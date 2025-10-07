Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

INPS lancia lo Sportello Telematico Evoluto: nuovo servizio digitale che permette ai cittadini di ricevere assistenza da remoto tramite videochiamata con un operatore, senza recarsi fisicamente presso uno sportello.

Funzionamento semplice e completo: prenotazione tramite MyINPS, app INPS Mobile, Contact Center o sportello di accoglienza; scambio di documenti e rilascio ricevute in tempo reale; possibilità di completare la pratica entro 72 ore dalla videochiamata.

Continua la digitalizzazione dei servizi di INPS che ha messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio. Si tratta dello Sportello Telematico Evoluto. Sviluppato da Minsait, una società del Gruppo Indra, questo nuovo servizio punta a offrire agli utenti la possibilità di ottenere il supporto diretto di un operatore senza dover recarsi presso uno sportello fisico.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il mondo con cui i cittadini italiani hanno la possibilità di accedere a INPS e a tutta la gamma di servizi proposti. Andiamo a scoprire come funziona il nuovo servizio e quali sono i suoi obiettivi.

Lo sportello diventa digitale

Con Sportello Telematico Evoluto, INPS vuole consentire ai cittadini italiani la possibilità di attivare un collegamento video con un operatore per un’esperienza analoga a quella che si può avere recandosi presso uno sportello fisico.

INPS ha avviato, lo scorso mese di luglio, un progetto sperimentale per testare questa nuova funzionalità della sua gamma di servizi. Il servizio è stato avviato presso undici sedi pilota (tra cui la Direzione Regionale Calabria, la Direzione Coordinamento Metropolitano di Milano, la Direzione Regionale Lombardia e la Direzione Regionale Liguria).

I risultati sono stati positivi con un aumento del numero di prenotazioni e di appuntamenti, nonostante il periodo estivo. I primi feedback raccolti confermano l’ottimo lavoro svolto e, soprattutto, spingono INPS a estendere la disponibilità di questo servizio, destinato a diventare, sempre di più, un riferimento dell’attività dell’ente per assistere i cittadini.

Come funziona lo Sportello Telematico Evoluto

Il meccanismo alla base dello Sportello Telematico Evoluto è molto semplice. Tramite uno dei canali disponibili (MyINPS, app INPS Mobile, Contact Center oppure lo sportello di prima accoglienza) è possibile definire un appuntamento in modo da poter svolgere un incontro online e ricevere assistenza da remoto da parte di un addetto dell’ente.

L’incontro si svolge in videochiamata, con un sistema dedicato che permette anche lo scambio di documenti e l’eventuale rilascio di una ricevuta in modo immediato. Per l’accesso è possibile utilizzare la propria identità digitale, ricorrendo, ad esempio, allo SPID.

Da segnalare anche che il cittadino, dopo l’incontro, avrà fino a 72 ore di tempo per caricare eventuali dati e documenti mancanti per completare la pratica richiesta. In questo modo non sarà necessario effettuare una seconda prenotazione per un nuovo appuntamento.