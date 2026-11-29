Kenwood Titanium Chef Baker, con lo sconto di oggi fai un super affare
L'impastatrice e planetaria Kenwood Titanium Chef Baker con bilancia integrata e due ciotole è in offerta su Amazon con il 37% di sconto.
Preparare impasti e creme a mano richiede tempo e attenzione: un’impastatrice può aiutare a gestire queste lavorazioni con più praticità. La Kenwood Titanium Chef Baker è disponibile con uno sconto del 37%.
Il modello include due ciotole da 5 e 3,5 litri e una bilancia integrata, così puoi pesare gli ingredienti direttamente nella ciotola o in alcuni accessori compatibili. Il movimento planetario raggiunge gli ingredienti lungo i lati e sul fondo; il sistema LightLift permette di aggiungerne durante la preparazione. In dotazione ci sono la frusta K, quella a filo, il gancio impastatore in acciaio inox e una frusta gommata. Gli accessori inclusi sono lavabili in lavastoviglie.
Kenwood Titanium Chef Baker in offerta: sconto del 37%
La Kenwood Titanium Chef Baker costa 397,99 euro ed è proposta con uno sconto del 37%. La potenza dichiarata è di 1200 W e la confezione comprende due ciotole di capacità diversa: una dotazione pensata per affrontare preparazioni che richiedono quantità differenti. Puoi acquistare la Kenwood Titanium Chef Baker a 397,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi di reso.
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L’impastatrice Kenwood con la bilancia integrata e il motore da 1200 W
Se vuoi preparare impasti e creme senza dover mescolare a mano, questa planetaria integra funzioni che rendono più lineare la lavorazione degli ingredienti:
- Motore da 1200 W controllato digitalmente: adatta il funzionamento al compito e consente di aumentare gradualmente la velocità, per gestire le diverse fasi della preparazione.
- Movimento planetario: raggiunge gli ingredienti distribuiti sul fondo e sui lati della ciotola, aiutando a incorporarli durante la lavorazione.
- Bilancia integrata: permette di pesare direttamente nella ciotola o negli accessori compatibili, evitando di dover trasferire gli ingredienti in un contenitore separato per la pesatura.
- Sistema LightLift: il pulsante di rilascio sulla parte superiore consente di sollevare la testa e aggiungere ingredienti durante la preparazione.
- Due ciotole da 5 e 3,5 litri e quattro accessori: frusta K, frusta a filo, gancio impastatore in acciaio inox e frusta gommata coprono diverse preparazioni; gli accessori inclusi sono lavabili in lavastoviglie.
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FAQ
La confezione comprende due ciotole, una da 5 litri e una da 3,5 litri.
Sì, permette di pesare direttamente nella ciotola o negli accessori compatibili.
Sono inclusi frusta K, frusta a filo, gancio impastatore in acciaio inox e frusta gommata. Gli accessori inclusi sono lavabili in lavastoviglie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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