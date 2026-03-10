Incredibile 76% di sconto sul bundle da 4 Air Tracker Tag per Apple

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

C’è un’occasione da cogliere al volo per chi vuole un localizzatore Bluetooth semplice, affidabile e perfettamente integrato con l’ecosistema Apple. L’Air Tracker Tag è in promo con uno sconto del 76% e rappresenta una soluzione smart per ritrovare chiavi, borse, zaini e bagagli senza stress. Si configura in pochi istanti con l’app Trova il mio su iOS, offre un allarme sonoro potente per il ritrovamento a breve distanza e può sfruttare la rete globale dei dispositivi Apple quando l’oggetto è fuori portata. La batteria CR2032 sostituibile e gli accessori inclusi rendono il kit particolarmente completo per l’uso quotidiano. Per chi è già nell’ecosistema iPhone, è una proposta concreta e immediata da attivare e usare ovunque.

In un set da 4 pezzi, questo tracker si distingue per praticità e cura dei dettagli: notifiche intelligenti quando ci si allontana dall’oggetto, possibilità di attivare il suono integrato e condivisione della posizione con altri utenti iOS. Scopri tutti i dettagli della promo e approfitta dell’offerta: vai all’offerta.

Air Tracker Tag: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Air Tracker Tag è proposto a 23,99€ con un taglio del 76%, un prezzo particolarmente aggressivo per un kit da 4 localizzatori compatibili con l’app Trova il mio. Una soluzione dal rapporto qualità/quantità-prezzo molto interessante per mettere in sicurezza gli oggetti di uso quotidiano.

La promo è attiva direttamente su Amazon: puoi accedere alla pagina prodotto da questo link e verificare la disponibilità in tempo reale. Se cerchi un set completo e pronto all’uso, è una delle proposte più convincenti della sua categoria grazie alla combinazione di prezzo e dotazione.

Air Tracker Tag: le caratteristiche tecniche

Questo localizzatore multiuso si aggancia a chiavi, portafogli, borse, zaini e valigie, ed è compatibile solo con dispositivi iOS. Attraverso l’app Trova il mio, consente la localizzazione globale anche fuori dalla portata Bluetooth sfruttando la rete dei dispositivi Apple. A distanza ravvicinata puoi attivare l’altoparlante integrato (100–120 dB) per individuare rapidamente l’oggetto, anche chiamando Siri.

Non mancano funzioni smart molto utili: il promemoria di dimenticanza avvisa quando ti allontani oltre circa 20 metri mostrando l’ultima posizione nota, mentre la Modalità smarrito consente di inserire i contatti per facilitarne il recupero. La protezione della privacy è garantita da crittografia e trasmissione anonima, con certificazione Apple MFi. La posizione può essere condivisa con fino a cinque persone e la scocca è resistente a polvere e acqua IP67.

La batteria CR2032 sostituibile assicura lunga autonomia con avviso quando in esaurimento. La confezione è ricca: 4 localizzatori con batterie integrate, cordini sostituibili, 1 batteria CR2032 aggiuntiva, custodie protettive e anelli metallici. Un pacchetto completo che semplifica l’uso fin da subito e rende il kit adatto tanto alla vita quotidiana quanto ai viaggi.

