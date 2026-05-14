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La nuova funzione Instants di Instagram pubblica foto istantanee senza anteprima, replicando un format di autenticità in tempo reale.

Gli utenti criticano la pubblicazione automatica e la mancanza di conferma, che porta a condivisioni accidentali e disorientamento.

È possibile disattivare Instants nelle preferenze contenuto o ritirare rapidamente uno scatto con Annulla o dall'archivio.

Basta un tap sul pulsante di scatto e la foto viene pubblicata all’istante, subito visibile a tutti gli amici. Nessuna anteprima, nessuna conferma: con Instants, la nuova funzione di Instagram, il tempo tra lo scatto e la condivisione è zero.

Il problema non è tanto l’idea di fondo, quanto il modo in cui è stata implementata. L’impostazione predefinita punta agli Amici senza che l’utente venga avvisato chiaramente, e in poche ore la rete si è riempita di persone che cercavano come disattivarla o come ritirare una foto… pubblicata per sbaglio.

Che cos’è Instants e come funziona?

Ma, a conti fatti, che cos’è Instants? Si tratta in realtà di un nuovo formato di condivisione lanciato da Instagram in tutto il mondo. L’idea è quella di catturare e pubblicare scatti “autentici” di avvenimenti mentre accadono, senza filtri e senza la possibilità di rivedere il contenuto prima che gli altri lo vedano. Un concept che richiama da vicino BeReal e, in parte, le storie effimere di Snapchat.

La funzione si trova nella casella dei messaggi dell’app, in basso a destra, riconoscibile come una piccola pila di foto. Al primo accesso, Instagram mostra una breve introduzione: le foto scompaiono dopo un po’, non c’è una lista di chi le ha viste, e le reazioni restano private. Poi si arriva direttamente alla fotocamera.

Qui si trova il pulsante di scatto e, appena sotto, un selettore con due opzioni: Amici o Amici stretti. Per impostazione predefinita è selezionato Amici e il punto critico è proprio questo, in realtà, è proprio questo.

Perché non piace?

Infatti, il problema principale che gli utenti contestano a Instants è la pubblicazione automatica e immediata. Su Instagram le persone sono abituate a scegliere cosa condividere, quando farlo e con chi: la fotocamera si apre, si scatta, si rivede, si decide. Instants ribalta completamente questa logica ma… senza troppa chiarezza.

Infatti, quello che Meta non comunica in modo palese è che il tap sul pulsante di scatto equivale già alla pubblicazione. Non c’è un passaggio di conferma, non c’è un’anteprima da approvare: in pochi istanti, una foto può essere visibile a centinaia di contatti senza che l’utente se ne renda davvero conto.

Sui social sono comparsi decine di post (e thread Reddit) di persone che avevano condiviso immagini per sbaglio, cercando disperatamente un modo per rimediare. Instagram offre un pulsante Annulla”subito dopo l’invio, ma appare solo per pochi secondi e in un momento in cui l’utente è ancora disorientato da quello che è appena successo.

Come disattivare Instants

La buona notizia, per chi non vuole usare la funzione, è che disattivarla è possibile. Solo che non è immediato. Bisogna aprire il proprio profilo, toccare il menu a tre righe in alto a destra, entrare nelle impostazioni e scorrere fino a Preferenze contenuto.

Lì si trova “Nascondi Instants nella casella”: una volta attivato, la funzione scompare dall’inbox e non si ricevono più le foto pubblicate dagli altri. Chi invece non vuole disattivarla del tutto ma vuole una pausa, può scorrere il gruppo di foto verso destra per smettere di riceverle temporaneamente.

Come ritirare una foto pubblicata per sbaglio?

Se la foto è già partita, ci sono due strade. La prima è il già citato pulsante Annulla, che compare subito sotto il mirino appena dopo la pubblicazione: bisogna essere veloci.

La seconda opzione è accedere all’archivio, tramite l’icona a quattro quadrati in alto a destra della fotocamera, ed eliminare l’Instant: in questo modo viene ritirato per tutti gli amici che non lo hanno ancora aperto. Per chi lo ha visto, purtroppo, non c’è rimedio.