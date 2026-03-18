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Imperdibile 63% di sconto sulla bilancia da cucina in acciaio inox

Bilancia Beurer KS 22 in acciaio inox con tara, g/oz e scala al grammo: oggi in forte sconto, compatta e ideale per cucine poco spaziose.

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Imperdibile 63% di sconto sulla bilancia da cucina in acciaio inox Amazon

Occasione da non perdere per chi desidera una bilancia da cucina pratica e affidabile: la Beurer KS 22 è in promozione su Amazon con uno sconto del 63%. Compatta e maneggevole, è pensata per occupare pochissimo spazio e semplificare le pesate di tutti i giorni. Per approfittare subito dell’offerta, clicca qui.

Dalla prova d’uso emergono punti di forza chiari: la bilancia è leggera, facile da riporre e comoda per un utilizzo frequente. Nel quotidiano si dimostra precisa e funzionale; da tenere presente che, con piatti molto ampi, il display può risultare parzialmente coperto. Il design essenziale e la struttura salvaspazio la rendono una scelta adatta anche a cucine piccole, con un buon equilibrio tra praticità e aspetto estetico.

Beurer KS 22

Beurer KS 22

9,99 €(9,99 € / unità)26,99 € -17,00 € (63%)

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Beurer KS 22: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Beurer KS 22 è proposta a 9,99€ con uno sconto del 63%: significa che risparmi circa 17 euro rispetto al prezzo di partenza. Un taglio di prezzo deciso che rende questa bilancia una scelta conveniente per chi vuole aggiungere uno strumento semplice e preciso al proprio set da cucina senza spendere molto.

L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina prodotto: se cerchi un accessorio affidabile e dal prezzo accessibile, questa promozione è un ottimo punto di ingresso nel mondo Beurer.

Beurer KS 22

Beurer KS 22

9,99 €(9,99 € / unità)26,99 € -17,00 € (63%)

Beurer KS 22: le caratteristiche tecniche

La superficie d’appoggio in acciaio inox satinato garantisce resistenza e facilità di pulizia. La bilancia offre una portata fino a 3 kg con graduazione di 1 g per la massima precisione nelle ricette. Non mancano la funzione tara, la commutazione tra g/oz, lo spegnimento automatico e l’indicatore di sovraccarico, mentre i piedini antiscivolo assicurano stabilità sul piano di lavoro.

Compatta nelle dimensioni (17 x 11,5 x 2,7 cm) con piatto da 11 x 11 cm, integra un display da 4,5 x 1,6 cm con cifre da 15 mm ben leggibili. È alimentata da 1 batteria CR2032 inclusa in confezione. Per una misurazione corretta, posizionala su una superficie piana e attendi che compaia "000" prima di pesare; evita inoltre forti campi elettromagnetici che possono influire sulla precisione. Marca: Beurer; modello articolo: 704.10.

Beurer KS 22

Beurer KS 22

9,99 €(9,99 € / unità)26,99 € -17,00 € (63%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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