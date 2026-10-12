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L'impastatrice Kenwood Chef XL ti aiuta in cucina con motore da 1200W, ciotola da 6,7 L e nella confezione trovi anche un kit di utensili. Sconto del 37% e prezzo crollato.

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Quando si preparano pane, pizza o dolci in casa, il tempo e la fatica per impastare a mano possono scoraggiare anche i più appassionati. Con uno sconto del 37%, la Kenwood Chef XL Impastatrice Planetaria ti permette di affrontare ricette impegnative con molta meno fatica e risultati più costanti, diventando un aiuto quotidiano in cucina. Scopri lo sconto del 37% direttamente su Amazon.

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Questa impastatrice planetaria è pensata per accompagnare davvero ogni fase delle tue preparazioni, dalle basi più semplici agli impasti più corposi. Grazie ai suoi accessori dedicati per impastare, montare e miscelare, si adatta facilmente a ricette molto diverse tra loro, aiutandoti a ottenere impasti omogenei e ben lavorati. La combinazione tra motore potente e grande capacità della ciotola la rende adatta sia a chi cucina solo per la famiglia, sia a chi ama organizzare cene e preparare più porzioni in una sola volta.

Kenwood Chef XL in offerta su Amazon: sconto del 37%

In questo momento la Kenwood Chef XL Impastatrice Planetaria KVL4100W è proposta su Amazon a 239,90€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Grazie alla promo puoi portarti a casa la Kenwood Chef XL a soli 239,90€ approfittando di uno dei ribassi più interessanti su questa fascia di impastatrici, ideale per chi cerca una planetaria capiente e potente senza salire nei prezzi dei modelli professionali.

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L’impastatrice Kenwood con il motore da 1200W e la ciotola da 6,7 litri

Se ami panificare o preparare dolci in casa ma non vuoi più faticare con impasti duri e lunghe sessioni di lavorazione manuale, questa impastatrice planetaria nasce proprio per alleggerire il lavoro in cucina e rendere più semplice sperimentare nuove ricette.

Motore da 1200 W che si adatta al carico : la potenza elevata è pensata per gestire senza sforzo anche impasti pesanti, ma viene erogata in modo intelligente così da usare solo quella necessaria. Questo aiuta a lavorare a lungo senza cali di prestazioni e a ottenere impasti ben incordati.

: la potenza elevata è pensata per gestire senza sforzo anche impasti pesanti, ma viene erogata in modo intelligente così da usare solo quella necessaria. Questo aiuta a lavorare a lungo senza cali di prestazioni e a ottenere impasti ben incordati. Ciotola da 6,7 litri lavabile in lavastoviglie : la capacità generosa permette di preparare grandi quantità di impasto in una sola volta, ideale per famiglie numerose o per chi cucina in anticipo. Il fatto che sia lavabile in lavastoviglie semplifica molto la pulizia a fine preparazione.

: la capacità generosa permette di preparare grandi quantità di impasto in una sola volta, ideale per famiglie numerose o per chi cucina in anticipo. Il fatto che sia lavabile in lavastoviglie semplifica molto la pulizia a fine preparazione. Tre utensili inclusi: frusta, gancio impastatore e frusta a K : puoi passare da impasti per pane e pizza a creme, torte e composti più delicati usando lo strumento più adatto. Questo riduce gli sforzi manuali e migliora la resa di ogni ricetta, dai lievitati alle montate leggere.

: puoi passare da impasti per pane e pizza a creme, torte e composti più delicati usando lo strumento più adatto. Questo riduce gli sforzi manuali e migliora la resa di ogni ricetta, dai lievitati alle montate leggere. Regolazione della velocità con manopola : la possibilità di aumentare o abbassare la velocità in modo graduale ti permette di evitare schizzi all’inizio delle lavorazioni e di adattare il ritmo alla consistenza degli ingredienti, per un controllo più preciso del risultato finale.

: la possibilità di aumentare o abbassare la velocità in modo graduale ti permette di evitare schizzi all’inizio delle lavorazioni e di adattare il ritmo alla consistenza degli ingredienti, per un controllo più preciso del risultato finale. Supporto quotidiano in cucina: pensata come alleato di tutti i giorni, la Kenwood Chef XL ti consente di automatizzare le fasi più faticose delle preparazioni, liberando tempo e energie per concentrarti sulle ricette e sulla creatività.

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FAQ Quanta impasto posso preparare con la Kenwood Chef XL? La Kenwood Chef XL ha una ciotola da 6,7 litri, adatta a grandi quantità di impasto per pane, pizza o dolci. La ciotola della Kenwood Chef XL è lavabile in lavastoviglie? Sì, la ciotola da 6,7 litri è lavabile in lavastoviglie per una pulizia più comoda e veloce. Quali accessori sono inclusi con la Kenwood Chef XL? Nella confezione trovi frusta, gancio per impasto e frusta a K per montare, impastare e miscelare. La velocità della Kenwood Chef XL è regolabile? Sì, la velocità si regola tramite una manopola, aumentando o diminuendo gradualmente in base alle esigenze.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.