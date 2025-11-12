Imperdibile coupon da 500€ su questa centrale elettrica portatile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Risparmio di 500€ sulla centrale elettrica portatile da 1152 Wh e 1800 W con batteria LiFePO4, ricarica 0-80% in 40 minuti e pannello solare 100 W incluso

Se cerchi una power station portatile completa per casa, viaggio e campeggio, la ALLPOWERS R1500 con pannello solare da 100W è oggi in offerta su Amazon. Si distingue per la facilità di trasporto, l’uso versatile dentro e fuori casa e un funzionamento silenzioso, con capacità di gestire anche carichi impegnativi.

Il kit offre un approccio pratico all’energia off-grid e al backup domestico, con ricarica molto rapida e opzioni di espansione della batteria. Da segnalare che alcuni aspetti operativi come la portata del Bluetooth e la maneggevolezza del pannello possono richiedere qualche attenzione, ma l’esperienza complessiva è positiva e supportata da un’assistenza puntuale.

Scopri l’offerta e i dettagli sul prodotto al link diretto Amazon.

ALLPOWERS R1500: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la ALLPOWERS R1500 è proposta a 599,99€, grazie a un coupon da 500€ che fa crollare il costo dal prezzo di partenza di 1.099,99€. Parliamo di un bundle che include la centrale elettrica e il pannello solare pieghevole da 100W, una soluzione pensata per garantire autonomia energetica in contesti come campeggio, furgoni camperizzati o come backup domestico. L’offerta è attiva direttamente sulla pagina prodotto, accessibile dal link dedicato, così da avere una panoramica chiara del pacchetto e degli accessori inclusi.

ALLPOWERS R1500: le caratteristiche tecniche

La ALLPOWERS R1500 integra una batteria LiFePO4 da 1152Wh e un’uscita AC fino a 1800W (picco 3000W), ideale per alimentare apparecchi domestici e strumenti da campeggio. La ricarica via cavo CA porta dal 0 all’80% in soli 40 minuti, mentre il regolatore MPPT consente un ingresso solare fino a 650W. In più, la modalità di ricarica silenziosa mantiene la rumorosità sotto i 43 dB, utile in ambienti condivisi o durante le ore notturne.

Sul fronte delle uscite, trovi 4 prese AC a onda sinusoidale pura (220V 1800W), 2 USB-C da 100W, 2 USB-A 18W, 2 ricariche wireless da 15W e una presa auto 12V/10A, coprendo smartphone, laptop, piccoli elettrodomestici e accessori. La capacità è espandibile collegando fino a 3 moduli aggiuntivi ALLPOWERS B1000 per arrivare a 4608Wh.

Il pannello solare da 100W è pieghevole, con efficienza fino al 22%, struttura in nylon resistente e supporti regolabili per massimizzare l’esposizione. Nel kit trovi cavo AC, cavi solari (XT60 e DC5521) e adattatori utili per una messa in funzione immediata. In sintesi, un set completo che punta su rapidità di ricarica, ricca dotazione di porte e flessibilità di utilizzo.

