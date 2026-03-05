Imperdibile sconto sul robot che aspira e lava: risparmi oltre 900€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Stazione all-in-one, 20000Pa, dToF e autonomia estesa: Lefant M3Max è in offerta su Amazon con forte sconto. Scopri come può rivoluzionare la pulizia.

Amazon

Cerchi un aiuto domestico completo e affidabile? Lefant M3Max oggi è protagonista di uno sconto del 72% su Amazon: un’occasione notevole per chi vuole passare a un robot aspirapolvere lavapavimenti senza compromessi. Con il link diretto all’offerta lo trovi a 359,99 €. Dalle impressioni d’uso emerge un dispositivo solido, silenzioso e semplice da gestire: l’app è intuitiva e permette di programmare facilmente le pulizie. Si muove con sicurezza tra arredi e superfici diverse, gestendo bene parquet, piastrelle e piccoli tappeti, e risulta pratico da mantenere pulito. Anche il design è curato e piacevole.

In sintesi, un alleato concreto per la routine quotidiana: copertura accurata degli ambienti, comandi smart dallo smartphone e una conduzione fluida che riduce al minimo gli interventi manuali. Se cerchi praticità ed efficienza, questa promo merita attenzione.

Lefant M3Max

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lefant M3Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Lefant M3Max è proposto a 359,99 € con un ribasso del 72%. Considerando il taglio applicato, il risparmio rispetto al prezzo di listino è di circa 926 €, un valore davvero rilevante per un robot con dotazione completa. Il rapporto qualità/prezzo risulta particolarmente competitivo per chi cerca una soluzione con stazione All‑in‑One e funzionalità avanzate, inclusa la gestione del lavaggio.

L’offerta è attiva al momento della pubblicazione: per verificare condizioni e disponibilità aggiornate, accedi subito al link diretto e aggiungi il prodotto al carrello.

Lefant M3Max

Lefant M3Max: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Lefant M3Max è l’aspirazione ciclonica da 20000Pa con spazzola a V e sistema a doppio pettine anti-groviglio: una combinazione pensata per catturare polvere fine, detriti e peli di animali, mantenendo prestazioni costanti anche sui tappeti.

La navigazione dToF a 360° crea mappe dettagliate e riconosce le stanze, con possibilità di salvare più livelli. Il sistema di evitamento ostacoli PSD a 190° e la tecnologia FreeMove migliorano i movimenti tra mobili e arredi, riducendo blocchi e urti. L’autonomia arriva fino a 210 minuti con funzione di ripresa dal punto esatto dopo la ricarica.

La stazione All‑in‑One integra autosvuotamento 3,2L, lavaggio dei mop a 45°C e asciugatura ad aria, con serbatoi separati da 2,5L per acqua pulita e sporca. Il doppio mop rotante a 200 RPM applica una pressione costante sul pavimento e si solleva di 9 mm sui tappeti per proteggere i tessuti.

Completa il pacchetto il controllo smart via App, WiFi 2.4G/5G e comandi vocali con Alexa e Google Assistant, per un’integrazione semplice nella smart home e programmazioni personalizzate.

Lefant M3Max