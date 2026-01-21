Imperdibile 50% di sconto sulla telecamera WiFi per la sicurezza smart

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se cerchi una soluzione affidabile per la sorveglianza in casa, la blurams 2K Telecamera Wifi Interno è oggi protagonista di una promozione da cogliere al volo: è disponibile con coupon del 50%. Grazie al controllo da app e alla possibilità di ruotare l’inquadratura, offre una gestione pratica degli ambienti. Colpiscono la visione notturna chiara, la facilità d’installazione e la reattività alle attività rilevate, con notifiche immediate sullo smartphone. La qualità costruttiva è curata e l’audio bidirezionale consente di comunicare in tempo reale. Per scoprire tutti i dettagli e l’offerta attiva visita la pagina Amazon dedicata.

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

blurams 2K Telecamera Wifi Interno: prezzo, offerta e sconto Amazon

La blurams 2K Telecamera Wifi Interno è proposta a 39,99€ e puoi applicare un coupon del 50% direttamente nella pagina prodotto. Una soluzione dal prezzo accessibile per chi desidera aumentare la sicurezza domestica con un dispositivo intelligente e facile da gestire via app. Ricorda di verificare la presenza del coupon al momento dell’acquisto: l’attivazione è semplice e consente di ottenere lo sconto in un clic. L’offerta è disponibile su Amazon al link riportato sopra.

blurams 2K Telecamera Wifi Interno

blurams 2K Telecamera Wifi Interno: le caratteristiche tecniche

Questa videocamera si distingue per la risoluzione 2K, che offre maggiore dettaglio e nitidezza rispetto ai formati più comuni. La copertura è a 360° e si gestisce dall’app blurams, così da controllare l’intera stanza ruotando l’inquadratura a piacimento. Il rilevamento del movimento con avvisi in tempo reale invia notifiche sul telefono e segue automaticamente ciò che accade, permettendo di non perdere i momenti importanti.

Di notte, i LED infrarossi garantiscono una visione notturna chiara fino a circa 10 metri, così da monitorare ambienti e animali domestici anche al buio. L’audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati consente di ascoltare e parlare tramite la videocamera, utile per interagire con chi è in casa o scoraggiare intrusi, supportato anche dalla presenza della sirena.

Per l’archiviazione, si può scegliere tra scheda microSD (fino a 128GB) e cloud con elevati standard di sicurezza (inclusi ISO 27001 e SOC 2). La connessione è Wi‑Fi e l’uso è pensato per ambienti interni. Il fattore di forma a cupola e il montaggio a parete la rendono versatile nel posizionamento, mentre l’alimentazione è a 5V. In sintesi, una soluzione completa per tenere sotto controllo gli spazi con praticità e qualità d’immagine superiore.

blurams 2K Telecamera Wifi Interno