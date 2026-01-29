Libero
In sconto del 30% il monitor da 27’’ con schermo anti-affaticamento

MSI PRO MP275Q in sconto: 27'' WQHD, 100 Hz e comfort visivo TÜV. Monitor con altoparlanti e VESA, ideale per lavoro e intrattenimento.

In sconto del 30% il monitor da 27’’ con schermo anti-affaticamento Amazon

Se cerchi un monitor affidabile per lavoro e studio, l’MSI PRO MP275Q è oggi in forte ribasso: approfitta di uno sconto del 30% su Amazon. La proposta punta su praticità, qualità d’immagine e comfort visivo, rendendolo perfetto per la scrivania domestica o l’ufficio.

Si configura in un attimo e offre un’esperienza fluida e piacevole, con immagine nitida e colori equilibrati. Non affatica gli occhi durante le lunghe sessioni e integra altoparlanti utili per videochiamate e contenuti multimediali; design curato e utilizzo immediato completano il quadro.

MSI PRO MP275Q

MSI PRO MP275Q

139,99 €199,00 € -59,01 € (30%)

MSI PRO MP275Q: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi MSI PRO MP275Q in offerta a 139,99€, con sconto del 30% rispetto al prezzo di listino: il risparmio è di 60 euro. Un prezzo particolarmente interessante per chi desidera un monitor orientato alla produttività e all’intrattenimento leggero, con attenzione al comfort visivo.

La proposta rappresenta un ottimo equilibrio tra qualità e valore: ideale per chi lavora con documenti, naviga tra più finestre e vuole una resa grafica fluida e piacevole. Se vuoi cogliere l’occasione, puoi passare direttamente alla pagina del prodotto su Amazon e completare l’acquisto in pochi clic.

MSI PRO MP275Q: le caratteristiche tecniche

Il monitor adotta un pannello IPS da 27" WQHD (2560 x 1440) con refresh rate a 100 Hz, capace di offrire immagini più fluide e reattive rispetto ai classici 60 Hz. La resa cromatica è curata grazie alla copertura 100% sRGB con profondità colore 10 bit (8 bit + FRC) per 1,07 miliardi di colori, luminosità di 300 nit e contrasto 1300:1. Con l’app MSI Display Kit puoi regolare rapidamente profili e impostazioni per display, produttività e colore.

Per il comfort visivo trovi la suite MSI EyesErgo, con Less Blue Light e Anti-Flicker certificati TÜV Rheinland, oltre al software Eye-Q Check e al trattamento anti-riflesso: un pacchetto pensato per ridurre l’affaticamento durante le sessioni prolungate.

Completa la dotazione una buona versatilità d’uso: VESA 100 mm per montaggio a braccio o parete, supporto con inclinazione regolabile e clip per la gestione dei cavi. Non mancano gli altoparlanti integrati da 2W, ideali per videochiamate, e una connettività aggiornata e retrocompatibile con HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2a e uscita cuffie, così da collegare facilmente PC e altre sorgenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

