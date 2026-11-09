Electrolux, prezzo a picco per l'impastatrice professionale: va comprata ora
Potente e versatile, permette di preparare impasti di ogni tipo in casa senza fatica e in pochissimo tempo. Oggi la trovi a un prezzo davvero interessante.
Preparare impasti in quantità diverse può richiedere una ciotola adatta a ogni esigenza. L’Electrolux Impastatrice Planetaria E6KM1-4BPT è disponibile con uno sconto del 44%.
Questa impastatrice planetaria ha una potenza di 1200 W e viene fornita con due ciotole, da 6 e 4 litri. La luce LED integrata illumina la ciotola durante il lavoro, mentre la finitura nera caratterizza il corpo del robot da cucina. La dotazione con due capacità consente di scegliere tra recipienti diversi in base alla preparazione, senza dover usare sempre la stessa ciotola.
Electrolux Impastatrice Planetaria E6KM1-4BPT: sconto del 44%
Su Amazon l’impastatrice planetaria Electrolux è proposta a 249,99 euro, con uno sconto indicato del 44%. La scheda riporta una potenza di 1200 W, due ciotole da 6 e 4 litri e l’illuminazione LED integrata: sono i dati principali da considerare per valutare la promozione e la dotazione. Non sono disponibili informazioni sulla scadenza dell’offerta, sui pagamenti a rate, sui benefici Prime o sui tempi di reso; la scheda non segnala nemmeno un coupon.
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L’impastatrice Electrolux con la potenza da 1200 W e due ciotole
Quando serve un robot da cucina per lavorare impasti, potenza e capacità della ciotola sono elementi utili da valutare. Questa planetaria abbina un motore da 1200 W a due recipienti di capacità diversa, con una luce integrata per illuminare la zona di lavoro.
- Potenza da 1200 W: è il dato indicato per questa impastatrice planetaria multifunzione e permette di identificare la potenza del robot da cucina nella scelta del modello.
- Due ciotole da 6 e 4 litri: la presenza di recipienti con capacità differenti offre la possibilità di scegliere quale utilizzare in base alla quantità da preparare.
- Illuminazione LED integrata: la luce è rivolta alla ciotola di lavoro, così la zona in cui si prepara l’impasto resta illuminata durante l’utilizzo.
- Finitura nera: il corpo dell’impastatrice è nero, come specificato nella scheda del prodotto.
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Approfitta ora dello sconto del 44% sull’impastatrice Electrolux E6KM1-4BPT.
FAQ
La confezione comprende due ciotole: una da 6 litri e una da 4 litri.
La potenza indicata nella scheda è di 1200 W.
Sì, il prodotto integra un LED per illuminare la ciotola di lavoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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