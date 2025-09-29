Streaming pirata: l'Italia dichiara guerra ai contenuti illegali

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di otto persone accusate di guidare una rete criminale per la diffusione illecita di contenuti televisivi tramite IPTV pirata.

Le indagini hanno svelato un business milionario capace di generare oltre 10 milioni di euro in pochi mesi, per danni stimati per circa 30 milioni di euro al mese all’industria audiovisiva.

In Italia continua la lotta alla pirateria audiovisiva: grazie a un’operazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dalla Polizia di Stato è stata eseguita un’ordinanza cautelare nei confronti di otto persone. Gli indagati sono stati accusati di diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica.

Secondo le autorità, questa ordinanza rappresenta un duro colpo al fenomeno dello streaming pirata nel nostro Paese, diventato il centro nevralgico di una rete criminale organizzata su scala nazionale e internazionale.

Pirateria informatica, cosa sta succedendo in Italia

L’operazione in questione rappresenta lo sviluppo della maxi-inchiesta Gotha del 2022, che aveva portato a oltre 70 perquisizioni in tutta Italia. In questa nuova fase investigativa, attraverso l’analisi di dispositivi sequestrati e il monitoraggio dei flussi finanziari, gli investigatori hanno ricostruito l’intera catena organizzativa dell’organizzazione criminale.

Secondo l’accusa, l’organizzazione era specializzata nella diffusione di palinsesti live e contenuti on demand protetti da copyright appartenenti a colossi come Sky, Dazn, Mediaset, Prime Video e Netflix. Il sistema operava tramite una rete di IPTV illegali che adottavano marchi ingannevoli, creati per richiamare piattaforme ufficiali come: NOWTV, UNITY, PLAYTV, PLATINUM, ENJOY, HERMES, LUCKYSTREAMING, SKYNET e GOLDRAKE.

L’organizzazione stabiliva i prezzi degli abbonamenti, le modalità di distribuzione e addirittura la sospensione dei servizi, controllando e gestendo a propria discrezione il mercato nero.

Per sfuggire alle indagini, gli indagati utilizzavano applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi per l’intestazione di utenze telefoniche, carte di credito e abbonamenti televisivi. I reseller erano vincolati da rigide regole interne e mentre i server erano noleggiati presso società di hosting estere e gestiti da affiliati con competenze informatiche avanzate.

La pirateria informatica è un danno all’economia italiana

Come già accaduto in casi analoghi, anche stavolta le indagini hanno portato alla luce un business milionario che nei soli mesi monitorati ha generato oltre 10 milioni di euro di guadagni illeciti con un danno stimato per l’industria audiovisiva che si aggira attorno ai 30 milioni di euro al mese.

Secondo le prime dichiarazioni delle autorità, l’operazione ha anche rivelato informazioni cruciale su circa il 70% dello streaming illegale in Italia, un’attività che coinvolgeva oltre 900 mila utenti attivi.

Numeri, chiaramente, molto importanti che dimostrano come la condivisione e la fruizione di contenuti in streami pirata non è più un fenomeno marginale, ma è diventato un mercato criminale strutturato e molto redditizio.

Un vero e proprio impero illegale che, se non adeguatamente contrastato, rischia di mettere in crisi l’intero settore dell’audiovisivo italiano ed europeo, con gravi ripercussioni economiche, occupazionali e culturali su larga scala.