

Vedremo quanto durerà il generale interesse, al netto della pioggia di contenuti (senza filtri ma studiati in ogni dettaglio) dei content creator e dell’iniziale ondata di foto da parte degli utenti “regolari”. L’unica concessione fatta alla regola del “no filtri”: è possibile aggiungere una scritta sopra lo scatto.

Non si arricchisce la bacheca per attirare nuovi follower, l’invio è permesso soltanto tra persone che si seguono già o alla cerchia degli amici più stretti.

Rispetto della privacy e rischi

Le foto inviate con questa nuova funzione Instagram possono essere visualizzate soltanto una volta. È una storia che conosciamo già e, per quanto l’idea sia quella di tutelare la privacy degli utenti, è ben noto come aggirare tutto questo.

Non solo una singola visualizzazione ma anche un limite di 24 ore per farlo, prima che il file sparisca per sempre. Chi invia, però, avrà tutto a disposizione nella propria galleria, qualora voglia inviare nuovamente lo scatto. Gli amici potranno reagire ma non si avrà la minima idea di chi avrà visualizzato o meno il contenuto.

Ovviamente non è possibile effettuare screenshot, così da salvare l’immagine. Non si può neanche registrare lo schermo ma, ovviamente esiste un’alternativa. Se è vero che le prime soluzioni mostrano uno schermo nero, nulla impedisce di fotografare lo schermo con un altro dispositivo.

Perdita di qualità? Certamente, ma cosa importa a chi tenta di tenere per sé dei contenuti sensibili, come possono essere ad esempio foto intime. Si torna così al passato, dando in pasto agli utenti un sistema che spinge soprattutto i più giovani a sentirsi al sicuro. La verità è ben altra e certe immagini possono restare online per sempre.

Come funziona

Chi vuole usare Instagram Instants, non deve fare altro che andare nei DM, quindi nei messaggi privati. Troverà in basso a destra un riquadro con un segno +. Quella è la galleria, vuota per chi non l’ha ancora usato. Si possono quindi scegliere i destinatari e, ovviamente, scattare foto.

L’Italia fa coppia con la Spagna per questa anteprima, che prevede anche un’app specifica sugli store Android e iPhone. Dopo questo primo periodo, Instants si spargerà in tutto il resto del mondo.