Libero
OFFERTE

Imperdibile sconto sul robot che aspira e lava: risparmi oltre 900€

Stazione all-in-one, 20000Pa, dToF e autonomia estesa: Lefant M3Max è in offerta su Amazon con forte sconto. Scopri come può rivoluzionare la pulizia.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Imperdibile sconto sul robot che aspira e lava: risparmi oltre 900€ Amazon

Cerchi un aiuto domestico completo e affidabile? Lefant M3Max oggi è protagonista di uno sconto del 72% su Amazon: un’occasione notevole per chi vuole passare a un robot aspirapolvere lavapavimenti senza compromessi. Con il link diretto all’offerta lo trovi a 359,99 €. Dalle impressioni d’uso emerge un dispositivo solido, silenzioso e semplice da gestire: l’app è intuitiva e permette di programmare facilmente le pulizie. Si muove con sicurezza tra arredi e superfici diverse, gestendo bene parquet, piastrelle e piccoli tappeti, e risulta pratico da mantenere pulito. Anche il design è curato e piacevole.

In sintesi, un alleato concreto per la routine quotidiana: copertura accurata degli ambienti, comandi smart dallo smartphone e una conduzione fluida che riduce al minimo gli interventi manuali. Se cerchi praticità ed efficienza, questa promo merita attenzione.

Lefant M3Max

Lefant M3Max

359,99 €1.299,99 € -940,00 € (72%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Lefant M3Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Lefant M3Max è proposto a 359,99 € con un ribasso del 72%. Considerando il taglio applicato, il risparmio rispetto al prezzo di listino è di circa 926 €, un valore davvero rilevante per un robot con dotazione completa. Il rapporto qualità/prezzo risulta particolarmente competitivo per chi cerca una soluzione con stazione All‑in‑One e funzionalità avanzate, inclusa la gestione del lavaggio.

L’offerta è attiva al momento della pubblicazione: per verificare condizioni e disponibilità aggiornate, accedi subito al link diretto e aggiungi il prodotto al carrello.

Lefant M3Max

Lefant M3Max

359,99 €1.299,99 € -940,00 € (72%)

Lefant M3Max: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Lefant M3Max è l’aspirazione ciclonica da 20000Pa con spazzola a V e sistema a doppio pettine anti-groviglio: una combinazione pensata per catturare polvere fine, detriti e peli di animali, mantenendo prestazioni costanti anche sui tappeti.

La navigazione dToF a 360° crea mappe dettagliate e riconosce le stanze, con possibilità di salvare più livelli. Il sistema di evitamento ostacoli PSD a 190° e la tecnologia FreeMove migliorano i movimenti tra mobili e arredi, riducendo blocchi e urti. L’autonomia arriva fino a 210 minuti con funzione di ripresa dal punto esatto dopo la ricarica.

La stazione All‑in‑One integra autosvuotamento 3,2L, lavaggio dei mop a 45°C e asciugatura ad aria, con serbatoi separati da 2,5L per acqua pulita e sporca. Il doppio mop rotante a 200 RPM applica una pressione costante sul pavimento e si solleva di 9 mm sui tappeti per proteggere i tessuti.

Completa il pacchetto il controllo smart via App, WiFi 2.4G/5G e comandi vocali con Alexa e Google Assistant, per un’integrazione semplice nella smart home e programmazioni personalizzate.

Lefant M3Max

Lefant M3Max

359,99 €1.299,99 € -940,00 € (72%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963