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L'impastatrice e planetaria Kenwood Titanium Chef Baker con bilancia integrata e due ciotole è in offerta su Amazon con il 37% di sconto.

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Preparare impasti e creme a mano richiede tempo e attenzione: un’impastatrice può aiutare a gestire queste lavorazioni con più praticità. La Kenwood Titanium Chef Baker è disponibile con uno sconto del 37%.

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Il modello include due ciotole da 5 e 3,5 litri e una bilancia integrata, così puoi pesare gli ingredienti direttamente nella ciotola o in alcuni accessori compatibili. Il movimento planetario raggiunge gli ingredienti lungo i lati e sul fondo; il sistema LightLift permette di aggiungerne durante la preparazione. In dotazione ci sono la frusta K, quella a filo, il gancio impastatore in acciaio inox e una frusta gommata. Gli accessori inclusi sono lavabili in lavastoviglie.

Kenwood Titanium Chef Baker in offerta: sconto del 37%

La Kenwood Titanium Chef Baker costa 397,99 euro ed è proposta con uno sconto del 37%. La potenza dichiarata è di 1200 W e la confezione comprende due ciotole di capacità diversa: una dotazione pensata per affrontare preparazioni che richiedono quantità differenti. Puoi acquistare la Kenwood Titanium Chef Baker a 397,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi di reso.

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L’impastatrice Kenwood con la bilancia integrata e il motore da 1200 W

Se vuoi preparare impasti e creme senza dover mescolare a mano, questa planetaria integra funzioni che rendono più lineare la lavorazione degli ingredienti:

Motore da 1200 W controllato digitalmente : adatta il funzionamento al compito e consente di aumentare gradualmente la velocità, per gestire le diverse fasi della preparazione.

: adatta il funzionamento al compito e consente di aumentare gradualmente la velocità, per gestire le diverse fasi della preparazione. Movimento planetario : raggiunge gli ingredienti distribuiti sul fondo e sui lati della ciotola, aiutando a incorporarli durante la lavorazione.

: raggiunge gli ingredienti distribuiti sul fondo e sui lati della ciotola, aiutando a incorporarli durante la lavorazione. Bilancia integrata : permette di pesare direttamente nella ciotola o negli accessori compatibili, evitando di dover trasferire gli ingredienti in un contenitore separato per la pesatura.

: permette di pesare direttamente nella ciotola o negli accessori compatibili, evitando di dover trasferire gli ingredienti in un contenitore separato per la pesatura. Sistema LightLift : il pulsante di rilascio sulla parte superiore consente di sollevare la testa e aggiungere ingredienti durante la preparazione.

: il pulsante di rilascio sulla parte superiore consente di sollevare la testa e aggiungere ingredienti durante la preparazione. Due ciotole da 5 e 3,5 litri e quattro accessori: frusta K, frusta a filo, gancio impastatore in acciaio inox e frusta gommata coprono diverse preparazioni; gli accessori inclusi sono lavabili in lavastoviglie.

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FAQ Quali capacità hanno le ciotole della Kenwood Titanium Chef Baker? La confezione comprende due ciotole, una da 5 litri e una da 3,5 litri. La Kenwood Titanium Chef Baker ha la bilancia integrata? Sì, permette di pesare direttamente nella ciotola o negli accessori compatibili. Quali accessori sono inclusi con l’impastatrice? Sono inclusi frusta K, frusta a filo, gancio impastatore in acciaio inox e frusta gommata. Gli accessori inclusi sono lavabili in lavastoviglie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.