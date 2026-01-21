Libero
OFFERTE

Imperdibile 50% di sconto sulla telecamera WiFi per la sicurezza smart

Telecamera da interno blurams con video 2K, 360°, visione notturna e audio a due vie. Disponibile con coupon del 50% su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Imperdibile 50% di sconto sulla telecamera WiFi per la sicurezza smart Amazon

Se cerchi una soluzione affidabile per la sorveglianza in casa, la blurams 2K Telecamera Wifi Interno è oggi protagonista di una promozione da cogliere al volo: è disponibile con coupon del 50%. Grazie al controllo da app e alla possibilità di ruotare l’inquadratura, offre una gestione pratica degli ambienti. Colpiscono la visione notturna chiara, la facilità d’installazione e la reattività alle attività rilevate, con notifiche immediate sullo smartphone. La qualità costruttiva è curata e l’audio bidirezionale consente di comunicare in tempo reale. Per scoprire tutti i dettagli e l’offerta attiva visita la pagina Amazon dedicata.

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

39,99 €

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

blurams 2K Telecamera Wifi Interno: prezzo, offerta e sconto Amazon

La blurams 2K Telecamera Wifi Interno è proposta a 39,99€ e puoi applicare un coupon del 50% direttamente nella pagina prodotto. Una soluzione dal prezzo accessibile per chi desidera aumentare la sicurezza domestica con un dispositivo intelligente e facile da gestire via app. Ricorda di verificare la presenza del coupon al momento dell’acquisto: l’attivazione è semplice e consente di ottenere lo sconto in un clic. L’offerta è disponibile su Amazon al link riportato sopra.

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

39,99 €

blurams 2K Telecamera Wifi Interno: le caratteristiche tecniche

Questa videocamera si distingue per la risoluzione 2K, che offre maggiore dettaglio e nitidezza rispetto ai formati più comuni. La copertura è a 360° e si gestisce dall’app blurams, così da controllare l’intera stanza ruotando l’inquadratura a piacimento. Il rilevamento del movimento con avvisi in tempo reale invia notifiche sul telefono e segue automaticamente ciò che accade, permettendo di non perdere i momenti importanti.

Di notte, i LED infrarossi garantiscono una visione notturna chiara fino a circa 10 metri, così da monitorare ambienti e animali domestici anche al buio. L’audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati consente di ascoltare e parlare tramite la videocamera, utile per interagire con chi è in casa o scoraggiare intrusi, supportato anche dalla presenza della sirena.

Per l’archiviazione, si può scegliere tra scheda microSD (fino a 128GB) e cloud con elevati standard di sicurezza (inclusi ISO 27001 e SOC 2). La connessione è Wi‑Fi e l’uso è pensato per ambienti interni. Il fattore di forma a cupola e il montaggio a parete la rendono versatile nel posizionamento, mentre l’alimentazione è a 5V. In sintesi, una soluzione completa per tenere sotto controllo gli spazi con praticità e qualità d’immagine superiore.

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

39,99 €

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963