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Planetaria Electrolux Serie 700, solo oggi costa meno della metà

La planetaria Electrolux è in offerta con uno sconto del 53% e risparmi più di 200 euro. Dotata di una doppia ciotola (6 e 4 litri) e di tanti accessori.

3 min di lettura

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Redazione

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Impastatrice planetaria Electrolux E6KM1-4BPT nera Amazon

Preparare impasti perfetti per pane, pizza o dolci richiede tempo, forza e una certa manualità: non sempre è facile ottenere la giusta consistenza a casa. In questo momento su Amazon l’Electrolux Impastatrice Planetaria E6KM1-4BPT è proposta con uno sconto del 53%, una occasione interessante per chi vuole automatizzare le lavorazioni più impegnative in cucina.

Questa impastatrice planetaria è pensata per chi cerca un aiuto concreto nella preparazione di grandi quantità di impasto, grazie alla potenza di 1200 W e alle due ciotole in dotazione da 6 e 4 litri. L’illuminazione LED integrata sulla ciotola di lavoro rende più semplice controllare l’impasto mentre lavora, mentre la finitura nera offre un look elegante e moderno che si inserisce bene in molte cucine domestiche.

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Electrolux Impastatrice Planetaria E6KM1-4BPT in offerta su Amazon: sconto del 53%

La promozione in corso rende l’Electrolux Impastatrice Planetaria E6KM1-4BPT particolarmente interessante per chi vuole un robot da cucina potente senza spendere troppo. Grazie allo sconto del 53% puoi accedere a una planetaria da 1200 W con ampia capacità, adatta a impasti voluminosi e utilizzi frequenti in ambito domestico.

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L’impastatrice Electrolux con la potenza da 1200 W e le due ciotole capienti

Se ti piace impastare spesso ma vuoi ridurre la fatica e ottenere risultati più costanti, una planetaria come questa può semplificare davvero la preparazione dei tuoi piatti.

  • Potenza 1200 W: il motore da 1200 W offre forza sufficiente per gestire impasti più densi, come quelli per pane e pizza, riducendo al minimo lo sforzo manuale e garantendo una lavorazione uniforme.
  • Due ciotole da 6 e 4 litri: la doppia capacità ti permette di scegliere il contenitore più adatto in base alla quantità di impasto, così puoi passare da piccole preparazioni a ricette per tutta la famiglia senza cambiare macchina.
  • LED integrato sulla ciotola di lavoro: l’illuminazione dedicata aiuta a vedere meglio la consistenza dell’impasto mentre lavora, rendendo più semplice capire quando è il momento di fermarsi o aggiungere ingredienti.
  • Finitura nera: il design scuro e moderno si integra facilmente con elettrodomestici e arredi contemporanei, trasformando l’impastatrice in un elemento funzionale ma anche estetico sul piano cucina.

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FAQ

Quanta potenza ha l’impastatrice Electrolux E6KM1-4BPT?

L’impastatrice Electrolux E6KM1-4BPT ha una potenza di 1200 W.

Qual è la capacità delle ciotole dell’Electrolux E6KM1-4BPT?

Include due ciotole: una da 6 litri e una da 4 litri.

L’Electrolux E6KM1-4BPT ha una luce per illuminare l’impasto?

Sì, dispone di un’illuminazione LED integrata sulla ciotola di lavoro.

Di che colore è l’impastatrice Electrolux E6KM1-4BPT?

L’impastatrice Electrolux E6KM1-4BPT ha una finitura nera.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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