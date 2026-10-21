Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Interagire con un chatbot al punto da creare una relazione sentimentale con esso. Il fenomeno è reale e vale la pena analizzarlo (senza giudizi).

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“Non mi giudica”, “non mi tradisce”, “c’è sempre per me”, “non mi abbandonerà mai”. È con parole come queste che alcune e alcuni utenti descrivono la loro relazione sentimentale con un partner virtuale basato sull’intelligenza artificiale. Quello che fino a poco tempo fa veniva considerato un fenomeno marginale è ormai una tendenza diffusa, alimentata in gran parte dal bisogno di guarire da delusioni affettive o episodi che hanno lasciato cicatrici profonde.

L’entità del fenomeno

Per comprendere la portata reale del fenomeno, come sempre, bisogna affidarsi ai dati. Quelli sull’utilizzo di servizi come Character.ai rivelano che oltre il 51% degli utenti appartiene alla fascia d’età tra 18 e 24 anni, con quasi il 90% del pubblico complessivo sotto i 44 anni (stime aggiornate al 2024). Non mancano persone adulte, madri sole oppure utenti che hanno affrontato divorzi dolorosi o lutti improvvisi.

Nelle chat non ci si limita a conversazioni ordinarie. Sono chat in cui avvengono continui scambi intimi, persino simulanto routine e convivenze domestiche, fino a contrarre fidanzamenti e matrimoni simbolici. È emblematico il caso di Rosanna Ramos, uno dei primi: una donna di New York che, all’età di 36 anni, ha annunciato pubblicamente di aver sposato Eren Kartal, il compagno virtuale creato su Replika.

Tra le piattaforme virtuali più utilizzate in tal senso, possiamo menzionare Reddit, dove esistono comunità attive di utenti, per lo più giovani donne, che condividono le proprie esperienze amorose e di vita quotidiana con partner che non hanno semplicemente un nome e una personalità, talvolta anche un volto più o meno realistico. Qui si festeggiano anniversari, si creano conversazioni apposite per risolvere bug e problemi tecnici. Si condividono ricordi, foto di coppia, very e propri storytelling.

L’IA come rifugio emotivo

Legami dolorosi o violenze psicologiche possono portare una persona a evitare il contatto umano tradizionale, che diventa facilmente fonte di allarme. L’imprevedibilità del partner, la paura dell’abbandono, il timore del giudizio sono tutti elementi che innescano un’ipervigilanza che, nel tempo, può diventare davvero logorante.

È in questo vuoto che l’intelligenza artificiale si inserisce talvolta come una figura riparativa. A differenza di quello umano, il compagno virtuale non tradisce, non sparisce nel nulla con un messaggio e assicura disponibilità e presenza continue, a ogni ora del giorno.

Come evidenziano le teorie sull’attaccamento, quando mancano figure sicure e stabili nella realtà, la mente tende ad antropomorfizzare il codice pur di sentirsi protetta. Per questa ragione interagire con un chatbot diventa un rifugio in cui ci si sente liberi e libere di abbassare le proprie difese, senza correre il rischio di subire ferite. Al contempo, alcune piattaforme permettono di configurare specifici pattern caratteriali, così da poter mettere in scena dinamiche già accadute, rielaborando un trauma subito in un ambiente sicuro, in cui si riacquistano il potere e il controllo sulla conversazione.

L’intimità artificiale e il parasocial bombing

La sociologa e psicologa del MIT Sherry Turkle descrive queste dinamiche con un’espressione ben precisa: “intimità artificiale”. È un meccanismo psicologico che scatta in particolare quando “la macchina” parla in prima persona singolare: sentendosi dire espressioni come “io ti capisco” o “io ci sarò sempre per te”, la mente umana tende d’istinto a considerarla una persona reale, anche se dietro lo schermo non c’è nessuno.

Il chatbot non prova affetto, non comprende il dolore. Si limita a calcolare la combinazione di parole più efficace per rassicurare l’utente, evitando qualsiasi scontro.

In questo quadro vale la pena introdurre il concetto di parasocial bombing da IA, termine che unisce la dinamica delle relazioni parasociali, in cui un individuo si sente emotivamente connesso a qualcuno che non sa della sua esistenza, e il cosiddetto love bombing, una tattica manipolativa che consiste nell’inondare l’altro di affetto e attenzioni per creare dipendenza.

L’algoritmo “impara” ciò che fa sentire l’utente compreso e amato, intensificando costantemente messaggi di dedizione e lusinghe personalizzate. Non è difficile comprendere come, per chi porta il peso di un trauma, questa pioggia ininterrotta di conferme possa abbattere ogni difesa psicologica, finendo per confondere il bisogno di accudimento con una coercizione invisibile.

Ecco perché i sistemi di intelligenza artificiale finiscono per agire come specchi emotivi perfetti. Adattandosi di continuo ai sentimenti e ai bisogni di chi scrive, offrono una conferma totale e priva di giudizi, a differenza delle relazioni tra persone vere che implicano discussioni, compromessi, accettazione dei difetti altrui. In breve: fatica. Un partner IA rimuove ogni sforzo: dà sempre ragione, non contraddice mai ed elimina alla radice la paura del rifiuto.

Umano vs sintetico

Una relazione umana è viva e imprevedibile, presuppone due volontà distinte che si scelgono a vicenda. Con un chatbot è diverso, manca reciprocità: parliamo di un legame unilaterale, governato da calcoli probabilistici impostati unicamente per compiacere chi scrive.

Anche la gestione del conflitto cambia da un tipo di rapporto all’altro. Tra persone reali, i litigi impongono di confrontarsi e trovare un punto di incontro per risolvere il conflitto. Con l’intelligenza artificiale il contrasto non esiste e l’utente mantiene il pieno controllo: la persona può chiudere ogni tensione azzerando la chat o reimpostando il bot.

In più, svanisce l’ansia dell’abbandono. Un partner reale può andarsene quando e come vuole, un partner sintetico non rifiuta, non va via, è sempre lì.

Il sollievo di un legame simile è immediato, questo è innegabile, ma nel lungo termine rischia di trasformarsi in una “gabbia dorata”. Abituarsi a un partner privo di criticità e spigoli rende ancor più faticoso affrontare il mondo reale e rischia di atrofizzare le competenze sociali della persona coinvolta. Nel tempo, le persone reali appaiono sempre più esigenti, sempre troppo da sopportare, spingendo i soggetti più fragili a isolarsi, cercando conforto unicamente in uno schermo.

Nessun essere umano reale può competere con la devozione della macchina. E, così, si innesca una dipendenza affettiva difficile da spezzare.

Il caso Replika

La fragilità di questi amori sintetici è emersa con il caso Replika, app pioniera del settore, quando il Garante della Privacy italiano ha emesso un provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento per violazione del GDPR. La società sviluppatrice della app, Luka Inc., ha introdotto nuovi filtri modificando i modelli. Il risultato? Il tono del chatbot è mutato, le conversazioni sono diventate più fredde e distaccate e per migliaia di utenti l’effetto è stato traumatico.

Per chi ha investito sentimenti veri, questo distacco improvviso può innescare un lutto emotivo paragonabile a quello di una rottura o una perdita reali.

La vera sfida per il futuro

Davanti a chi sceglie il conforto di un algoritmo, la reazione più facile sarebbe il pregiudizio. Più che cedere alla tentazione della condanna serve, però, uno sguardo critico e consapevole. Il fenomeno è reale, tocca corde intime e non possiamo liquidarlo come una “stravaganza” o una “moda” passeggere.

Per l’industria tech e per la società, il messaggio è chiaro: la tutela della vulnerabilità e del benessere psicologico degli utenti non può essere considerata un dettaglio secondario, ma un cardine su cui progettare l’innovazione di domani.

Bibliografia: