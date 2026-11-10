L'impastatrice Girmi, sconto lampo e costa poco: va comprata subito
La planetaria Girmi con ciotola inox da 5 litri, 10 velocità e tre accessori è in sconto del 42% e la puoi anche pagare a rate a tasso zero.
Girmi IM21A è proposta con uno sconto del 42% e punta a semplificare le diverse fasi della preparazione.
La planetaria ha una ciotola in acciaio inox da 5 litri e un movimento planetario pensato per lavorare gli ingredienti nella ciotola. Le 10 velocità e la funzione Pulse consentono di variare il ritmo in base alla consistenza e alla fase della ricetta. In dotazione ci sono un gancio impastatore, un mescolatore in alluminio e una frusta in acciaio inox, per impastare, mescolare, sbattere e montare.
Girmi IM21A in offerta: sconto del 42% e prezzo di 75,90 euro
La Girmi IM21A è disponibile a 75,90 euro, con uno sconto indicato del 42%. La ciotola da 5 litri permette di lavorare fino a 1,8 kg di impasti soffici per dolci, fino a 1,2 kg di impasti più duri come quelli per pasta e pizza e fino a 1 kg di pasta all’uovo. Puoi acquistare la Girmi IM21A a 75,90 euro. Le informazioni disponibili non specificano coupon, pagamento a rate, benefici Prime o durata della promozione.
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L’impastatrice Girmi con la ciotola inox da 5 litri e 10 velocità
Se vuoi gestire preparazioni diverse con un solo apparecchio, questa planetaria riunisce più accessori e impostazioni. Ecco cosa offrono le caratteristiche indicate:
- Ciotola inox da 5 litri: permette di lavorare quantità differenti, dai composti soffici per dolci agli impasti più duri per pizza e pasta. La capacità dichiarata arriva a 1,8 kg per gli impasti soffici, 1,2 kg per quelli più duri e 1 kg per la pasta all’uovo.
- 10 velocità più funzione Pulse: puoi regolare gradualmente ritmo e intensità in base alla consistenza degli ingredienti e alla fase di preparazione.
- Movimento planetario: favorisce una lavorazione uniforme e aiuta ad amalgamare impasti, creme e composti all’interno della ciotola.
- Tre accessori inclusi: il gancio impastatore, il mescolatore in alluminio e la frusta inox consentono di impastare, mescolare, sbattere e montare.
- Formato compatto, piedini a ventosa e sistema di sicurezza: le dimensioni contenute facilitano la sistemazione sul piano di lavoro; i piedini favoriscono la stabilità durante l’uso e il sistema di sicurezza previene gli avvii accidentali.
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Approfitta ora dello sconto del 42% sulla Girmi IM21A.
FAQ
La ciotola in acciaio inox ha una capacità di 5 litri.
Ha 10 velocità e una funzione Pulse.
Sono inclusi un gancio impastatore, un mescolatore in alluminio e una frusta in acciaio inox.
La capacità indicata per gli impasti più duri, come quelli per pasta e pizza, è fino a 1,2 kg.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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