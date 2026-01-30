Incredibile 88% di sconto sullo smartwatch unisex: costa meno di 20€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smartwatch con chiamate, schermo 2,01, IP68 e salute 24/7: offerta con sconto 88% su Amazon. Scopri dettagli e punti forti.

Amazon

Caccia all’affare per chi cerca uno smartwatch completo a prezzo ultra accessibile: il Smartwatch Uomo Donna è oggi in offerta con un sconto dell’88%, a soli 18,99 euro. Un’occasione ideale se desideri un orologio con chiamate al polso, funzioni fitness e monitoraggio della salute a 360 gradi. L’esperienza d’uso quotidiano convince per la sua fluidità, la comodità al polso e la qualità dell’audio in chiamata; lo schermo è ben leggibile e l’app di gestione è semplice da usare. Scopri l’offerta con il link diretto.

Smartwatch Uomo Donna

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo in offerta è di 18,99 euro, con uno sconto straordinario dell’88%. Tradotto in pratica, significa un risparmio di circa 139 euro rispetto al prezzo di listino. Un taglio che rende questa proposta particolarmente allettante per chi vuole entrare nel mondo degli smartwatch con un modello ricco di funzioni senza sforare il budget.

Considerando che include chiamate e risposta direttamente dal polso, monitoraggio salute 24/7 e resistenza IP68, il rapporto qualità/prezzo dell’offerta è tra i più interessanti del momento nella sua fascia.

Smartwatch Uomo Donna

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Questo smartwatch punta su uno schermo LCD da 2,01 pollici ad alta definizione, pensato per essere leggibile anche in condizioni di luce intensa. Il punto forte è la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate dal polso, con vivavoce integrato per gestire telefonate e ascolto musicale in libertà. Non mancano le notifiche di chiamate, SMS e app, oltre a quadranti personalizzabili.

Per il fitness sono presenti molteplici modalità sportive (corsa, trekking, yoga, ciclismo e altre), con registrazione di passi, calorie e minuti attivi. Sul fronte salute, offre monitoraggio continuo 24/7 di frequenza cardiaca, pressione sanguigna e SpO2, oltre al monitor del sonno per analizzare la qualità del riposo.

La batteria da 400mAh supporta la ricarica magnetica (circa 2 ore) e garantisce fino a 7 giorni di utilizzo tipico e fino a 30 giorni in standby. La connettività è wireless 5.3, con compatibilità estesa a Android 4.4+ e iOS 9.0+. Tra le funzioni extra spiccano IP68, posizionamento GPS, meteo, contapassi, promemoria (sedentarietà e idratazione), cronometro, sveglia, controllo musica e fotocamera, oltre alla torcia.

In confezione trovi smartwatch, caricabatterie e manuale d’uso. Un pacchetto completo che, unito allo sconto attuale, rende il Smartwatch Uomo Donna una soluzione molto interessante per chi cerca versatilità e funzioni smart a budget contenuto.

