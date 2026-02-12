Imperdibile 68% di sconto per il robot aspirapolvere e lavapavimenti

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Navigazione laser dToF, 4000Pa e autonomia estesa: l’offerta sul LEFANT M1 Gen1 rende semplice aspirare e lavare i pavimenti, anche con peli animali.

Offerta notevole per il LEFANT M1 Gen1, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che oggi scende a un prezzo davvero aggressivo con uno sconto del 68%. Qui trovi il link diretto. Si distingue per l’efficacia sui pavimenti duri e sui peli degli animali, il profilo sottile che arriva sotto mobili e divani e un’autonomia ampia che copre comodamente superfici generose. La funzione di lavaggio distribuisce l’acqua in modo uniforme e l’app offre un controllo semplice e mirato. Da considerare solo qualche accortezza con cavi a terra e piccoli ostacoli, oltre a una mappa che talvolta può richiedere un perfezionamento: nel complesso, un pacchetto affidabile e con ottimo rapporto qualità/prezzo.

LEFANT M1 Gen1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: il LEFANT M1 Gen1 è in offerta a 119,99€ con un taglio del 68%. Tradotto, significa un risparmio di circa 255€ rispetto al prezzo pieno. Uno sconto così incisivo porta a casa un robot completo di aspirazione e lavaggio a una cifra particolarmente conveniente. Se cerchi un aiuto quotidiano per tenere i pavimenti in ordine, questa promo è tra le più interessanti del momento.

La disponibilità è sullo store Amazon: controlla la pagina dell’offerta per eventuali variazioni e per procedere rapidamente all’acquisto.

LEFANT M1 Gen1: le caratteristiche tecniche

Il LEFANT M1 Gen1 punta sulla navigazione laser dToF, progettata per mappare la casa con precisione, riconoscendo in tempo reale ostacoli e dislivelli e pianificando percorsi ordinati per una copertura completa degli ambienti. Il design ultra slim da 32 cm gli consente di passare sotto letti, divani e mobili bassi, con una linea minimal in elegante colore grigio.

Sul fronte della pulizia a secco offre un’aspirazione fino a 4000Pa, efficace su polvere, briciole e peli di animali, con un serbatoio polvere da 520 ml che riduce la frequenza di svuotamento. Per il lavaggio integra un serbatoio dell’acqua da 160 ml con flusso regolabile, così da mantenere parquet, piastrelle e laminati puliti senza aloni o eccessi.

La batteria da 4000 mAh assicura un’autonomia fino a 200 minuti. Quando l’energia si esaurisce, il robot torna alla base per la ricarica e poi riprende il lavoro dal punto esatto in cui si era fermato, garantendo continuità senza interventi manuali. Non mancano il controllo da app e la compatibilità con Alexa/Google Home, per gestire in modo flessibile stanze, zone e routine di pulizia.

