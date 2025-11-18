Imperdibile 80% di sconto sullo smartwatch con chiamate Bluetooth

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Caccia all’offerta? Su Amazon trovi il Jugeman Smartwatch con uno sconto dell’80% che lo porta a un prezzo davvero accessibile. È un modello pensato per l’uso quotidiano: comodo al polso, con design curato e una dotazione smart completa per chiamate, sport e benessere. Colpiscono la facilità d’uso e la brillantezza del display, mentre l’esperienza complessiva è valorizzata da un’app dedicata semplice e funzionale. In poche parole, un compagno affidabile che unisce stile e praticità.

Nel quotidiano si fa apprezzare per la sua praticità: gestione delle chiamate direttamente dal polso, notifiche puntuali e autonomia che accompagna per più giorni. La costruzione risulta solida e gradevole, con una sensazione premium superiore alla cifra richiesta. Se cerchi uno smartwatch versatile e dal rapporto qualità/prezzo aggressivo, questa è un’opportunità da non perdere.

Jugeman Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Jugeman Smartwatch è in offerta a 19,99€ con un sconto dell’80%. Il taglio di prezzo è significativo e ti permette di risparmiare circa 80 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un affare concreto per chi desidera entrare nel mondo degli smartwatch con funzioni complete senza sforare il budget.

Jugeman Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Il dispositivo adotta un display TFT da 1,96 pollici a colori con interfaccia touch reattiva e oltre 250 quadranti tra cui scegliere, oltre alla possibilità di personalizzare lo sfondo con le tue immagini. La connettività Bluetooth 5.3 consente di effettuare e rispondere alle chiamate dal polso e di ricevere notifiche da app come SMS, WhatsApp e social.

Per il benessere, trovi cardiofrequenzimetro 24H e monitoraggio del sonno (sonno leggero/profondo e veglia) per tenere sotto controllo le principali metriche. Lato sport, ci sono 113+ modalità per tracciare passi, distanza, tempo e calorie; la certificazione IP68 copre le esigenze di resistenza quotidiana all’acqua.

La batteria da 300 mAh offre fino a 7 giorni di uso e 26 giorni in standby, con ricarica completa in circa 2–2,5 ore. Non mancano funzioni extra come meteo, sveglia, timer, cronometro, controllo musica, controllo fotocamera, promemoria sedentario, monitoraggio del ciclo e "trova telefono". Si associa all’app GloryFit per visualizzare e salvare i dati giornalieri; in confezione sono inclusi orologio, cavo di ricarica magnetico e istruzioni.

