In sconto il NARWAL Freo X Ultra, robot per pulizie smart senza sforzo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot lavapavimenti e aspirapolvere con 8200 Pa, stazione base tutto-in-uno, anti-grovigli e laser: un’offerta ideale per pulizie profonde e senza sforzo

Amazon

Cerchi un alleato affidabile per la cura quotidiana dei pavimenti? L’NARWAL Freo X Ultra è in offerta su Amazon con uno sconto del 23% e rappresenta una soluzione completa per chi vuole aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo.

Si gestisce comodamente da app con programmi personalizzabili, mappa gli ambienti e consente di definire stanze e superfici. Apprezzata la semplicità d’uso, la possibilità di regolare la potenza, la precisione lungo i bordi e la cura automatica di scarico polvere e acqua, il tutto con un funzionamento silenzioso e affidabile.

Il sistema mette al centro la praticità: puoi scegliere se aspirare, lavare o combinare entrambe le funzioni. La personalizzazione per stanza e la gestione delle aree rendono le sessioni rapide e su misura, mentre la modalità intelligente decide in autonomia parametri e intensità. Un ulteriore plus è la manutenzione guidata via app e un’assistenza post-vendita rapida ed efficace, pensata per mantenere il robot sempre al massimo delle prestazioni.

NARWAL Freo X Ultra

NARWAL Freo X Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta il prezzo a 459,00€ con -23% di sconto. In pratica, il risparmio è di circa 140€ rispetto al prezzo pieno. Una promo molto interessante per un robot 2-in-1 che combina pulizia profonda e gestione automatizzata, ideale per famiglie e per chi convive con animali domestici e desidera ridurre al minimo la manutenzione quotidiana.

NARWAL Freo X Ultra

NARWAL Freo X Ultra: le caratteristiche tecniche

Il cuore della proposta è la combinazione di aspirazione da 8.200 Pa e lavaggio ad alte prestazioni: le testine brevettate esercitano 12N di pressione e ruotano a 180 RPM, mentre la tecnologia AI DirtSense rileva il livello di sporco e insiste finché i pavimenti non risultano perfettamente puliti. Grazie alla funzione EdgeSwing arriva fino ai bordi, rifinendo angoli e battiscopa.

La spazzola Zero-Grovigli convoglia capelli e peli direttamente nel sacchetto, con tasso di aggrovigliamento 0% e rimozione del 99,5% dei capelli (certificazioni SGS e TÜV). La stazione base tutto-in-uno lava, asciuga e rifornisce i mop, pulisce e si asciuga autonomamente e gestisce il detergente: un vero centro di manutenzione automatica.

Per la polvere, un sistema integrato la comprime offrendo fino a 7 settimane senza svuotamenti frequenti, con sacchetto usa e getta o contenitore standard. La navigazione è di livello: i tre laser mappano con precisione millimetrica ed evitano anche ostacoli piccoli e bassi, pulendo fino ai bordi. Dati tecnici: modello YJCC015, colore Freo X Ultra, dimensioni 37 x 43,4 x 41,5 cm, peso 17,6 kg, senza fili, alimentazione 220V.

NARWAL Freo X Ultra