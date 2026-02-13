Libero
In promo Aqua Optima Lumi, il distributore compatto per acqua filtrata

Acqua fredda e filtrata con filtro a 5 fasi e capacità 8,2 L: Aqua Optima Lumi è in offerta al 25%, design compatto da banco e cartuccia Evolve+ inclusa.

In promo Aqua Optima Lumi, il distributore compatto per acqua filtrata Amazon

Se cerchi un modo pratico per avere acqua fredda e filtrata sempre a portata di mano, l’Aqua Optima Lumi è oggi in promozione su Amazon con uno sconto del 25%. Il prezzo scende a 89,90€ con un risparmio di circa 30 euro rispetto al listino. In confezione trovi anche una cartuccia Evolve+ con durata di 30 giorni, così puoi iniziare subito. È una soluzione compatta e comoda per la cucina o l’ufficio, pensata per migliorare il gusto dell’acqua e renderla più piacevole da bere ogni giorno.

Nell’uso quotidiano spiccano praticità e comfort: il design da banco è compatto e sta bene sul piano di lavoro, l’erogazione offre acqua piacevolmente fresca e il funzionamento è silenzioso. La manutenzione è semplice, con componenti che si smontano e si puliscono facilmente, e il gusto dell’acqua risulta più leggero, privo dei fastidiosi sentori di cloro. Da considerare solo che il flusso non è tra i più rapidi e che le istruzioni potrebbero essere più chiare—piccoli compromessi rispetto alla comodità di ridurre le bottiglie in plastica e semplificare la routine idrica in casa.

Aqua Optima Lumi

Aqua Optima Lumi

89,90 €119,99 € -30,09 € (25%)

Aqua Optima Lumi: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante per chi desidera un distributore d’acqua filtrata da banco: l’Aqua Optima Lumi è in offerta al 25% a 89,90€, con un risparmio di circa 30 euro. Un prezzo accessibile per questa categoria di prodotto, ideale per passare all’acqua del rubinetto filtrata e ridurre gli ingombri delle casse di bottiglie. Nella dotazione è inclusa una cartuccia Evolve+ (durata fino a 30 giorni) per partire immediatamente.

Aqua Optima Lumi

Aqua Optima Lumi

89,90 €119,99 € -30,09 € (25%)

Aqua Optima Lumi: le caratteristiche tecniche

Con il tocco di un pulsante, Lumi eroga acqua fredda e rinfrescante, raffreddandola due volte più velocemente di una caraffa in frigorifero. La filtrazione a cinque fasi riduce in modo efficace microplastiche, cloro, calcare, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti, offrendo un’acqua dal gusto più puro per bevande calde e fredde. Il design compatto si integra facilmente su qualsiasi piano di lavoro, liberando spazio in frigo.

La capacità totale è di 8,2 L, con 5,3 L di acqua filtrata pronta all’uso (fino a 10 bicchieri). Specifiche principali: 70W di potenza, colore nero, materiale plastico, dimensioni di 50 × 50 × 28 cm e peso di 5,92 kg. Compatibile con filtri Evolve ed Evolve+. Sul fronte sostenibilità e risparmio: ogni filtro può evitare l’uso di fino a 200 bottiglie monouso e l’acqua filtrata costa circa 4 centesimi al litro, fino al 95% più economica rispetto all’acqua in bottiglia.

Aqua Optima Lumi

Aqua Optima Lumi

89,90 €119,99 € -30,09 € (25%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

