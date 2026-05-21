Inbox a zero stress: il pilota automatico di Libero Mail

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

È possibile automatizzare la nuova casella di posta di Libero Mail, gestendo l’accumulo di notifiche e organizzando i messaggi senza sforzo

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Se usi la tua casella di posta come la famosa sedia in camera da letto, sulla quale getti di tutto, la tua giornata digitale tipo sarà più complessa del dovuto. Pensi che ignorare per un po’ i messaggi in entrata non possa far danni, ma poi ti ritrovi con centinaia di notifiche.

Arrivi a questo punto e una inbox ordinata ti sembra un’utopia. Ecco, dunque, come stare alla larga da questo incubo con Libero Mail, o almeno iniziare a riparare il disastro commesso. A nessuno piace essere sommerso da messaggi non letti e notifiche di newsletter accumulatenel tempo. È un’esperienza fin troppo comune, che genera un sottile ma costante senso di confusione. Tuttavia, raggiungere l’obiettivo zero stress non è impossibile.

Non devi essere un mago della produttività ma, di certo, hai bisogno di un metodo che ti faccia sfruttare appieno gli strumenti della tua casella. Un archivio caotico non aiuta nessuno e spesso ti fa perdere mail importanti, come bollette o notifiche della banca o dell’Agenzia delle Entrate. Elimina una volta per tutte lo stress degli arretrati, ottimizza i filtri e gestisci i contenuti promo.

Automazione posta elettronica

Ottimizzare la tua casella di posta elettronica vuol dire riconoscere ciò di cui hai davvero bisogno. Devi agire con un preciso criterio se miri all’inbox zero. Analizza tutto e decidi cosa tenere. Alcune categorie di messaggi, però, puoi anche evitare di aprirle in prima persona. Basta affidarsi all’automazione della mail.

Libero Mail

Tutto ciò puoi farlo con Libero mail, tramite filtri automatici e un certo rigore. Apri la casella ogni giorno, ti ritrovi 50 nuovi messaggi, misti tra lavoro, bollette e newsletter, così il tuo cervello va in sovraccarico. Hai bisogno di un cambio di mentalità: la posta in arrivo dev’essere un luogo di transito, non di accumulo.

Puoi automatizzare Libero Mail in modo che faccia una parte del lavoro al tuo posto. Per riuscirci devi padroneggiare i filtri. Di fatto crei delle regole per gestire e ordinare ciò che arriva nella tua casella di posta.

Sposta alcune mail in una specifica cartella, bloccane altre ed eliminane alcune. Lavora sulle impostazioni a tua disposizione e, di colpo, una casella ottimizzata al meglio non ti sembrerà più qualcosa di irraggiungibile.

Regole e filtri

Su Libero Mail puoi impostare diverse azioni, decidendo tutti i criteri di cui hai bisogno per automatizzare la gestione dei messaggi di posta. Un passaggio importante da completare con attenzione, per evitare di identificare male i mittenti ed eliminare mail importanti.

Libero Mail

Passando alla pratica, clicca sull’icona delle impostazioni a forma di ingranaggio, che trovi in alto a destra. Clicca poi su “Tutte le impostazioni”, “Posta” e “Regole e Filtri”. Questa è la sezione dove puoi attivare le tue regole automatiche, che il sistema rispetterà sempre, a meno che non le cancelli:

mittenti bloccati;

risposta automatica;

inoltro automatico.

A ciò si aggiunge un pulsante che ti dà maggiore libertà: “Aggiungi regola”. Ti consente un ulteriore grado di personalizzazione. Aggiungi ad esempio “Organizza cartelle” come nome regola, inserisci poi una condizione, come ad esempio il tipo di oggetto che i messaggi devono contenere. Pensiamo a “viaggio” in questo caso. Scegli infine un’azione, come “Sposta in”, indicando in quale cartella specifica indirizzare il tutto.

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Immagina ora di indirizzare in una cartella “Fisco” tutte le comunicazioni provenienti dalle mail che usa l’Agenzia delle Entrate. Blocca alcuni mittenti che ritieni fastidiosi e organizza le newsletter che vorresti leggere con calma, senza però averle costantemente in vista nella generica “Posta arrivo”. Meglio una cartella o sottocartella specifica.

Non perdere più nulla: le 3 regole da impostare subito

Ti consiglio di creare una regola che intercetti le mail provenienti dai tuoi fornitori di energia, gas e telefonia. Come condizione indica i mittenti che accompagnano le comunicazioni, come Vodafone, Eni, Servizio Elettrico e così via. Come azioni, invece, sposta tutto in una cartella “Bollette”, evidenziandola come importante.

Di certo ti sarà utile organizzare anche le conferme d’ordine e le notifiche di spedizione. Imposta come condizione un oggetto contenente la parola “ordine”, “conferma d’acquisto” o “Spedito”. Come azione, invece, sposta tutto nella cartella “Shopping”. Avrai uno storico pulito di tutte le operazioni online, compresi eventuali resi o reclami.

L’ultimo canale preferenziale che dovresti di certo avere è quello dedicato alla gestione finanziaria. Come condizione indica il mittente corrispondente all’indirizzo ufficiale della tua banca. Come azione, infine, sposta tutto nella cartella “Banca”. Lavora per bene sulle tue regole e non ti ritroverai mai con una mail urgente nel cestino per errore. Al tempo stesso, in breve non avrai più una casella principale stracolma e illeggibile.