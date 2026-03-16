Incredibile 70% di sconto sullo smartwatch unisex con chiamate e sport

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Chiamate Bluetooth, 112 sport, IP68 e batteria di più giorni: lo smartwatch aycy oggi è in sconto del 70% su Amazon. Scopri l’offerta.

Amazon

È il momento giusto per puntare a uno smartwatch pratico e completo senza spendere troppo: su Amazon il aycy Smartwatch è in promozione con uno sconto del 70%. Per approfittarne subito, ecco il link diretto. L’esperienza d’uso è immediata: il collegamento con l’app GloryFit è rapido, le chiamate al polso risultano nitide grazie a microfono e altoparlante integrati e le notifiche di messaggi e social arrivano puntuali. Il dispositivo è leggero, con un display ampio e luminoso che si legge bene anche all’aperto, e garantisce un’autonomia di più giorni, ideale tra lavoro, sport e tempo libero. Completano il quadro le tante funzioni per il benessere e l’attività fisica, con monitoraggi utili e profili sportivi in abbondanza.

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aycy Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il aycy Smartwatch è proposto a 13,99€ con uno sconto del 70%. In pratica paghi solo il 30% del prezzo di listino e risparmi circa 32,64€ rispetto al valore pieno: un affare per chi cerca un wearable affidabile e funzionale a un costo estremamente accessibile. L’offerta è attiva al momento e può terminare senza preavviso.

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aycy Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è un display da 1,85" ad alta definizione, chiaro e reattivo, con quadranti personalizzabili via app GloryFit e luminosità regolabile su più livelli. La connettività Bluetooth 5.3 abilita chiamate direttamente dal polso e la ricezione delle notifiche da app come WhatsApp, Facebook e altre, così da restare aggiornato senza estrarre lo smartphone.

Per la salute trovi il monitoraggio 24/7 della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno con rilevazione delle fasi e la misurazione della saturazione dell’ossigeno. Lato sport, offre 112 modalità sportive e resiste a pioggia e nuoto grazie alla impermeabilità IP68, registrando parametri come passi, distanza, calorie e tempi con report in tempo reale.

La batteria si ricarica in circa 1,5 ore e garantisce fino a 7 giorni di utilizzo (fino a 30 giorni in standby). Non mancano funzioni smart utili come meteo, respirazione guidata, sveglie, controllo musica, promemoria sedentarietà e trova telefono. È compatibile con Android 5.0+ e iOS 9.0+. In dotazione trovi anche due cinturini e il cavo di ricarica, per iniziare subito a usarlo al meglio.

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