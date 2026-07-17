Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Le linee guida dell’UE per le piattaforme social definiscono un quadro normativo ben preciso che tiene conto anche di influencer e creator che devono fare riferimento al codice di condotta europeo creato dall’Ue.

Si tratta di un tema molto importante: le aziende investono sempre di più in influencer e creator che diventano protagonisti di attività promozionali sui social, con la possibilità di raggiungere un pubblico molto vasto, anche grazie al legame di fiducia diretto con i loro follower.

Cosa prevede la direttiva Ue

L’Ue si è mossa da tempo sulla questione. Il tema delle piattaforme social e del marketing collegato, che coinvolge anche influencer e creator, è di grande rilevanza. Per questo motivo, è stata introdotta la direttiva Ue 2024/825 che è poi stata recepita in Italia dal Dlgs 30/2026. Le nuove norme entreranno in vigore dal 27 settembre e avranno il compito di tutelare i consumatori e ridurre i meccanismi di profilazione, che possono rappresentare un rischio di primo piano per gli utenti minorenni.

Il principio di base è rappresentato dal fatto che i social media non sono un territorio esente da regole, anche e soprattutto per quanto riguarda la pubblicità e le pratiche commerciali. Le norme definite da AGCOM devono essere rispettate anche sui social e non solo tramite gli altri media. Questo principio riguarda sia le aziende che operano sui social per promuovere la propria attività sia gli influencer e i creator, che, sempre più spesso, sono utilizzati come canale promozionale da parte delle aziende, che mirano a raggiungere un pubblico ancora maggiore.

La questione coinvolge anche un altro elemento spesso sottovalutato: il greenwashing. Le dichiarazioni ambientali generiche e prive di prove concrete e certificate, infatti, non saranno più ammesse. Si tratta di un’ulteriore misura che punta a rendere trasparente il settore delle comunicazioni, con un riferimento sempre più importante ai social network.

Norme stringenti di questo tipo sono sempre più necessarie, anche solo per evitare casi come quello delle false vincite su PolyMarket. Il settore deve poi affrontare il tema dell’intelligenza artificiale generativa che può avere un impatto sul modo con cui vengono pubblicizzati i contenuti online.

Un quadro normativo chiaro

I contenuti promozionali sui social devono rispettare le normative vigenti, come avviene già per gli spot televisivi e le campagne stampa. L’azienda che promuove il prodotto o il servizio è il primo soggetto responsabile della validazione dei contenuti. Anche influencer, creator e agenzie di marketing, a cui le aziende si rivolgono per la promozione di un prodotto o un servizio, devono rispettare le norme e sono, quindi, responsabili dei contenuti pubblicati.

Le norme Ue comporteranno una maggiore attenzione per i contenuti commerciali. Dall’azienda che commissiona la realizzazione di un contenuto, all’agenzia intermediaria e fino all’influencer che lo realizzerà, quindi, ci sarà la necessità di adottare un approccio più attento con la consapevolezza che la veridicità delle informazioni riportate resta un elemento centrale. I contenuti promozionali dovranno essere immediatamente riconoscibili, con l’obiettivo di evitare pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori.